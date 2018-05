Diabetes «No puedo salir del trabajo para ponerle a mi hija la insulina en el colegio» Padres piden que sus hijos diabéticos sean atendidos en los centros por una enfermera

AMALIA F.LÉRIDA

La presidenta de la Asociación para la Atención y Defensa del Niño y Adolescente Diabético de Sevilla (Anadis), Ana María Álvarez, ha denunciado la falta de enfermeras en los centros escolares públicos, concertados y algunos privados, para atender a los menores que sufren esa enfermedad.

El problema lo padecen los niños más pequeños pues, a partir de cierta edad y dependiendo del paciente, la mayoría son capaces de controlarse solos.

Explica que necesitan que les hagan un control de glucemia antes de tomar la comida a media mañana, que algunos tienen que ponerse a esa hora insulina para poder comer y que, si tienen síntomas de hipoglucemia (bajada de azúcar) o hiperglucemia (subida de azúcar), también han de hacerse otro control.

«Los profesores —sigue— no están obligados a hacerlo y es por eso que dependemos de la buena voluntad del personal docente. Si el niño o la niña tienen una hipoglucemia o hiperglucemia se debe de actuar de diferente manera, para lo que tendrían que estar preparados. Si la hipoglucemia fuera grave habría que administrar Glucagon, un fármaco que es inyectado para que recupere los niveles de glucosa normales. Ante la hipoglucemia hay que actuar de manera inmediata no se puede esperar que llegue el papá o la mamá. Pero hay algunos padres que van al colegio durante la mañana para hacer estos controles y así tener cierta tranquilidad. Incluso los hay que han dejado de trabajar para poder hacerlo».

El problema que relata la presidenta de Anadis lo tienen cientos de madres y padres en Sevilla y no sólo porque sus hijos sean diabéticos, sino porque padecen otras enfermedades que requieren los cuidados especiales que solo puede procurarles una enfermera.

De ahí la necesidad de su presencia en los colegios y el malestar de los padres por su ausencia dado que hace un año el Parlamento andaluz aprobó la figura de la enfermera escolar en los centros educativos y aún no hay visos de su implantación.

Inmaculada Martín Porrero es una joven madre de Dos Hermanas que tiene miedo de que su hija emprenda el próximo curso escolar en el Colegio 19 de Abril de la localidad. Y tiene miedo porque Alejandra con sólo 3 años «no puede explicarse como una niña mayor y en el colegio no la conocen».

Inmaculada Martín Porrero con su hija Alejandra de 3 años de edad - ABC

«Yo estoy trabajando —sigue— y no puedo salir para ponerle a ella la insulina. Tengo mucho miedo de dejarla sola 5 horas porque no hay una enfermera en ese colegio. Me han dicho que ellos hacen un protocolo de actuación y que es un profesor el que atiende a la niña pero no está obligado, dependemos de su voluntad».

Inmaculada apunta que ella puede ir las primeras semanas de adaptación de la niña al centro pero no 9 meses que es lo que dura el curso. «La diabetes —explica— es muy complicada y hay que saber qué síntomas tiene la niña y cómo actuar. Si es mi madre cuando no tengo más remedio que dejarla con ella y no sabe ponerle la insulina...».

Pero no solo su hija necesita una enfermera pues hay «otros niños, según sostiene, con epilepsia, alergias, malitos del corazón que también precisan de cuidados sanitarios».

Leandro tiene 10 años y y está en el colegio Buen Pastor en 5° de Primaria. Su madre, Inmaculada Dale Reina, explica que lleva en el brazo un sensor de medición de glucosa que evita los pinchazos en el dedo a excepción que haya duda y, entonces, se comprueba pinchándole. Con ello, los padres han ganado en calidad de vida pero persiste «la intranquilidad que tenemos sin una enfermera en el colegio y a expensas de la buena voluntad de los profesores».

La madre de Leandro tampoco está contenta con el comedor, porque dice que su hijo no tiene los controles nutricionales necesarios por lo que lo recoge, come en sus casa y luego lo lleva otra vez.

A todo ello la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía contesta que los menores sí están atendidos y que, si bien es cierto que no hay enfermeros, «sí tenemos monitores asistenciales de educación especial que trabajan con los protocolos establecidos por los médicos de los Equipos de Orientacion Educativa».

Otra carencia del paciente diabético es la falta de dietistas-nutricionistas en los hospitales como ya denunciara en su día a ABC el Colegio que engloba a estos profesionales, los cuales advertían al SAS de que sin ellos la la Ley de Vida Saludable y la lucha contra la obesidad no se podrá llevar a cabo.

El decano de dicho colegio, Luis Juan Morán, no pasó por alto que en las escuelas tampoco están esos profesionales pues además, «las inspecciones de los menús de los niños las hacen veterinarios y farmacéuticos a los que se les han dado un curso».

«En los hospitales esta educación en nutrición para nuestros niños, en concreto, — asegura la presidenta de Anadis— la imparten las enfermeras educadoras en diabetes, pero hay algunos que tienen una gran demora de citas para estas educadoras».

Aquí no acaban los problemas para Anadis porque el colectivo no encuentra el lugar óptimo en el que depositar el material inservible de las curas de los diabéticos.

«Hasta hace unos años el SAS recogía los desechables de agujas, jeringuillas y tiras reactivas en unos contenedores en los centros de salud, y ahora, un año después, han dejado de hacerlo y nos dicen que los tiremos a la basura orgánica de las casas. Como no nos parece lo correcto se lo hemos reclamado y nos han derivado al Ayuntamiento de Sevilla pues es competencia de ellos ya que todos los residuos que se generen en los domicilios los debe de recoger la empresa de limpieza municipal. Estamos al habla con Lipasam pero parece que el problema tiene difícil solución. Así que seguimos tirando el material a la basura de casa», declara Ana María Álvarez.

¿Qué hay de la propuesta de Cs? Una enfermera en cada colegio de Andalucía que se sostenga con fondos públicos. Esa fue la petición del sindicato de enfermería Satse y de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres, Confedampa, al Parlamento de Andalucía en el convencimiento de que la medida ayudará a mitigar el absentismo escolar y el laboral, a fomentar hábitos de vida saludables y a normalizar la vida de los escolares con enfermedades crónicas. Ciudadanos hizo suyos esos argumentos y presentó esta figura sanitaria para los colegios en la comisión de Educación. La propuesta se aprobó en junio de 2017 con el voto positivo de todos los grupos salvo el PSOE, que se abstuvo. «La presencia de un profesional de la enfermería en los centros escolares no solo debería estar justificada para casos concretos», argumentaban desde Ciudadanos en su propuesta, «sino porque su actuación conlleva múltiples beneficios para la sociedad en general y en el futuro», añadieron. «En Estados Unidos, Francia y Suiza, países de referencia en todos los ranking de rendimiento, ya tienen personal de Enfermería en los colegios», según defendió José Manuel Nieto, presidente de la Confedampa.