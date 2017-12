ENTREVISTA O'Kean: «En Sevilla hay tanto patrimonio histórico que no hay dinero para mantenerlo» El catedrático y economista sevillano cree que «los votantes del PSOE no verían bien que se gastaran fondos públicos en restaurar iglesias y monasterios»

JESÚS ÁLVAREZ

José María O'Kean Alonso (Sevilla, 1957) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en el IE Business School. Amante de la tecnología, es experto en el impacto económico de las TICs pero también un gran observador de la Semana Santa y de las tradiciones sevillanas. De su padre, uno de los mejores sastres de Sevilla, heredó su pasión por el vestir bien y su amor por la hermandad del Valle, del que su progenitor fue hermano mayor y en la que ha salido de costalero y nazareno.

¿Qué opinión estética tiene del Casco Histórico de la ciudad?

Me gustó la idea de las Setas pero no el sitio donde las pusieron. Creo que hubiera estado mucho mejor enfrente del Rectorado. Allí hubiera respirado, no en la encarnación, aunque a lo mejor no hacía falta gastarse tanto dinero. La Alameda la veo un poco ñoña. Lo que mejor salió fue la Avenida.

Aparte de las bicicletas y los veladores.

El mundo de los ciclistas nos invade. Estoy a favor de las bicis y del carril bici, que nos quita contaminacion, pero muchos ciclistas no respetan nada, ni las aceras, ni la dirección de las calles y van en contramano. Hay que decidir si los ciclistas entran con los vehículos o con las personas. Si entra con estas últimas tienen que cambiar su forma de comportarse. El rey de la calle debería ser el peatón, pero ahora es el ciclista, que se siente con más derechos que nadie.

Habrá visto las fotos del convento de Santa Inés cayéndose a pedazos. En una ciudad con tanto patrimonio, ¿qué se puede hacer para conservarlo?

San Leandro creo que está aún peor que Santa Inés. La Junta la gobierna es un partido que no es especialmente eclesiástico y sus votantes no verían bien que se gastara dinero en restaurar iglesias y monasterios. Cuando había dinero, era lógico invertir en patrimonio pero ahora quizá no se entendería. Creo que en Sevilla hay tantas cosas monumentales que no se pueden mantener. Falta visión urbanística, hacer apartamentos en esos edificios respetando su arquitectura.

La Junta no permitió hacer la hospedería en el convento de Santa Inés a la que se comprometió y que podría haber generado ingresos para su conservación.

Ya, pero creo que el Arzobispado no debería desentenderse y los ingresos de la Catedral deberían también dedicarse a eso. Ellos dicen que lo dedican a obras de caridad y será verdad, pero no sobra dinero público y hay muchas necesidades.