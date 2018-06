PATRIMONIO ¿Merece la pena proteger esta casa de Aníbal González en la calle Luis Montoto de Sevilla? Adepa reclama al Ayuntamiento un mayor nivel de protección en el futuro Catálogo de Nervión de edificios regionalistas

Javier Macías

La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha presentado unas alegaciones al Catálogo de Nervión de cara a dotar de un mayor nivel de protección a los edificios regionalistas de este barrio. El Pleno municipal aprobó la elaboración de un plan de protección específico para el barrio de Nervión que la asociación que preside Joaquín Egea considera incompleto. Por ello, reclama que incluya 66 inmuebles para su catalogación preventiva más la incorporación de las barriadas de Huerta de Santa Teresa y la de Ciudad Jardín.

El objetivo de Adepa es que el Regionalismo de Sevilla sea valorado como el Modernismo de Gaudí en Cataluña y se catalogue al completo en toda la ciudad. Pese a que el Consistorio ha admitido finalmente realizar un catálogo de edificios en Nervión, «se ha hecho con prisas y con una protección provisional, incluso apuntando a la posibilidad de elevar el número de plantas de algunas casas para especular», según Egea.

La asociación espera que el Ayuntamiento incorpore esas alegaciones antes de la aprobación definitiva en Pleno del catálogo para evitar tener que acudir a los tribunales. Además de los 66 edificios y la catalogación de las dos barriadas anteriormente citadas, Adepa pide otras cuatro medidas para una modificación de las normas urbanísticas: que no se permita elevar más las plantas; que se conserve la alineación exterior e interior, respetando la zona libre o ajardinada; el mantenimiento de las fachadas y el estudio y protección de los herrajes y cerámicas.

Con ello, quiere evitar lo sucedido con inmuebles como el de Rico Cejudo, 26; Marqués de Nervión, 73; o la subestación eléctrica de Luis Montoto, que han desaparecido.

No es igual que el casco histórico

El Catálogo de Nervión tal y como ha sido presentado por el Ayuntamiento simplemente recoge edificios que ya estaban protegidos anteriormente como Villa Julita o el Matadero. «A estos se le agregan unos pocos que no han estudiado, para ir con prisas y de una forma superficial», ha asegurado Egea. Además, la protección que tienen es la misma contemplada en el PGOU (A, B, C y D), «y esto no vale para Nervión, ya que lo interesante en este barrio es la alineación exterior e interior, ya que son casas que suelen estar rodeadas de jardín, por lo que si se traslada la alineación a la fachada, se destruye la Ciudad Jardín. Lo primero que se tendría que haber protegido es el modelo de casa, no ningún patio interior, porque normalmente no lo tienen, porque está fuera. No se pueden aplicar los mismos criterios que en el casco histórico», ha explicado.

Adepa cree que si esto no se incluye «no serviría para nada» el catálogo, y recuerda lo que está ocurriendo en el Porvenir, donde están desapareciendo multitud de edificios. Y, por otro lado, aunque aplaude la inclusión del hotel Los Lebreros dentro del catálogo, no se trata de un edificio regionalista. «Le pedimos a este delegado -en referencia a Antonio Muñoz-, que se preocupe tanto de los movimientos regionalistas como por el Moderno».

Joaquín Egea recuerda que en Nervión hay calles donde trabajaron los tres grandes arquitectos del Regionalismo: Aníbal González, Espiau y Talavera Heredia, además de discípulos como Gómez Millán o Arévalo. «A Talavera se le ha respetado más que a Aníbal González, cuyo número de edificios destruidos es superior», ha apuntado.

Algunos edificios que Adepa pide proteger

La casa Beatriz de Suavia, 63, de Juan Talavera Heredia (1924) - GOOGLE MAPS

Alejandro Collantes, 32, de Antonio Gómez Millán - G. M.

Luis Montoto, 112, de Antonio Arévalo. Figura en el catálogo periférico pero no aperece en el Catálogo de Nervión - G. M.

Juan del Castillo, 1 y 5, de Rafael Arévalo (1927-29) - G. M.

Jiménez Aranda, 15, de José Espiau (1916) - G. M.