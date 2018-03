ENTREVISTA Paco Tous: «Decir que no se nos entiende a los actores andaluces es tener mala follá» Paco Tous defiende el acento andaluz, responde a las críticas a «La peste» y lamenta que aún haya series que sacan chachas andaluzas: «Tenemos muchos médicos y jueces»

JESÚS ÁLVAREZ

Paco Tous (Sevilla, 1964) se crió en el barrio de Pío XII, donde hacía cruces de mayo, y se formó en el Instituto de Teatro de Sevilla, la mejor cantera de actores que ha dado nunca la ciudad y donde conoció a Antonio Dechent, Maite Sandoval, Pepe Quero o Cuca Escribano. De allí salió a finales de los años 80 con ganas de comerse el mundo y un proyecto bajo el brazo: Los Ulen, que fundó con su amigo Pepe Quero. Protagonista de «Los hombres de Paco» y «El culo al aire», entre otras series españolas, encarnó al teniente coronel Antonio Tejero en «23-F: la película». El pasado 28 de febrero recogió la Medalla de Andalucía que le concedió el Gobierno andaluz y que dedicó a sus padres.

Aunque es un actor conocido por sus papeles cómicos, también hizo de Tejero.

Fíjate la gracia que tenía Tejero. Tengo una técnica como actor y he aprendido a disfrutar tanto del drama como de la comedia.

Dice, no obstante, que le encanta hacer el payaso. ¿Cuándo lo hizo más? ¿Con los Ulen o en alguna serie de televisión?

Yo no hago el payaso, soy un payaso. Es mi formación. Con los Ulen durante treinta años. Soy clown. Los ritmos, los tiempos, los silencios, los vacíos, los huecos, las miradas. Eso lo aplica en todos mis trabajos.

«Los hombres de Paco» le lanzó a la popularidad nacional. ¿Volvería a hacerla?

Segundas partes, si son iguales, para qué. Ya las he hecho. Escuché a un flamenco decir una vez «ni esto es lo último ni lo mejor que voy a hacer». Si sale otro proyecto bueno, me tiraré de cabeza.

Hay algunas voces muy críticas con las series españolas.

Creo que estamos tirando piedras a nuestro tejado y es increíble que estemos gustando más fuera de España que dentro. Cada vez exportamos más nuestras series y es triste que sea la gente de fuera la que tenga que decirnos que hacemos bien las cosas. Cada vez hacemos ficción de más calidad. Ya sé que no estamos a las alturas de algunas series norteamericanas pero también ellos tienen mucho más presupuesto. A un inglés o norteamericano siempre le presuponemos que es mejor que un español y es mentira.

¿A los andaluces nos pasa mucho esto? Por ejemplo, con nuestra forma de hablar.

Sí, aún tenemos un poco de complejo de inferioridad pero no hablamos mal. Hablar andaluz no es hablar mal y nosotros mismos tenemos que creérnoslo. En la serie «La peste» decían que no se nos entendía porque hablábamos en andaluz. En cambio, entienden al narco colombiano y nadie lo critica. Eso es tener «mala follá», como dicen en Granada. Yo hablo como hablo y creo que me entienden hasta en China porque es una forma de hablar. Tiene soniquete, son, ritmo, compás, aunque hay muchas diferencias entre el granadino, el gaditano o el sevillano. No me gusta la palabra orgullo y prefiero decir que tengo la suerte de ser andaluz.

¿Cree que estamos superando ya esa fase de chachas andaluzas y graciosos autóctonos en algunas series?

Creo que sí, pero todavía nos dan algunos de esos papeles. No entiendo porque aparecen jueces andaluces o médicos andaluces.

Medalla de Andalucía

Le concedieron la medalla de Andalucía. Ha conseguido ser profeta en su tierra.

Cuando me lo dijeron lo primero que pensé fue en mi madre y en lo orgullosa que se iba a sentir. Es un regalo que no voy a olvidar nunca y se lo agradezco mucho al Gobierno andaluz.

¿Se acordó de cuando le dijo que iba a estudiar teatro y ella le respondió «tenemos que hablarlo»?

No, ella ya se sentía muy orgullosa de mi trabajo.

Usted viaja mucho por toda España: ¿el tópico de que los catalanes son tacaños es igual de falso que el de que los andaluces somos vagos?

Yo creo que sí. A mí me gusta mucho pasear por Barcelona y nunca he visto a nadie de la hermandad del puño. Me han invitado muchas veces.

¿Cómo ve lo que está pasando en Cataluña?

Me gustaría no volver a hablar de Cataluña si no se pone detrás las palabra sanidad, educación, cultura, trabajo, que es lo que se ha olvidado. Para mí es claro que hay dos mitades y una mitad no puede someter a la otra mitad.