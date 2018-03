El PP denuncia el estado de la Plaza Nueva de Sevilla Para Amidea Navarro, «los vecinos y turistas no se merecen ver esta imagen deplorable y sucia de la ciudad»

P. Y.

SEVILLA 09/03/2018 13:26h Actualizado: 09/03/2018 14:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La concejal del PP del Ayuntamiento de Sevilla, Amidea Navarro, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar sobre el estado de conservación de la Plaza Nueva. Para Navarro, «todas las plazas de Sevilla deben de estar en perfecto estado, pero estamos hablando de la Plaza de todos los sevillanos, la plaza principal de la ciudad, paso de todos los vecinos y turismo que viene a visitar nuestra ciudad.

«Más de medio centenar de desperfectos»

Se trata de una plaza de mediados del siglo XIX, cuya última reforma fue en el 2006, «precipitada su terminación por la proximidad de las elecciones», según ha señalado Amidea Navarro, quien añadió que el lugar «tiene todo lo que no debería tener una plaza principal de la ciudad, estamos hablando de más de medio centenar de desperfectos: Suciedad, pavimento en mal estado, bancos rotos, bases de las farolas rotas, desagües sucios por lo que siempre hay charcos, cabinas de teléfonos destrozadas, alcorques en mal estado, y en este momento vallas caídas por el temporal q después de seis días siguen tiradas, sin unos cuantos árboles y trozos de farolas en el suelo», añadió.

La concejal popular destacó que «desde hace un tiempo está cada vez más abandonada hasta el punto que los vecinos nos mandan quejas habitualmente», dijo. «Siento vergüenza del estado en que se encuentra, siento vergüenza cuando veo a los ciudadanos sentados en esos bancos con la madera sin color, rotos. Cuando la veo siempre llena de manchas de charcos. ¿Qué pensarán los que visitan la ciudad? Siempre hay gente pero dentro de dos semanas llega la Semana Santa y con ella se trasladan los ciudadanos al centro, a esta Plaza. Y esta es la imagen lamentable que se van a llevar de nuestra ciudad. Y todo por la falta de gestión del gobierno de Espadas y por la falta de atención del delegado del distrito», añadió.

«Los vecinos y turistas no se merecen ver esta imagen deplorable y sucia de la ciudad. Los vecinos se encuentran desatendidos, no solo lo decimos nosotros, lo trasladan ellos en las juntas municipales del distrito, tienen que esperar meses para ser atendidos en su distrito… Ni se les escucha ni se les atiende. Se ha retrocedido en la atención ciudadana y de delegados 24 horas se ha pasado a delegados ausentes a tiempo parcial. Delegados que ni están ni se les espera, esto provoca que no se ejecuten los presupuestos de inversiones en el distrito. Dinero que se pierde por la ineficacia del Señor Espadas, que debe exigir a sus delegados que cumplan con sus obligaciones.

Según señaló la concejal popular, «nos preocupa la dejadez y los incumplimientos que están realizando en todos los barrios porque los únicos que se ven afectados son los sevillanos, que ven como sus barrios están sucios, desatendidos, obras sin ejecutar….»

Presupuesto

Navarro añadió también que en «el Distrito Casco Antiguo llama la atención que en 2017 solo se ha ejecutado el 13,18% del presupuesto. Es vergonzoso que no se haya ejecutado ni el 20% de las inversiones previstas. Si nos vamos al Plan Decide: Casco Antiguo 9,81%. No es razonable, ni ético ni profesional, es una irresponsabilidad de los delegados. Estos datos demuestran que no están capacitados para estar al frente de los distritos», dijo.

En el mismo acto Navarro también quiso recordar que «de 12 propuestas que planteaba Espadas en su programa electoral en el Casco Antiguo, después de tres años de mandato solo medio cumplen dos, del resto nada. Ni plan de tráfico consensuado; nada de nuevo centro cívico ni de instalaciones deportivas en la zona sur (solo han anunciado que pondrán un aire acondicionado); tampoco han puesto en marcha el servicio municipal de mediación y arbitraje para favorecer acuerdos entre vecinos, hoteleros etc; nada de plan para recuperar edificios municipales sin uso para proyectos vinculados a empleo la innovación y la cultura, etc».

Navarro quiso subrayar para finalizar que «El gobierno municipal no solo no cumple con sus promesas electorales, estando en el ecuador del mandato, sino que tampoco ejecuta los presupuestos».