ENTREVISTA «La operación a la duquesa de Alba me dio fama pero fue de las más sencillas que hago» El doctor Francisco Trujillo recuerda su amistad con Manuel Olivencia: «Tenía una mente privilegiada y con más de 80 años quería seguir ganando casos»

JESÚS ÁLVAREZ

Francisco Trujillo (Algodonales, 1947) trabajó durante muchos años en el hospital Virgen del Rocío y dirige el Instituto de Especialidades Neurológicas, centro fundado en Sevilla hace 35 años por él y su maestro, el doctor Pedro Albert, que se ha convertido en una gran referencia nacional e internacional en su clase. Forbes ha elegido a este especialista afincado en Sevilla, que operó con éxito a la duquesa de Alba, como unode los cincuenta mejores médicos de España. El próximo 6 de mayo entregará en Sevilla la beca «doctor Pedro Albert» a especialidades neurológicas, la mejor dotada de España. «Le pusimos el nombre al instituto y también a la beca para que no olvide nunca el legado de mi maestro, el doctor Pedro Albert», dice orgulloso. El doctor brasileño Evandro de Oliveira, uno de los cirujanos cardivovasculares más prestigiosos del mundo, dará el discurso inaugural.

¿Un cerebro es una obra de arte de la naturaleza?

El cuerpo humano es una obra de arte de la naturaleza y el cerebro forma parte de ella.

Que también se estropea sin previo aviso.

Sí, se nos acaba estropeando todo. Especialmente el cerebro y ahí se nota mucho. El crecimiento del Alzheimer tiene que ver con el de la esperanza de vida.

¿En la cabeza escondemos también las emociones?

Se deben esconder aunque durante mucho tiempo se ha pensado que se escondían en el corazón. Las emociones son reacciones químicas. Pienso en el miedo, por ejemplo.

Dice el doctor Oliveira que en el futuro no hará falta que hablemos para comunicarnos, que lo haremos por telepatía.

Es muy posible

Ahora los adolescentes apenas hablan: sólo se escriben por whatsapp.

Muchos no saben ni hablar porque todo lo que no se usa acaba atrofiándose. Dentro de varias generaciones puede que haya órganos que ahora nos son útiles y que ya no nos valgan porque se hayan atrofiado.

Puso de nuevo de pie a la duquesa de Alba. ¿Fue una operación difícil?

Los refranes de los pueblos son muy sabios: hay que estar en el momento justo en el lugar oportuno. La duquesa de Alba y yo éramos amigos desde hacía mucho tiempo y ella se puso mala y confió en mí, como podría haber confiado en cualquier otro. Y lo curioso es que esa operación me dio mucha fama, a pesar de que se trata de una patología simple dentro de mi especialidad

¿No es de lo mejor que ha hecho en un quirófano?

No, qué va. Me he dejado las pestañas durante años en procedimientos mucho más complejos y arriesgados pero esto me dio fama. A mucha gente le pareció un milagro pero era bastante sencillo dentro de las operaciones que hago.

¿Nunca es tarde para intentar hacer algo en la vida?

Nunca. El que cree que ya lo ha hecho todo en la vida, para mí ha terminado de vivir. El que quiera seguir viviendo nunca llegará al fin de nada porque siempre pensará en otras cosas. Me acuerdo del notario valenciano de 80 años que se va de Erasmus a Verona. Ese hombre nunca va a dar por finalizada su vida. El que quiere no para nunca.

Es de Algodonales. Allí fue alcalde honorífico del 2 de mayo y dijo que le llamaban «cabezón» en el pueblo...

Y me lo siguen llamando. Hay vecinos del pueblo a los que he estado cuarenta años sin ver y me ha visto en algún sitio y me han dicho ¡Paquito!... Y yo les he preguntado: «¿Pero cómo me has podido reconocer?». Y me han dicho: «Porque tienes la misma cabeza». Yo de chico tenía ya la misma cabeza que ahora. Mi padre, como me caía siempre me cabeza, me ponía una rueda de vespa para protegérmela.

Pero usted ha sido cabezón en todos los sentidos.

Sí, es verdad. Nunca me doy por vencido y creo que todo puede hacerse, mejor o peor. Lo que está claro es que si no lo intentas no lo vas a conseguir.

Por eso ha llegado hasta donde ha llegado en su profesión.

Sí. Este instituto en el que estamos es la prueba de mi cabezonería.

¿El secreto del éxito es rodearse de un buen equipo?

Sí. Yo vivo bien pero no tengo un duro porque todas las inversiones que he hecho en mi vida han sido cerebros. Es un lujo el equipo que tengo. He tenido la suerte de que lo he podido elegir.

¿Poder enseñar lo que uno ha aprendido es el mejor legado de un médico?

Sin duda. Sobre los 60 años perdí mis ambiciones personales, como tantas personas, y decidí que lo que quería era enseñar lo que he aprendido.

Fue amigo personal de Manuel Olivencia.

Sí, y pasé con él sus últimos días en el hospital. Era una persona con una mente privilegiada y que contaba una gran cantidad de anécdotas. Él era el caso de persona que nunca llega al final porque siempre empieza algo nuevo. Con más de 80 años ganaba muchos casos. Y quería seguir ganándolos.