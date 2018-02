SEVILLA Otra factura de Monteseirín: 3,3 millones por una expropiación en Sevilla que no pagó en 2007 El suelo se enajenó a su propietario para ampliar el Instituto de Toxicología, una obra que tampoco se hizo nunca

La roncha de Monteseirín suma y sigue. Raro es el ejercicio en el que el gobierno municipal no se encuentra una factura procedente de los juzgados por algún lío del mandato del PSOE con IU. El último caso que se le ha presentado a Juan Espadas es una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 que obliga al Ayuntamiento a pagar 3,3 millones de euros por la expropiación de una parcela en la Avenida Doctor Fedriani en el año 2007. Urbanismo arrebató el suelo a su propietario aplicando un justiprecio para poder ampliar el Instituto de Toxicología. Así fue recogido en el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que el valor comercial del terreno desapareció. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca pagó el dueño, que lleva 12 años de pleitos intentando solucionar la ruina que le dejó la administración pública.

El afectado llegó a reclamar a Urbanismo 15 millones de euros por este impago, que según sus alegaciones le ha generado indefensión durante años, ya que tenía una hipoteca sobre esos terrenos que ha tenido que seguir pagando y que no pudo canjear porque no se le abonaba la expropiación. Tras un largo periplo judicial, el Ayuntamiento ha terminado asumiendo la deuda y ha abonado 660.385 euros con cargo al presupuesto de 2017, mientras que el resto, 2.599.148 euros, lo pagará a lo largo de este ejercicio.

La historia comenzó cuando Urbanismo incoó expediente para expropiar la finca de 5.306 metros cuadrados situada en la confluencia de las avenidas del Doctor Fedriani y de San Jerónimo. Allí se llevaba a cabo un negocio de gestión de residuos sólidos, que tuvo que dejar de operar tras la intervención pública. La finca estaba gravada con dos hipotecas a favor de la entidad Barclays Bank, en garantía de dos préstamos de 216.000 euros y de 280.000 euros, ampliada la primera hipoteca hasta 747.200 euros, y tres anotaciones de embargo a favor de Ibercaja y dos del BBVA por un importe total de 123.576 euros, más 36.800 euros presupuestados para intereses y costas. El empresario se quedó con toda la carga y, además, la ampliación del Instituto de Toxicología nunca se llevó a cabo.

Durante todos estos años, el Ayuntamiento ha mantenido diferencias con la propiedad y ha presentado recursos a todas su reclamaciones, ya que Urbanismo consideró en 2007 que proximadamente la mitad de los suelos eran de su propiedad y que sólo había que expropiar la otra mitad. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca pudo acreditar esto, por lo que el juzgado dio la razón al empresario.

Posteriormente, se le planteó al dueño un conflicto por la fecha a partir del cual se consideraba incoado el procedimiento de expropiación. Y, por último, se inició otro litigio por la cuantía del justiprecio, «dado que no se comparte desde la Gerencia de Urbanismo el criterio de la Comisión Provincial de Valoraciones». Sin embargo, niguna de las alegaciones ha prosperado y finalmente se ha tenido que llegar a un acuerdo con el afectado, que ha rebajado sus exigencias, para pagarle 3,3 millones, una cantidad que está ya fijada por el juzgado. Eso obliga al gobierno de Juan Espadas a liberar esta cantidad del remanente de Tesorería que queda en sus arcas para poder pagar la factura. No será necesaria una modificación presupuestaria porque se trata de una expropiación de 2007 y se puede pagar con dinero no ejecutado de ejercicios anteriores. Pero la sombra del gobierno de Monteseirín sigue interviniendo en el Ayuntamiento de manera decisiva, ya que todas las grandes partidas que ha tenido que abonar la administración local en los últimos años son del pasado: Fibes, las Setas, carriles bici, sistemas generales, aparcamiento de Bami... La historia de nunca acabar.