TRANSPORTE PÚBLICO ¿Por qué no llega el tranvía por las tardes a la Plaza Nueva? El comercio del Centro pide que complete el recorrido para favorecer las compras a los usuarios

AMALIA F.LÉRIDA

SEVILLA 30/12/2017 08:13h Actualizado: 30/12/2017 08:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que el tranvía no llegue estos días de Navidad por las tardes a la Plaza Nueva ha sembrado el malestar entre el pequeño y mediano comercio del centro y las razones que aduce el Ayuntamiento, la indignación.

Tomás González, presidente de la federación Aprocom, que aglutina a dicho sector en Sevilla y su provincia, dijo ayer a ABC que el tranvía no puede quedarse en el Archivo de Indias o en la Puerta de Jerez sin llegar a la Plaza Nueva. Eso sucede porque el Ayuntamiento sostiene que estos días hay mucha gente por la Avenida y el tranvía no puede pasar hasta su parada término.

«Si hay mucha gente —sigue González— que el Ayuntamiento habilite corredores o ponga vallas o busque otra solución pero lo que no se puede es mermar este medio de transporte público. Que sí, que dirán que no está tan lejos el Archivo de Indias pero cuando uno se lleva cuatro horas andando por el Centro y regresa a casa cargado de paquetes va cansado y quiere tomar cuanto antes un medio de transporte. Además, el tranvía no lo cogen solo las personas mayores, también mucha gente joven y mujeres con carritos de bebés».

El presidente de Aprocom recuerda que el colectivo al que representa ha defendido siempre y defiende el transporte público, pero un transporte ágil que lleve a las zonas comerciales a los usuarios.

Por lo demás, está satisfecho con las medidas que se han adoptado para el tráfico y para garantizar la seguridad ciudadana «aunque —matiza— todo es mejorable».

Precisamente ayer el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, destacó la normalidad con la que se está desarrollando el plan Comercio Seguro, que finalizará el próximo 8 de enero, y felicitó a la Policía Nacional por el esfuerzo especial que está realizando durante estos días.

Gil-Toresano mantuvo una reunión de evaluación del plan en las dependencias de la comisaría de centro, sita en la Alameda de Hércules, en la que estaban presentes el comisario provincial, Andrés Garrido, y otros mandos, así como representantes de las asociaciones de comerciantes, como AlCentro y Pumarejo-San Luis.

Reforzar la seguridad

Gil-Toresano dijo que la finalidad de este plan, que se pone en marcha por quinto año consecutivo, es reforzar la seguridad y ofrecer tranquilidad a ciudadanos y comerciantes coincidiendo con el aumento de la afluencia de público y de actividad comercial habitual en estas fechas, para que las fiestas se desarrollen con toda normalidad en zonas comerciales, establecimientos hoteleros y espacios públicos en las capitales y grandes localidades de Sevilla.

La operación Comercio Seguro comenzó a primeros de diciembre y se prolongará hasta el día 8 de enero. En una primera fase se han ofrecido consejos y asesoramiento a comerciantes y colectivos ciudadanos sobre posibles medidas de prevención para disfrutar de una Navidad más segura, mientras que durante la fase operativa la presencia policial se centra en fines preventivos, disuasorios y operativos. Con tal fin se han repartido miles de trípticos y de guías entre comerciantes y asociaciones, tanto físicamente como por Internet.

En palabras del subdelegado del Gobierno, se trata de «aumentar la sensación de seguridad de comerciantes y ciudadanos, facilitando pautas de conducta para evitar los riesgos, y mejorar las medidas de prevención contra posibles delitos en los lugares de mayor actividad comercial».

Esta guía recoge diferentes apartados como un cuestionario de la seguridad de la tienda para que el responsable analice las medidas de seguridad que tiene, consejos, actuaciones para el desarrollo de la actividad comercial en ese ámbito, los delitos más comunes o qué hacer ante un presunto delincuente.