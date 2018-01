Política municipal El PP pone en marcha una comisión negociadora para los presupuestos municipales de 2018 en Sevilla Beltrán Pérez ha señalado que «desde el Grupo Popular siempre se estará dispuesto a colaborar para que ciudad alcance su objetivo»

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, «ante el ofrecimiento» del alcalde, el socialista Juan Espadas, «de aprobar el presupuesto de 2018 con las exigencias del PP», ha mantenido este sábado una reunión de trabajo en el Grupo Popular y ha designado una «comisión negociadora» del presupuesto, que estará compuesta por la portavoz adjunta, María del Mar Sánchez Estrella, el concejal responsable del Área de Hacienda, Rafael Belmonte, y la asesora fiscal y jurídica del Grupo Popular, Macarena Silva.

«Una comisión de alto nivel político y técnico para acordar el mejor acuerdo que se merece Sevilla y los sevillanos», según ha indicado Pérez, que en un comunicado ha detallado que «se ha creado esta comisión para trazar las líneas negociadoras del presupuesto, al que el PP está absolutamente dispuesto a colaborar y negociar».

Así, ha remarcado que «la posición del PP en la negociación estará marcada únicamente por los intereses de la ciudad y en ningún caso por los condicionantes internos de ningún partido, incluido el PP, por lo que sobra cualquier alusión que no se centre únicamente en los intereses de Sevilla», ha dicho.

Beltrán Pérez ha señalado que «desde el Grupo Popular siempre se estará dispuesto a colaborar para que ciudad alcance su objetivo», y ha indicado que el PP «considera que el presupuesto de Espadas y Ciudadanos (Cs) no recoge los intereses de la ciudad y ha planteado un presupuesto alternativo que, según parece, el señor Espadas está dispuesto a aceptar».

Ha añadido que «en el momento que los intereses de la ciudad estén representados en el presupuesto, el PP dará luz verde a ello». «Consideramos que esos intereses están recogidos en el presupuesto alternativo elaborado por el PP», ha abundado el portavoz 'popular'.

En este sentido, ha manifestado que «frente a algunas informaciones aparecidas este sábado en los medios de comunicación, el PP considera que no debe haber escollos insalvables en la negociación o en el planteamiento de los ingresos que hace el PP», y ha indicado que «si algo es claro es que la ciudad tiene que hacer valer su posición de capital de Andalucía para alcanzar la financiación que le corresponde por la propia Ley Autonómica».

«Asuntos como la climatización de los colegios y su reforma están pendientes de la capacidad reivindicativa de la ciudad frente a la Junta de Andalucía», ha continuado Beltrán Pérez, que ha agregado que «una de las piezas claves de la negociación serán los controles sobre la ejecución del presupuesto, solicitando el establecimiento de responsabilidades políticas a los delegados que no ejecuten sus presupuestos, ya que aprobar un presupuesto que no se ejecuta es un engaño a los ciudadanos, y el PP no va a participar en ningún engaño».

Por tanto, Pérez ha detallado que «esperamos que el alcalde en su voluntad de ejecutar el presupuesto que pacte con el PP no tendrá inconveniente en establecer responsabilidad a sus delegados que no sean capaces de ejecutar el presupuesto».

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Popular ha explicado que «el PP no va a entrar en un mercadeo de partidas, sino en un proyecto coherente de ciudad integrado por muchas medidas presupuestarias, que deben ir acompañadas de la voluntad política para el desarrollo de esos programas». «Un proyecto que tiene reflejos en el presupuesto pero que también tiene condicionantes extrapresupuestarios», ha abundado.

Beltrán Pérez ha recordado que las líneas generales del presupuesto alternativo del PP se basan en la innovación y digitalización de Sevilla, con medidas para modernizar tanto el Ayuntamiento como la ciudad, así como el sector productivo, cuya inversión asciende a 4.540.000 euros.

Además, para la dinamización económica se propone un bloque de 5.592.000 euros para ayudas a las empresas existentes, fomento a la creación empresarial así como apoyo al empresariado joven, ayudas al comercio, actuaciones en mercados y mejoras en los polígonos industriales.

Para que Sevilla sea una «ciudad habitable», el PP propone una inversión de 7.715.314,6 euros, en la que se incluya el refuerzo de plantaciones, ayudas para el mantenimiento de zonas verdes, homogeneización de la imagen de los comercios Centro Histórico, plan de ayudas, estudio pan de movilidad del Metro, mejoras y obras en las calles de todos los distritos, más talleres en los distritos.

Igualmente, el PP considera prioritario un Plan de Accesibilidad Real valorado en 3.080.000 euros, ya que ve "fundamental que haya un plan cero de barreras, que todos los juegos infantiles y transportes público sean accesibles y que haya un servicio de acompañamiento en los distritos".

Por último, Pérez ha indicado que, dentro del presupuesto alternativo del PP, se incluye un plan de consolidación y crecimiento demográfico para que el que se prevé una inversión de 4.000.000 euros, ya que es «vital y necesario que la población no siga disminuyendo», y para ello se proponen medidas como cheques bebés, cheques de maternidad, campaña de empadronamiento y ayudas de material escolar.

«No podemos olvidar el Plan de Actuaciones en colegios, para el que hay que destinar 14.010.935,19 euros», según ha advertido Pérez, que ha dicho que desde el PP quieren «que Sevilla sea una ciudad patrimonial», para lo que «hay que destinar 10.000.000 euros y un refuerzo de los planes integrales y de los programas de bienestar social, para lo que es necesaria una inversión de 72.500.000 euros».

El portavoz 'popular' ha concluido incidiendo en que «el PP está dispuesto a pactar un presupuesto que contenga los verdaderos intereses de Sevilla y no los intereses políticos del alcalde».