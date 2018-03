Semana Santa Los oficios de la Cuaresma en Sevilla Venden túnicas, capirotes, incienso, cirios... y otros artículos para Semana Santa;Todo un sector que sobrevive todo el año de las ventas de la Cuaresma

MERCEDES BENÍTEZ

@laplumilla SEVILLA Actualizado: 25/03/2018 08:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Semana Santa también es un negocio. No hay datos fiables del dinero que mueve. Según el Ayuntamiento, el último estudio de varios catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla que hablaba de un impacto económico de más de 240 millones de euros, está desfasado porque tiene ya varios años. Pero lo cierto es que el mundo de las cofradías supone una importante inyección para unos cuantos gremios que prácticamente viven todo el año de la Semana Santa.

Es el caso de numerosos comerciantes que regenten negocios relacionados con la pasión. Los que venden túnicas, espartos, imágenes, cirios, flores de cera, incienso... Son oficios tradicionales, muchos de los cuales sólo existen en Sevilla y que, aunque la mayoría de ellos permanecen abiertos todo el año, logran subsistir gracias al negocio que hacen en las semanas previas al Domingo de Ramos.

Uno de los clásicos es «El Rincón del Nazareno», que lleva desde 1921 haciendo túnicas, capirotes, espartos, cíngulos, sandalias y otros complementos y que ahora además tiene hasta su propio stand en El CorteInglés de Plaza del Duque. Lo que más venden son capirotes, unos 1.500 al año, que cuestan unos 15 euros. A ello se suman unas 400 túnicas (entre las que venden en la tienda y las de los grandes almacenes), espartos, cíngulos, sandalias y otros productos. «Este es un negocio de dos meses al año de ventas», dice uno de sus propietarios, José Ramón Martínez, que forma la cuarta generación en el oficio, y que se queja de que es un negocio «que va a menos».

Sobre todo porque cada vez tienen más competencia. Además de otras tiendas similares, algunas hermandades venden sus propias túnicas. Y a eso se une que cada vez hay más economía sumergida en el sector:mujeres que hacen capirotes en sus casas y los ofrecen por los alrededores de la Plaza del Salvador y «negocios piratas» de inmigrantes que confeccionan túnicas en algunos barrios o modistas en la calle. Por eso asegura que lo que los mantiene es el hecho de estar en El Corte Inglés donde las túnicas se financian: los hay que las compran en varios plazos ya que el precio varía. Las más baratas, las de ruán negro, se venden a partir de 180 euros. De ahí para arriba;las de algunas hermandades, según los tejidos, pueden subir por encima de los 1.000 euros.

El resto del año en El Rincón del Nazareno, como en otras similares, sobreviven «a duras penas». Ellos, por ejemplo, confeccionan togas para jueces y abogados.

Rogelio vendiendo incienso -ABC

En torno al mundo cofrade también se mueve «Bordados y esmaltes», una tienda en la Plaza de Jesús de la Pasión, la conocida «plaza delPan». Como su nombre indica, se dedica a vender estos artículos. Estandartes en miniatura, pulseras de hermandades, escapularios, medallas, pequeñas imágenes... son algunos de los artículos que vende María López en esta tienda que, según dice, tiene dos «temporadas fuertes»: la Semana Santa y las Navidades.

De hecho, López explica que viven de esas dos temporadas a las que suman también el Rocío y aumentan las ventas igualmente cuando hay salidas especiales de algunas hermandades. Esta comerciante cree que el negocio «va a más» ya que la Semana Santa gana cada vez más adeptos entre los turistas nacionales. «Vienen muchos turistas que encargan imágenes», dice.

Cerca de esa tienda está la «Cerería El Salvador», en la misma plaza donde se ubica la legendaria tienda que lleva allí mas de 100 años. Con su propia fabrica, son los proveedores de la mayoría de las hermandades de la ciudad a la que surten de velas y cirios. Los que llevan los nazarenos en la estación de penitencia pero también las velas que adornan las iglesias o las flores de cera que llevan la mayoría de los pasos.

Cerería El Salvador -ABC

«Lo que mas vendemos es cera e incienso», dicen los dependientes que, en el rato que responden a las preguntas, no paran de atender a los clientes que entran pidiendo uno u otro articulo. En cuanto a los precios, oscilan porque aunque un cirio de un nazareno puede costar a partir de ocho euros, siempre depende de la cantidad que se encargue.Evidentemente si una hermandad les hace un pedido de mas de 3.000 cirios, los precios serán mas competitivos.

Uno de los encargados de esa tienda, José Antonio Díaz, asegura que la Semana Santa «es la época fuerte» y que la temporada comienza en cuanto pasan las Navidades aunque lo mas fuerte es marzo. Luego, el resto del año, se mantienen con las Cruces de Mayo y otra procesiones extraordinarias. Aunque el incienso se vende todo el año.

Ese dato lo confirma Rogelio que está encargado de un puesto de incienso en la calle Córdoba. Tiene un contrato temporal porque el negocio de «Inciensos A. Fiances» no da para todo el año. Así que trabaja desde después de Navidades hasta poco después de la Semana Santa. «El resto del año no estamos aquí», admite. Al puesto no paran de acercarse clientes a comprar. Venden bolsas de incienso a partir de 2,50 euros. Hay incienso cofrade, del Cristo e Burgos, de Los Gitanos, de Pasión. Un día bueno venden 300 bolsas. Son los oficios de la Pasión.