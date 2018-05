ENTREVISTA «No se puede luchar contra las noticias falsas: reflejan la guerra eterna entre el bien y el mal» El periodista y consultor Francisco Rubiales denuncia en «Hienas y buitres» la sumisión del periodismo al poder y advierte que «una democracia no es viable sin una prensa libre e independiente»

JESÚS ÁLVAREZ

Francisco Rubiales Moreno (Villamartín, Cádiz, 1948) fue correponsal de la agencia Efe en Cuba, Centroamérica, Italia y El Líbano. En los años 90 del pasado siglo fundó en Sevilla Euromedia, una de las agencias de comunicación más importantes de España. Este doctor en Periodismo y pionero de las relaciones públicas acaba de publicar «Hienas y buitres» (Tecnos), donde reflexiona sobre las relaciones del periodismo con el poder. Rubiales considera esta profesión, con cuyo ejercicio actual en España se muestra muy crítico, «la más importante del mundo».

En su libro define a los políticos como «hienas» y a los periodistas como «buitres».

No todos podrían calificarse así pero hay muchos, sí.

¿Qué animales son los consultores y relaciones públicas?

Nosotros somos buitres con el ADN averiado.

Antes los políticos temían a los periodistas. ¿Ya no?

Yo diría que no porque los tienen a casi todos medio dominados.

¿Cómo?

A través de la publicidad, las filtraciones, etcétera. A muchos editores los han incorporado incluso al «establisment». El periodismo se ha dejado seducir por el poder.

¿Los periodistas y los políticos tienen que llevarse mal?

Creo que si se llevan muy bien es porque algo no funciona. Uno caza noticias y otro caza altavoces pero sus intereses son contrapuestos.

En la Transición se llevaban mucho mejor que ahora.

Cuando era director de la agencia Efe en Centroamérica lo pude comprobar en un viaje que hizo el rey Juan Carlos por varios países de la zona en 1978. En el avión venían varios ministros y algunos periodistas muy conocidos de esa época como Pepe Oneto o José Luis Gutiérrez y recuerdo que decían que todos ellos eran muy amigos. Yo les dije que eso no era normal y que acabaría mal.

¿Y acabó mal?

Sí. Si lo piensa, en esos años ser periodista o político era algo así como ser un héroe de la democracia y ahora esas dos profesiones están entre las menos valoradas por la gente.

Dice en su libro que los medios se han divorciado de los intereses de sus lectores, oyentes y espectadores.

La prensa ya no es el cuarto poder sino parte del primero, donde se ha integrado mayoritariamente. Para muchos medios el cliente ya no es el ciudadano que compra el periódico o pone la radio sino el anunciante y eso ha contribuido mucho a ese divorcio.

Decía Hearst que «el poder de un periódico es la mayor fuerza dentro de cualquier civilización» Las informaciones falsas que publicó en sus periódicos provocaron la guerra de Cuba entre EE.UU. y España. ¿Eso podría ocurrir ahora?

Sí. Hearst decía que él mandaba más que el presidente de los Estados Unidos y en eso no mentía. Cualquier periódico, en teoría, podría hacer lo mismo, pero en la práctica están muy controlados y no ejercen ese poder.

Fueron dos periódicos los que acabaron con la carrera política de Cristina Cifuentes, por ejemplo.

Sí, pero seguramente por munición que les facilitó fuego amigo del PP. También ABC se ha enfrentado al régimen socialista en la Junta y lo ha vuelto a hacer publicando la entrevista con la juez Alaya, pero la mayoría están dominados por el poder. La democracia necesita periódicos independientes que cuenten la verdad y se enfrenten al poder.

Prensa y censura

El mayor triunfo del poder es que ya no necesita la censura porque la autocensura hace el trabajo mucho más eficazmente. Los periodistas tienen que atenerse a la línea editorial de su medio y los medios no pueden volverse contra quienes les dan de comer.

Es usted un poco pesimista.

No lo soy. De hecho, confío en que los principales medios escritos tradicionales se convertirán en el futuro en la referencia de la verdad. Creo que estamos en una transición hacia eso.

¿La credibilidad será el salvavidas de los medios tradicionales frente al empuje de las redes sociales?

Las redes sociales se van a convertir en un batiburrillo enorme. Los medios que jueguen a hacer amarillismo como ocurre en esos foros estarán perdidos y morirán. Desaparecerán en ese enorme océano en el que hay grandes ballenas y también toneladas de basura.

Algunos estudios de consultoras internacionales calculan que la mitad de lo que sale en Internet es verdad; y la otra mitad, mentira.

Por eso confío en que el periodismo recobre su papel.

La prensa ha cambiado mucho desde la aparición de Internet. ¿Se imaginaba que pondría contra las cuerdas a tantos periódicos y que, sumado a la crisis económica, se cerrarían más de 400 medios de comunicación y se despedirían a más de 12.000 periodistas, casi la mitad de los que trabajaban antes de 2007?

Se han dado varios fenómenos que han convergido. Los gabinetes de comunicación y los «think tank» producen mucha información que los medios publican sin contrastar; también hay un sometimiento, en general, al poder y a sus terminales de propaganda; y todo eso ha contribuido, en mi opinión, a que la gente haya dejado de confiar en los medios para informarse. Pero insisto en que se salvarán los serios, los verdadaderos, los rigurosos. Todos ellos recuperarán el amor de los lectores.

The New York Times y The Washington Post, entre otros, están aumentando el número de suscriptores y volviendo a depender de sus lectores, no sólo de sus anunciantes o de campañas de instituciones públicas. Por otra parte, parece indiscutible que se leen más informaciones de los medios que nunca.

Todo lo que ocurre en Estados Unidos acaba llegando a Europa, pero pienso que la democracia no es viable en ningún país sin una prensa independiente que cuente la verdad.

¿Cómo se puede luchar contra las «fake news»?

No se puede luchar contra ellas. Ni siquiera creo que haya que luchar contra ellas porque lo que reflejan es la guerra eterna entre el bien y el mal, de la verdad contra la mentira, que se libra en el mundo desde que existe el hombre. La batalla se está librando en la opinión pública y no con armas de fuego, como hace un siglo, sino con argumentos y artículos. Hay gente a la que le interesa intoxicar y el mejor hábitat del poder es la confusión. Que haya muchas versiones de las cosas es lo que quiere siempre el poder: que no se sepa la verdad. La confusión es su gran logro.

Muchas fuentes apuntan a servidores de Rusia, China y Venezuela que han operado en la campaña del Brexit, la elección de Trump o el conflicto catalán. ¿Forman estos países, y tal vez algún otro, el eje mundial de esa confusión?

Todos utilizan las mismas armas, no sólo estos países. Todos utilizan las «fake news», en un sentido o en otro.

¿Está extendiéndose un cierto relativismo moral que trata de crear dudas entre el bien y el mal?

-Sí, alentado por el poder y en esa línea de la confusión. A a nadie parece interesarle que se proporcione una armadura moral a los ciudadanos. El poder está tan corrompido que lleva muchos años desinformando y desacreditando valores como la honradez, la honestidad, la limpieza, la lealtad, el honor. Es más fácil gobernar a una manada de borregos torpe y confundida que a gente pensante y formada. Yo siempre he tenido muy claro que el bien y el mal existe y los dos luchan desde hace muchos siglos en el mundo por imponerse

¿La religión puede ejercer algún papel para que triunfe uno u otro?

La religión que más molesta al poder es la cristiana y por eso es la única contra la que lucha. La razón es que es la única religión el mundo que apela a la libertad del individuo. El cristiano habla directamente con Dios y eso le resulta peligroso al poder real porque ahí no puede hacer nada. No olvidemos que islam significa sometimiento

Google y Facebook

¿Somos cada vez más ignorantes a pesar de que tengamos toda la información posible en un móvil?

Cada vez tenemos más información, en efecto, pero tenemos menos capacidad de discernimiento.

En «La hoguera de las vanidades», Tom Wolfe llamaba a los «brokers» y grandes financieros los «amos del universo». ¿Facebook y Google son ahora los amos?

No lo creo. Los amos del universo, aunque no se lo crea, son los periodistas. Los que trabajan con argumentos, con información, con la verdad o con la mentira y que tienen la capacidad de convencer y de destruir. Usted es un amo del mundo, yo soy un amo del mundo y cualquier periodista que ejerza buscando la verdad o la mentira puede serlo. Google y Facebook sólo son los portaviones, las bases, el campo de operaciones pero los amos son los que crean opinión.

¿Estamos los ciudadanos de todo el mundo más controlados que en ningún otro momento en la historia?

Sin duda. Es una de las consecuencias de la tecnología. Estamos más desamparados que nunca.

Dice en su libro que la democracia se está sustituyendo por una dictadura mundial y que ésa «es la última batalla del viejo mundo». ¿Quiénes son esos dictadores?

No los conozco. Unos le llaman el club Bilderberg, otros la gran masonería, otros el foro de Davos. Son manifestaciones de los que realmente mandan. No están ni siquiera muy organizados pero forman una red que cuando ven algo en peligro son muy solidarios. Son capaces de hacer caer gobiernos. Hay algunos rebeldes como China o Rusia pero los demás están muy controlados.