ENTREVISTA Paco Tous: «Que haya nazarenos ateos es una peculiaridad más de Sevilla» El actor sevillano, reciente Medalla de Andalucía, es hermano de la Macarena y de la Soledad de San Buenaventura y reconoce disfrutar también con la parte «carnavalesca» de la Semana Santa

JESÚS ÁLVAREZ

Paco Tous (Sevilla, 1964) se crió en el barrio de Pío XII, donde hacía cruces de mayo, y se formó en el Instituto de Teatro de Sevilla, la mejor cantera de actores que ha dado nunca la ciudad y donde conoció a Antonio Dechent, Maite Sandoval, Pepe Quero y Cuca Escribano, entre otros. De allí salió en los años 80 con ganas de comerse el mundo y un proyecto bajo el brazo, Los Ulen, que fundó con su amigo Pepe Quero. Protagonista de «Los hombres de Paco» y «El culo al aire», entre otras series españolas, encarnó al teniente coronel Antonio Tejero en «23-F: la película». El pasado 28 de febrero recogió la medalla de Andalucía que le concedió la Junta y que dedicó a sus padres.

Es usted hermano de la Macarena y de la Soledad de San Buenaventura. ¿Siempre le ha gustado el mundo de las cofradías?

He pasado por etapas. En mi juventud iba más a la playa, a los Caños, pero en Pío XII siempre hemos sido muy cofradieros y macarenos. De pequeños hacíamos cruces de mayo y en mi familia se vivía la Semana Santa como algo muy especial, como lo es para mí, algo muy de mis raíces y my de mi tierra.

¿Las hermandades son la sociedad civil de Sevilla?

Creo que sí. A mí me gusta la Semana Santa más que la Feria porque es casi el «carnaval» de Sevilla, entre comillas. Me refiero a lo que es salir a la calle, a los poros, la piel, lo que se respira, encontrarse con tus conciudadanos. Eso es la tradición. Después están los motivos religiosos.

Hay bastantes personas que se declaran anticlericales, incluso ateas, que salen de nazarenos y costaleros. ¿No le parece contradictorio?

Seguramente, pero eso forma parte de la peculiaridad de Sevilla. Es una peculiaridad más. Nuestra Semana Santa es muy peculiar, como Sevilla en general, que es también contradictoria. Me refiero a esa mezcla que tiene Sevilla, de la más rancia tradición a ser una de las cunas del rap español en las Tres Mil Viviendas. Esa mezcla de Sevilla es la que le da su encanto a la ciudad, la que se ven en sus calles, y no creo, en ese sentido, que sea del todo censurable que haya ateos vestidos de narazenos. Igual que tampoco se puede censurar a todos los que participan en las procesiones con una gran devoción y sentido cristiano. Ese respeto mutuo entre esas dos partes de la ciudad se ha mantenido durante cientos de años y hay que seguir manteniéndolo.

¿En cuál de esas dos partes de las que habla se sitúa usted?

Yo participo de las dos. Veo las procesiones con un sentido de trascendencia y espiritualidad muy íntimo del que no me gusta hablar en público porque creo que es algo muy personal, pero también participo de esa gran manifestación callejera que es la Semana Santa de Sevilla.

Sevilla es una ciudad dual que suele oscilar entre dos bandos, Macarena y Triana, Sevilla y Betis. Esas partes parecen a veces muy lejanas. ¿Se puede ser muy sevillista como usted sin ser antibético o viceversa?

¿Usted es bético?

Bastante.

¿Ve? Es que todos los béticos me dicen que soy muy sevillista, no sevillista a secas. Y los que son sevillistas también se delatan porque siempre le dicen al colega que es «muy bético». La dualidad de Sevilla se da en muchas familias. Yo me hice sevillista porque los niños de mi barrio me llevaron a un partido del Sevilla y vi a Gallego, Biri-Biri, Lora y esos colores vienen del barrio y de la infancia. La mitad de mi familia es bética. Mi padre bético y mi madre sevillista; mi abuelo era sevillista y mi abuela bética; mi hermana es bética, mi hijo es sevillista y mi hija es bética. Así, ¿cómo voy a hablar mal del Betis? Nunca le desearé nada malo al Betis y reconozco que en el último derbi nos ganaron de ley. De modo que se puede ser sevillista sin ser antibético, y viceversa. Recuerdo cuando el «Eurobetis» se cruzó alguna vez en competición europea con el Sevilla me pareció muy bonito que los dos equipos de la ciudad sonaran en Europa.

¿Y en la intimidad también le parece igual de bonito?

Hombre, en la intimidad meterle el dedillo a los béticos en algunos sitios que les duele da gustito. Y están graciosos esos comentarios en los bares. A mí me recordaba el resultado del último derbi algún amigo bético, el 5 a 3 en el Sánchez Pizjuán, y yo le dije que disfrutara, que ahora venían otros diez años perdiendo.

La familia

Dice usted que intenta «ser honesto y un buen hombre». ¿Cómo lo hace?

Lo intento levantándome muy pronto todas las mañanas y tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible como andaluz. E intentando ser un buen padre.

-¿Cuida de sus padres?

Mi padre me ha dado su ejemplo y se ha levantado todos los días a las 6 de la mañana para ir a la fábrica, como tantos de su generación. Esos son héroes anónimos y mis referentes. Mis padres viven los dos y se cuidan mucho entre ellos. Pero si llegase el momento, espero no fallarles.

Hay muchos hijos que no lo hacen. En Sevilla hay más de 70.000 personas mayores que viven solas. ¿Estamos perdiendo el concepto tradicional de cuidado de la familia?

Creo que sí, pero eso está en la base de la educación. Hay que retomar valores como la solidaridad y la responsabilidad y el cuidado familiar. Eso pasa por el respeto porque si respetas algo lo vas a cuidar. A una persona mayor hay que tratarle de usted, dejarle el paso, cederle el asiento. Yo si veo toser a a alguien mayor o veo que le falta el aire, le pregunto si le puedo ayudar, si llamo a su familia o le llevo a algún sitio. Hay que recuperar la educación que se está perdiendo. Pero aparte de eso, está la dependencia. Los políticos deben retomar eso también. No es sólo culpa nuestra el abandono de los mayores.