Las personas con discapacidad de Sevilla denuncian que Movilidad deja de lado la accesiblidad

La asociación Eliminando Barreras denuncia que una vez más al Ayuntamiento de Sevilla y, en particular, a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, por olvidarse de las personas con discapacidad en sus nuevas actuaciones.

El pasado 3 de enero se presentó una APP de descarga gratuita, denominada Movilidad Tráfico Sevilla, que permite conocer en tiempo real las plazas disponibles en aparcamientos públicos, sin embargo, no tiene en cuenta a las personas con capacidades diferentes, según la asociación. «La aplicación para teléfonos inteligentes es en principio una buena idea, si no fuera porque no se ofrece información sobre las plazas adaptadas para personas con movilidad reducida que hay libres. Sólo se informa del número total de plazas disponibles sin más», critica Aurora Ortega, portavoz de Eliminando Barreras. «Tendríamos que tener la información con antelación por la dificultad de desplazamiento de estas personas, porque para ellas tener que ir hasta otro aparcamiento puede suponer un grave trastorno o la imposibilidad de llegar a tiempo, por ejemplo, a una cita médica», matiza.

La portavoz se ha hecho eco de las palabras del delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en relación a esta APP. «Dijo que se evitaría que el conductor deambulase por las calles buscando una plaza de parking, con el consiguiente ahorro de tiempo y la reducción de ruidos y contaminación, pero esta ventaja no podrá ser aprovechada por las personas con movilidad reducida porque insistimos son las más perjudicadas, sobre todo, si consideramos que el número de plazas adaptadas en los aparcamientos públicos es muy reducido», señala.

La asociación considera que esto constituye una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con movilidad reducida, recogido en el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Eliminando Barreras exige, por tanto, al Ayuntamiento que se modifique la aplicación para ofrecer la información en tiempo real de las plazas adaptadas libres. Además piden la ubicación de todas las plazas adaptadas existentes en la vía pública en la App para que sea más fácil su localización y se mejore la calidad de vida de todos.