El PP presenta un presupuesto de Sevilla alternativo al de Espadas con dos millones de euros más Beltrán Pérez ha anunciado la enmienda a la totalidad de las cuentas socialistas y ha registrado en el Ayuntamiento su propio proyecto, que multiplica por cinco la inversión en los barrios más desfavorecidos

ALBERTO GARCÍA REYES

El PP del Ayuntamiento de Sevilla ha registrado este jueves un presupuesto alternativo al elaborado por el equipo de Juan Espadas que cuenta con dos millones de euros más de ingresos que el del gobierno, concretamente 822 millones. Esta medida es consecuencia del desacuerdo de los populares con las cuentas que han elaborado los socialistas. Para el portavoz del PP, Beltrán Pérez, el presupuesto de Espadas «deja a la ciudad estancada y tiene una total ausencia de modelo de ciudad y de estrategia de futuro».

Pérez no ve posibilidades de llegar a un acuerdo con el gobierno a partir de las cuentas que se han presentado y, en consecuencia, ha elaborado una enmienda a la totalidad en la que renuncia al préstamo de 30 millones anunciado por el alcalde para 2018 y, sin embargo, consigue dos millones más de ingresos. Su modelo se basa, según sus propias palabras, en «una mejor eficacia en la ejecución y en la reclamación a la Junta de la aportación que tiene que hacer por ley al Ayuntamiento».

En el capítulo de ingresos, el PP contabiliza 14 millones de euros más que tendría que abonar la administración andaluza, a la que reclamaría el pago por la vía judicial si fuera necesario. Además, suma los diez millones de la venta de la Gavidia, para la que ha dado de plazo al alcalde hasta marzo. Esto permitiría, según Pérez, «bajar los impuestos a los sevillanos y tener mayores ingresos».

En cuanto a los gastos, su presupuesto alternativo presenta ocho líneas estratégicas. En primer lugar, un plan de modernización de la ciudad que se fundamenta en la mejora de medios técnicos municipales, sobre todo a nivel administrativo, ya que actualmente la plantilla no está digitalizada y sus expedientes se ejecutan manualmente. Para ello destinaría 4.540.000 euros. En el apartado de dinamización económica, que cuenta con 5.592.000 euros, se incluyen ayudas a comercios, al empresariado joven y a los polígonos industriales.

Otra de las partidas importantes será para la creación de sombras y zonas verdes nuevas, con un montante de 7.415.314 euros, mientras que para medidas de accesibilidad se reservan 3.080.000 euros. También hay un capítulo expresamente dedicado al crecimiento demográfico que recoge la entrega de 6.000 cheques bebé de 500 euros canjeables en comercios minoristas, ayudas al material escolar y a la maternidad y una campaña de empadronamiento. Esta medida tiene 4 millones de euros. También es ambicioso el plan de climatización de los colegios, que en el presupuesto alternativo del PP asume la implantación de la medida en los 113 centros de Sevilla con un gasto de 14.010.935 euros.

Entre las principales novedades que propone esta enmienda a la totalidad está la creación de un capítulo para la conservación del patrimonio histórico, con diez millones de euros, ya que según Beltrán Pérez «esa será una de nuestras grandes apuestas de futuro». Por último, el capítulo principal de este presupuesto alternativo será el dedicado a políticas sociales, para el que habrá 72,5 millones. Pérez asegura que mantendrá los programas del gobierno de Espadas, pero que multiplicará por cinco los planes especiales en las barriadas más desfavorecidas. «Tenemos seis heridas en la ciudad que hay que cerrar cuanto antes», sostiene el portavoz del PP.

En total, los principales cambios presupuestarios se centran en un montante de 121.438.249 euros y Pérez advierte a Espadas de que «si no incluye algunos de estas propuestas en su presupuesto, no habrá acuerdo presupuestario» porque «la soberbia con mayoría absoluta es un error, pero la soberbia con once concejales es un suicidio», ha apostillado.