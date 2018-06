Caso «La Manada» La Policía sorprende al guardia civil de la Manada intentando obtener un pasaporte este lunes Su abogada lo desmiente y dice que lo ha perdido e intentó pedir un certificado para entregarlo en el juzgado

C.V. / R. M

Sevilla Actualizado: 28/06/2018 15:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Policía Nacional ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que un miembro de la Manada ha intentado obtener un pasaporte para salir del país. En concreto, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros cuatro miembros de la Manada, intentó el lunes 25 obtener el pasaporte, pero su petición fue rechazada.

Todos los condenados por este caso están en libertad provisional desde el pasado viernes 22 de junio tras abonar 6.000 euros de fianza. Por tanto, ninguno puede salir de territorio nacional por prohibición del juzgado.

🚩Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNOpic.twitter.com/0LufjLXzt1 — Policía Nacional (@policia) 28 de junio de 2018

Los cinco miembros de la Manada se encuentran en Sevilla tras abandonar las cárceles de Pamplona y Alcalá de Henares. Desde que se hizo público el auto de libertad bajo fianza ordenado por la Audiencia Provincial de Navarra el foco de atención mediática está centrado en los pasos que están siguiendo los integrantes de la Manada.

Antonio Manuel Guerrero, como el resto de los condenados, debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y así lo hizo el mismo lunes y ayer, miércoles. También tiene prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

Su abogada lo desmiente

Cruz González-Palenzuela, una de las defensas de Antonio Manuel Guerrero, ha desmentido a ABC que el miembro de la Manada intentara obtener un pasaporte. Según el relato del acusado a sus abogados, éste fue a la oficina de la Policía Nacional en Tablada «para informarse y solicitar un certificado porque su pasaporte lo tiene caducado y lo ha perdido y el juzgado le reclamó que lo entregara en un plazo máximo de cuatro días, más uno de gracia -que sería este viernes-, desde su puesta en libertad la semana pasada».

Según su abogada, «este hecho me lo comentó el lunes cuando le acompañé al juzgado y, según me dijo Antonio, en la oficina de expedición del DNI y pasaportes le informaron de que pusiera una denuncia, algo que no es necesario, porque la Policía tiene todos sus datos».

Sus abogados enviarán este jueves un escrito al juzgado, en el que informarán de que su defendido no tiene el pasaporte, por lo que no puede entregarlo.