«El nacionalismo catalán aún nos dará muchos dolores de cabeza»

Ramón Tamames es el sabio de referencia, un economista con alma de humanista que ha desentrañado las claves de nuestra época. Es profesor, ex diputado del PC y de IU y autor de libros y manuales que han servido para comprender este tiempo. Hoy presenta a las 18,30 horas en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla «El último siglo económico en una sentada. Capitalismo. El gato de siete vidas» acompañado por Juan Arana y el columnista de ABC José Antonio Gómez Marín.

En su libro, el capitalismo es la metáfora de un gato de siete vidas que nunca muere. ¿Se agotarán las vidas?

La gente sigue hablando del capitalismo pensando aún en ese capitalismo manchesteriano, del Manchester en el que se encuentran Engels y Marx. Ese era un capitalismo muy explotador por una revolución industrial muy agresiva. Hoy no existe salvo en países muy atrasados. En países avanzados ha sido sustituido por una economía mixta donde el Estado se ocupa del gasto público y del bienestar. El modelo actual tiene un tercer factor: el encaje de la economía en una visión ecológica.

Hay otra versión como ese perverso capitalismo adoptado por la China comunista que parece tener lo peor de los dos modelos

China ya no es un país comunista porque la fuerza de trabajo está en manos de empresas privadas. Lo que queda es un capitalismo de Estado gobernado por un Ejecutivo muy poderoso que es el Partido Comunista. El partido se ha convertido en una gran Cámara de Comercio con mucha disciplina y sin libertades. No creo que tengan lo peor del capitalismo porque son muy eficaces, aunque no sean una sociedad libre.

¿Las nuevas tecnologías son un capitalismo virtual?

Ahora hay un conjunto de empresas GAFA: Google, Apple, Facebook y Amazon. Están en el ranking de las más poderosas, incorporan talento, se ocupan de inventar. Hay poca posibilidad de competir con ellos y abusan del monopolio porque no pagan impuestos.

Usted escribió el libro «¿Cómo y cuándo acabará la crisis?». ¿De verdad ha terminado? ¿Hemos aprendido la lección?

En el Génesis de la Biblia está el sueño del faraón con la visión de las vacas gordas y las siete vacas flacas. Entonces pregunta a José que interpreta el sueño y cuál es la solución. Éste le responde que los años buenos hay que reservar una parte para los años malos. En los años de gran expansión hay que reformar las empresas, controlar el funcionamiento de los mercados, hacer que el Banco Central esté vigilando. Eso es lo que todavía no hemos aprendido, aunque vamos haciéndolo poco a poco.

Al nacionalismo catalán, origen de tantos problemas, también le dedicó un libro:«¿Adónde vas Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista». ¿Sabremos salir?

La independencia catalana no puede ser y además es imposible, como dice la frase castiza. Cataluña no puede ser independiente porque hay una Constitución que lo impide y el artículo 155 es sólo una parte de la legalidad que hay.

Parece además un nacionalismo que nace de cierta soberbia económica...

Y de un populismo sentimental que quiere resolver problemas complejos con soluciones facilonas. Lo que han hecho es dividir a la sociedad catalana. Ahora los rebeldes empiezan a abandonar la causa por la que habían luchado porque ven que es una vía imposible. Pero el nacionalismo catalán aún nos dará muchos dolores de cabeza.