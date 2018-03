DÍA DEL PADRE Los mejores lugares para volar desde Sevilla y celebrar el 19 de marzo Aunque los destinos costeros siguen apareciendo como primera opción, las familias españolas optan cada vez más por espacios rodeados de montañas

MARÍA JOSÉ MORÓN

Sevilla Actualizado: 13/03/2018 14:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Regalar viajes para celebrar momentos especiales del año sigue siendo una de las soluciones preferidas por los españoles y el Día del Padre no iba a ser menos. Queda una semana para que llegue el 19 de marzo, así que para los más rezagados que aún no hayan decidido qué hacer o qué regalar, aquí os dejamos algunos destinos económicos dentro y fuera de España para que podáis disfrutar de una escapada de última hora en familia.

Un regalo especial, sorprendente y que nunca se olvida es sin duda un viaje. En el comparador y buscador de vuelos económicos Skyscanner se pueden ver numerosas ofertas que van desde los 66 euros hasta los 200 euros. Para los aquellos padres enamorados del mar y del buen tiempo estas son las mejores opciones nacionales y con vuelos directos.

Destinos nacionales. Sol y playa

Lanzarote por 74 euros (Ryanair)

No es de extrañar que la isla de Lanzarote cuente con un gran interés turístico, ya que disfruta de paisajes de insólita belleza y aguas cristalinas perfectas para darse un relajado baño en el Océano Atlántico.

Una de las hermosas playas de Lanzarote -ABC

Palma por 93 euros (Vueling)

Palma, o Palma de Mallorca –aunque ya no se llame así–, no es sólo el punto de acceso a Mallorca o al resto de Islas Baleares. Es una ciudad ideal para una escapada de fin de semana, incluso en invierno.

Almería por 94 euros (Vueling)

Almería, custodiada por las provincias de Murcia y Granada, mira al mar de Alborán. Sus bellos espacios naturales se imponen sobre lo urbano. Parques naturales, playas, montañas, ríos, museos, castillos e incluso un set de cine mundialmente famoso. Almería guarda muchas sorpresas.

Gran Canaria por 100 euros (Vueling)

Gran Canaria es mucho más que pasar unas vacaciones tostándose al sol en Maspalomas. Por supuesto, que nadie puede perderse las fantásticas playas que tiene, pero también posee unos espacios naturales únicos y pequeñas poblaciones muy auténticas y con un aroma especial.

Tenerife por 140 euros (AireEuropa)

Bonita estampa del Teide nevado -ABC

En la isla tendrás la suerte de encontrar lugares únicos. El tubo volcánico más largo de Europa, con 17 kilómetros de longitud; o el Parque Nacional del Teide, Patrimonio mundial 2007. Ofrece además rincones tan especiales y bellos como La Laguna, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; complejos de piscinas como el Lago Martiánez; o espacios naturales como el Parque Rural de Teno o el Macizo de Anaga.

Destinos nacionales. Turismo rural

Vivir una experiencia, conocer lugares nuevos y descubrir joyas gastronómicas de otras ciudades o países siempre quedan en el recuerdo, por ese motivo ¿por qué no aprovechar una de nuestras ofertas para el Día del Padre para sorprender a una persona tan especial como él? Aquí las mejores ofertas para viajar a destinos europeos desde Sevilla con vuelo directo.

Barcelona por 116 euros (Ryanair y Vueling)

Cualquier ocasión es buena para dejarte caer por la capital catalana. Las maravillas de Gaudí y Picasso, el Park Güell, las Ramblas, el barrio gótico, la Boquería… Esta ciudad es un lugar vibrante, lleno de distracciones, arte y una gastronomía más que deliciosa. Con un clima privilegiado y a orillas del mar Mediterráneo.

Bilbao por 163 euros (Vueling)

Desde las estrechas calles del Casco Viejo hasta la Gran Vía y el Nuevo Bilbao hay todo un mundo de historia y leyendas que hicieron del pequeño puerto nacido a orillas de la Ría un referente mundial.

La Coruña por 167 euros (Vueling e Iberia)

El ambiente de La Coruña durante el día -ABC

De día y de noche, aquí siempre hay ambiente. Esta es una ciudad para pasear y disfrutar, con playas en pleno centro y, presidido por la Torre de Hércules, un largo Paseo Marítimo que la rodea casi por completo. Siéntate en una terraza en la Plaza de María Pita y descubre su apasionante historia.

Destinos europeos

Bari (Italia) por 66 euros (Ryanair)

Bari es la ciudad más poblada de la región de Apulia (la zona a la que se le conoce como el tacón de Italia). Se encuentra en la costa del Mar Adriático y es una de las más visitadas por turistas en el país. Se puede aprovechar la escapada para recorrer los pueblos de alrededor como Alberobello, Monopoli y Polignano a Mare.

Roma (Italia) por 137 euros (Ryanair)

El Coliseo de Roma -ABC

Roma, la ciudad que dominó el mundo y que está llena de rincones con gran historia y belleza, es un gran museo al aire libre. Sus iglesias, monumentos, plazas, fuentes y una buena gastronomía la convierten en una de las ciudades más fascinantes y visitadas del mundo y a la que hay que ir al menos una vez en la vida.

Eindhoven (Países Bajos) por 140 euros (Ryanair)

Pocas ciudades europeas han sabido reinventarse como Eindhoven. Siempre a la sombra de otras urbes holandesas como Ámsterdam y Rotterdam, el motor económico de Brabante del Norte vivió un momento crítico cuando, en 1998, Philips echó el cerrojo a sus fábricas. Hoy, sin embargo, Eindhoven es una incubadora de ideas y sabe disfrutar como nadie de ello.

Bruselas (Bélgica) por 145 euros (Ryanair)

Bruselas, capital de Bélgica y principal sede de la Unión Europea, tiene muchos más atractivos de los que uno podría imaginar, si no se ha documentado. Desde la medieval Grand Place hasta los modernos barrios burocráticos, Bruselas ofrece una enorme variedad de sitios interesantes y ambiente.

Memmingen (Alemania) por 179 euros (Ryanair)

Memmingen es la joya medieval de Baviera que forma parte de la ruta romántica, una de las principales de Alemania. Su centro histórico de calles adoquinadas y pequeños edificios medievales (pequeños castillos, palacetes y casas nobiliarias) nos llevan a un viaje atrás en el tiempo.

El Ayuntamiento de Memmingen -ABC

El próximo lunes, además de celebrarse el Día del Padre, es San José, y es festivo únicamente en la comunidad Valenciana y en la región de Murcia, según el calendario de fiestas laborales de 2018 aprobado por la Dirección General de Empleo.

El año pasado, San José cayó en domingo y dos regiones, Extremadura y Madrid, decidieron pasar la festividad al lunes siguiente. Esta situación responde a que el 19 de marzo es considerada «fiesta nacional sustituible», es decir, que cada comunidad autónoma y ayuntamiento pueden decidir si es festivo o no. En Andalucía no es festivo, pero sea como fuere acompañar al mejor padre del mundo a vivir una experiencia inolvidable no tiene precio.