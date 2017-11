ENTREVISTA «Necesitamos más jóvenes en la ópera porque el público actual está envejeciendo» Victoria Stapells, mecenas de la música, proponer ofrecerles a precios especiales las entradas que no se hayan vendido a última hora

M. J. PEREIRA

@mjesuspereira SEVILLA 26/11/2017 08:21h Actualizado: 26/11/2017 08:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Victoria Stapells (Canadá, 1954) estudió Música (piano y trompa) y Antropología en Ottawa y decidió venir a Sevilla para investigar en el Archivo de Indias. Terminó realizando su tesina sobre los corsarios españoles del siglo XVIII y con el tiempo se vio envuelta en el escándalo del Odyssey, la empresa cazatesoros que rescató el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Cofundadora de las academias de inglés ELI -con 17 centros en Andalucía y una plantilla de 130 trabajadores-, Stapells está centrada ahora en la música como mecenas y como crítica operística en revistas internacionales. Ella y su exmarido, su socio en ELI, son pioneros en el mecenazgo empresarial. Apoyan la Real Maestranza, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Joven Orquesta Barroca y el Festival Turina.

Su vida está dividida entre su faceta empresarial, su trabajo como investigadora y sus actividades como mecenas de la música. ¿Cuál de ellas le ocupa ahora más tiempo?

La de mecenas y empresaria. Yo nunca he dado clases porque no estoy preparada para ello y por eso me he ocupado más del aspecto humano de las plantillas y cosas así. Hago también críticas de óperas en España en una revista canadiense y en otra inglesa. Cuando comencé en los años 90 no se hacían críticas de las óperas en las que intervenían Plácido Domingo, José Carreras... porque España se vende muy mal, fatal, desde todos los puntos de vista.

¿Que nació en usted antes la pasión por la historia o por la música?

Es conjunta. Mis padres eran muy amantes de la ópera y de niños íbamos a la temporada de ópera en Toronto y había días de retransmisiones de música en la radio y en mi casa no se podía hablar. También estudié piano y trompa. La música siempre ha estado presente en mi vida. Tengo una hermana que es violonchelo.

¿Cómo se convirtió en mecenas de la música?

Durante la crisis económica en España empezaron a haber problemas por todas partes y entonces a la Orquesta Sinfónica le falló el apoyo de la Administración para seguir con sus ciclos de música de cámara. Fue cuando decidimos echar una mano.

¿Qué patrocináis ahora?

Financiamos el ciclo de música de cámara en su integridad. Además, subvencionamos a la Joven Orquesta Barroca, dando becas y clases de inglés a los becarios, y el Festival Turina cada dos años. En el Teatro Maestranza hemos financiado programas de mano de óperas, como El Barbero de Sevilla, porque nadie estaba por la labor ¡y eso que es una ópera sevillana!. Pero no sólo aportamos dinero a diferentes actividades. También ayudamos al Banco de Alimentos. En el caso de Andex, nosotros mandamos todas las semanas a un grupo de profesores voluntarios para contar cuentos, desarrollar actividades y hacer juegos en inglés con los niños de Oncología.

¿A cuánto asciende vuestra aportación económica como mecenas de la música?

Damos 18.000 euros a la Orquesta Sinfónica y 7.000 euros para la Barroca y 2.000 para el Festival Turina... en total unos 30.000 euros. ¡Y eso que no hay Ley de Mecenazgo que nos permita desgravar!. Si hubiera esa Ley habría más patrocinadores de las artes.

El ministro Méndez de Vigo ha anunciado una Ley de Mecenazgo pero sin prisa. Para los políticos nunca es el momento para este Ley, que ya existe en EE.UU., Francia o Reino Unido .¿España necesita una Ley de Mecenazgo como el comer?

¿Como el comer? No. Comer y la sanidad están primero. La Ley de Mecenazgo no puede tener la misma importancia que el comer, la salud, la educación... pero se puede buscar un hueco ¿no? Para los políticos, la Ley de Mecenazgo no es una prioridad porque para ellos la cultura no es una prioridad. ¿Cuantos políticos se ven en las actividades culturales de España? ¿Cuántos están en el Festival de Cine de Sevilla, en la Bienal...? El otro día me enteré de que Ana Colau no va nunca al Liceo y parece que tampoco está en temas de cine o teatro, lo cual es sorprendente.

Después de la crisis que atravesó el Teatro de la Maestranza y la ROSS, ¿cree que las aguas han vuelto a su cauce?

Bueno, hace falta que las empresas privadas se impliquen más con la música y se conviertan en mecenas. Hay una mentalidad de que esto es una responsabilidad de la Administración, que pagamos impuestos que también deben ir a esas cosas.... Hace falta un cambio de chip cultural porque siendo realistas, no vamos a tener el dinero que tuvimos en los años de la Expo. Tenemos que cambiar el paradigma. La Administración va a dar lo que puede, pero en Inglaterra, Estados unidos, Canadá, Alemania... están contando con el pueblo para las óperas y otros eventos musicales.

Estamos en una ciudad donde hay pocos patrocinadores de la música pero siempre hay alguien dispuesto a donar un manto, una saya o joyas a las hermandades.

Es algo cultural. Hay mucha gente que todavía no han entrado en el Teatro de la Maestranza porque ven la ópera como algo inaccesible, aunque se podría buscar fórmulas para bajar precios, como poner preciosa para los jóvenes especiales de las entradas que no se hayan vendido a última hora porque ellos son los que van a pagar la ópera dentro de 20 años. Pero no nos engañemos. La ópera es muy cara y la taquilla nunca compensará lo que cuesta la ópera pero menudo espectáculo.

¿La cultura está ahora en buenas manos siendo Miguel Ángel Vázquez consejero de la Junta e Íñigo Méndez de Vigo ministro de Cultura?

Buenos, vamos a empezar hablando de los políticos que tenemos en casa. Yo conozco a Antonio Muñoz, concejal delegado de Cultura, y tengo que decir que antes de ser político ya estaba en conciertos, exposiciones de arte, festivales... Él está haciendo lo que está en sus manos para proteger la cultura... y eso ocupándose también de Turismo y Urbanismo. La cultura en España goza de buena salud porque con las pocas ayudas que tenemos gran cantidad de festivales de cine, teatro, orquestas... La cultura no es un lujo porque si no tienes dinero para ir a la ópera puedes leer un libro en casa, ir a la biblioteca, escuchar radio clásica.... La cultura en España goza de buena salud porque con las pocas ayudas que recibe tenemos gran cantidad de festivales de cine, teatro, orquesas que lucha para seguir con vida... La cultura no es un lujo, es una necsidad, y si no tienes dinero para ir a la ópera puedes leer un libro en casa, ir a la biblioteca, escuchar radio clásica...

Victoria Stapells es canadienza nacionalizada española -ROCÍO RUZ

¿Ha sido una buena idea unir en la persona de Axelrod la dirección artística y la gerencia de la ROSS?

En principio sí pero es pronto para saber si será bueno a largo plazo.

Halffter ha sido cuestionado. ¿Cree que hubo razones para ello?

Sí. Lo bueno de Halffter ha sido la programación de ópera, trayendo títulos que no se habían escuchado en España. Ha traído críticos y públicos de España y el extranjero para las óperas de Sevilla. Lo malo es que su relación con los músicos nunca ha sido buena, le ha faltado empatía. No ha habido un buen rollo batuta-músicos. Los músicos, sin embargo, tienen una excelente relación con Axelrod.

Se han cumplido 25 años del Maestranza. ¿El público sevillano está a la altura del del Real o el Liceo?

Sí. Es un público fiel y con curiosidad, que no se conforma con la 5ª Sinfonía de Beethoven. Cuando hay programas difíciles ahí está el público sevillano con mucha curiosidad y aplauso. El único problema es que necesitamos más público joven porque el actual está envejeciendo.

¿Cómo explica que casi nadie conozca en Sevilla quién fue Manuel García y su contribución a la difusión del género operístico?

Este es otro ejemplo de que España se vende mal. Si Manuel García fuera francés o inglés habría en Francia o Reino Unidos calles, cursos, academias... con su nombre. Menos mal que tenemos la sala Manuel García en el Teatro de la Maestranza.

¿Por qué habiendo tantas óperas inspiradas en Sevilla tenemos una programación tan corta y una producción propia tan pequeña de óperas?

Simplemente falta dinero. Cuando Pedro Halffter tenía más dinero, traía cosas más interesantes. Ahora tenemos que ir a sota, caballo y rey para llenar el teatro ... y recibimos menos dinero que el Teatro Real o el Liceo de Barcelona, y eso que somos el tercer teatro de ópera en España.