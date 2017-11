José Luis Lledó, decano del Colegio Notarial de Andalucía «Los notarios nunca han estado forrados; los hay que son mileuristas» El representante de los fedatarios públicos asegura que con la futura Ley hipotecaria ellos velarán para que no haya cláusulas abusivas en las hipotecas

MERCEDES BENÍTEZ

¿Han remontado los notarios tras la crisis?

La situación no es excelente pero, de estar bajo cero, en situaciones que hacían inviables muchas notarías, hemos pasado a tener más negocio.

¿Cual es ahora el principal negocio?

Antes eran las hipotecas. Ahora hay testamentos, bodas... Ha cambiado mucho el trabajo. Estamos en una fase distinta. Tenemos que adaptarnos. Nos han dado una serie de nuevas misiones y estamos muy agradecidos.

¿No están forrados los notarios?

Nunca han estado forrados. Había alguna macro-notaría que tenía un alto volumen de negocio; el resto no era así.

¿Y esa imagen del notario que llegaba a firmar y se marchaba?

Ha cambiado. El notario típico de Mingote, vestido de negro, no existe. El distante tampoco. Ahora son todos mucho mas proactivos. En la últimas oposiciones ha habido más mujeres que hombres. Lo de que los notarios eran ricachones no es así. Hoy hay muchos notarios que son mileuristas.

¿Dónde hay notarios mileuristas?

En los pueblos pequeños, donde la actividad ha cambiado. Pueblos de la costa que vivían del turismo y la construcción y donde han quedado sobre dimensionadas las notarías. Porque hay dos en localidades donde no hay negocio. Algunos notarios tienen dificultad para asumir la cuota colegial.

Está en ciernes una nueva Ley Hipotecaria; ¿qué va a cambiar cuando se apruebe?

Hay un proyecto de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario que está ya en las Cortes. El consumidor va a estar mucho más salvaguardado, más protegido

¿En qué sentido?

El Tribunal Supremo ha dicho que las transacciones hipotecarias no eran transparentes en el sentido porque cuando se firmaba un préstamo, a veces había cuestiones que no se entendían. El TS distinguía la transparencia. Antes el señor llegaba al notario y el notario le leía el préstamo y se daba por hecho que se enteraba. Pero no recibía la suficiente información de forma adaptada para que entendiera.

¿Y ahora que va a cambiar?

Habrá menos prisas. Las hipotecas iban demasiado rápidas. El señor va a ir al banco, le van a dar la documentación y va a poder reflexionar. El notario le va a dar asesoramiento personal y gratuito.

¿Será gratuito?

Si. El notario va a actuar como un asesor para que el cliente entienda todo: la letra pequeña y la grande. Vamos a tener una entrevista personal y directa con el cliente. Vamos a comprobar que ha recibido la información y la ha entendido. Y le vamos a atender de forma personal. Ese acta va a ser gratuita. Nosotros se lo ofrecimos así al Gobierno y así va a ser.

¿El notario va a actuar de asesor?

En el banco van a dar unos documentos explicando cómo es la hipoteca. Y el notario va a velar para que no haya ninguna cláusula abusiva, cosa que antes no podíamos hacer. Es un arma nueva que nos han dado y con la que el cliente va a salir reforzado. Vamos a poder actuar cuando haya cláusulas abusivas y no firmar si es así.

¿Esto se hace por lo ocurrido con la cláusula suelo?

Esta Ley consagra que el banco no imponga el notario. Esto es importantísimo y va a cambiar el escenario. Será un estándar de protección que la UE quiere homologar.

¿Han caído mucho las hipotecas?

Hay muchas menos. Han caído a la cuarta parte. En 2004 yo hacía 800 ó 900 en el año en Sevilla y ahora no llegamos a 200.