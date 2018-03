ENTREVISTA Paco Tous: «Muchos actores de mi edad no encuentran trabajo y lo están pasando muy mal» El intérprete sevillano dice que el tópico de que «los catalanes son tacaños es tan falso como el de que los andaluces somos vagos»

Paco Tous (Sevilla, 1964) se crió en el barrio de Pío XII, donde hacía cruces de mayo, y se formó en el Instituto de Teatro de Sevilla, la mejor cantera de actores que ha dado nunca la ciudad y donde conoció a Antonio Dechent, Maite Sandoval, Pepe Quero o Cuca Escribano. De allí salió a finales de los años 80 con ganas de comerse el mundo y un proyecto bajo el brazo: Los Ulen, que fundó con su amigo Pepe Quero. Protagonista de «Los hombres de Paco» y «El culo al aire», entre otras series españolas, encarnó al teniente coronel Antonio Tejero en «23-F: la película». El pasado 28 de febrero recogió la Medalla de Andalucía que le concedió el Gobierno andaluz y que dedicó a sus padres.

¿Siempre quiso ser actor?

No. Cuando era pequeño quería ser veterinario. Siempre era el médico de mi pandilla en el barrio. Siempre me han gustado mucho los perros.

¿No tiene ningún familiar ni antepasado que se dedicara a la interpretación?

No. En mi familia yo he sido el primero. Se cruzó el baile, que siempre me atrajo, y cuando acabé el BUP me encontré con el cartel del Instituto del Teatro, que tenía también danza, y me hice la prueba sobre la marcha. Me cogieron y se lo conté a mi madre.

¿Y ella qué le dijo?

«Pues habrá que hablarlo». Y yo le dije: «Madre, es que yo ya me he apuntado». Entonces no había móviles ni whatsapp para avisar. Mi madre tuvo un pequeño disgusto pero mi padre me apoyó y le dijo para tranquilizarla que mucha gente no estaba trabajando en lo que había estudiado.

El Instituto de Teatro de Sevilla fue una increíble cantera de actores.

Antonio Dechent, José Manuel Morón, José Luis García Pérez, Cuca Escribano, Pepe Quero, Maite Sandoval y mucha gente más que está teniendo bastante trabajo en Madrid salieron de allí. Fue el germen también de varias compañías como Los Ulen o Teatro Clásico de Sevilla. Su cierre ha dejado a mucha gente sin formación. ¿De dónde saldrán ahora los actores?

Debe de sentirse privilegiado porque en su profesión hay mucho desempleo y usted no para de trabajar.

Sí, me siento privilegiado porque tengo trabajo y el 80 por ciento de mis compañeros no lo tienen. Pero de los que trabajamos no todo el mundo puede vivir de esto y tiene que buscarse algún negocio u otro trabajo para sobrevivir. Hay mucha gente, sobre todo de mi edad, que se ha quedado sin ningún ingreso ni posibilidades de lograrlo y nos llegan peticiones de sus familiares para ver si uno se entera de que salga algo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal.

¿Los que trabajan sufren también los efectos de la crisis?

Sí, porque nos pidieron en la crisis que nos apretáramos el cinturón y parece que no vamos a salir nunca de la crisis, me refiero a los los trabajadores que la hemos pagado, que siempre somos los mismos. Ahora que parece que estamos remontando, decimos «oiga, ¿me puede soltar un poco el cinturón que tenemos que comer?. Póngame un taladrillo más en el cinturón, por favor».

¿Se han curado las heridas que infligió la recesión a la ciudad y a la mayoría de sus habitantes?

La crisis la hemos sufrido todos y nos ha hecho mucho daño. Nosotros tuvimos que cerrar la sala Fli pero yo creo que los sevillanos también nos hemos hecho daño a nosotros mismos y se han perdido muchos comercios tradicionales. Creo que deberíamos ir a comprar a tiendas pequeñas y ser solidarios con nosotros mismos y cuidar más la ciudad. Sevilla está perdiendo cosas, colorido, vida y muchos artesanos. En la calle Oriente, al lado de Luis Montoto, han cerrado casi todas las tiendas familiares. En la calle Feria también y todo se ha quedado con el mismo color. Todavía estamos a tiempo de que se salven algunos comercios que corren peligro de extinción. Hay que salvarlos.

¿Las franquicias están alterando la esencia del casco histórico?

—No estoy en contra de las franquicias ni de los grandes centros comerciales pero creo que deberíamos apoyar más a nuestros vecinos, a nuestros barrios. Hay que ir a comprar a «Casa Loli» una madeja de hilo o a «Casa Paco» un serrucho y dos sierras para hacer marquetería para el cole. Todavía podemos ayudar a que no se pierdan más comercios tradicionales.