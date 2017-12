SUCESOS La Policía evita un nuevo golpe de la peligrosa banda del BMW Durante la persecución falleció un joven de 23 años y hay tres heridos, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos

ÁLVARO GARCÍA

@GRuizAlvaro SEVILLA 05/12/2017 19:50h Actualizado: 05/12/2017 19:57h

Las bandas que roban vehículos BMW para asaltar establecimientos y darse a la fuga a gran velocidad están proliferando en Sevilla. Hace unos meses la Guardia Civil desarticulaba un importante grupo criminal en la operación «Tauromaquia», que terminó con cuatro detenidos. Este martes la Policía Nacional evitó un robo que terminó con un muerto durante la persecución.

Eran las 1.30 horas aproximadamente, una llamada de la seguridad privada del polígono Cabeza Hermosa, en Alcalá de Guadaíra, avisaba a la Policía Nacional de un intento de robo con el método del alunizaje en una tienda MediaMarkt. Cuando los ladrones se percataron del aviso desaparecieron del lugar, comenzando así una persecución por la SE-40 que terminó con un muerto y tres heridos (uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos).

Sobre los heridos hubo mucha controversia durante todo el martes, pues fuentes cercanas a la investigación confirmaron a ABC una segunda víctima, aunque el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ante los medios que sólo había un muerto en el accidente ocurrido tras una persecución policial por la SE-40. Explicó así que de los cuatro ocupantes del vehículo falleció uno y que los otros tres estaban siendo atendidos en dos hospitales sevillanos. De esos tres, el herido más grave permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El riesgo de la velocidad

La patrulla de la Policía Nacional intentó alcanzar el vehículo, pero la velocidad del BMW utilizado dejó lejos en poco tiempo a los agentes, que dieron aviso a las diferentes fuerzas de seguridad para que vigilaran las diferentes carreteras. Pocos minutos después se escuchaba por la radio que se había producido un accidente en la SE-40. Era el vehículo utilizado por los delincuentes, habían volcado en una curva y estaban en el arcén de la vía.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de las fuerzas de seguridad y sanitarias, que pudieron comprobar que uno de los ocupantes, un joven de 23 años, había fallecido. Dentro del coche había tres personas más, que precisaron de la ayuda de los Bomberos para salir porque estaban atrapados. Desde allí fueron trasladados a los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, donde fueron tratados de sus heridas.

Robos de los BMW con «clonadoras»

Estas bandas roban los BMW mediante «clonadoras» para posteriormente desplazarse y cometer los hechos delictivos. Es lo que sucedió el pasado martes. Un BMW que había sido sustraído desde el pasado 29 de noviembre y que había sido utilizado para robar en un centro comercial de Alcalá de Guadaíra.

Estos delincuentes no temen a la velocidad y a las artimañas peligrosas que son capaces de hacer para evitar ser detenidos por la Policía. El grave accidente que ha terminado con la vida de un joven de 23 años se está investigando y todo apunta a que apagaron las luces por la SE-40 mientras conducían a gran velocidad. Una maniobra peligrosa. En el lugar del accidente no hay frenadas y fuentes policiales piensan que no se percataron de que iban directos hacia los pivotes que delimitan una de las salidas de la SE-40.