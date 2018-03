DIA NACIONAL CONTRA LAS AGRESIONES A SANITARIOS Los médicos de Sevilla piden que se endurezcan las penas a sus agresores Insisten en que es esencial la seguridad y las medidas disuasorias en los centros sanitarios

Los médicos sevillanos han pedido un endurecimiento de las penas para las personas que los atacan en sus centros de trabajo durante o como consecuencia del acto sanitario y más medidas de seguridad y disuasorias en los centros de salud y hospitales.

Así lo acaba de manifestar el secretario del Colegio de Médicos de Sevilla, Juan Manuel Contreras, en una rueda de prensa que acaba de terminar en la sede colegial de la Avenida de la Borbolla y a la que han acudido también, el presidente del colegio, Juan Bautista Alcañiz; el jefe de los servicios jurídicos, SantiagoCampo; el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda; la vicepresidenta del Colegio de Enfermería, Pilar Cordero; el teniente Fernando Rafael León, de la Guardia Civil; el inspector de la Policía Nacional, Domingo Cabrera; y, el intendente mayor de la Policía Local de Sevilla, Antonio Vigil.

Contreras ofreció datos del Observatorio Nacional de Agresiones en donde se reflejan que Andalucía está a la cabeza del ranking nacional con un total de 122 en 2017 de las 515 que se registraron en España entera, no que hubieran, ya que éste es otro de los problemas que denuncian y es que no se conocen con exactitud las cifras de las agresiones y no se ha conseguido que se denuncien todas. De modo que son todas las que están recogidas pero no están todas las que son.

En cuanto a Sevilla, que en la clasificación regional ocupa el tercer puesto por detrás de Cádiz (31) y Málaga (27), el Colegio de Médicos registró 15 agresiones a sus facutativos en 2017, una cifra levemente superior a la de 2016, año en el que se tramitaron 13.

No menos importante, entre las peticiones de los médicos es que tras una agresión, cuando se dé de baja, no se considere en fermedad común ya que de ser así, y de hecho lo es, encima le reducen el sueldo a final de mes.

Asimismo, Contreras destacó la necesidad de recabar de las cámaras legislativas, autonómica y nacional, iniciativas para proteger a los profesionales sanitarios como, por ejemplo, la PNL que presentará el Grupo Popular en el Parlamento Andaluz sobre mayor protección y seguridad parta los profesionales sanitarios.