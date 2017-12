NAVIDAD 2017 Un programa cultural para todos los públicos durante el puente de diciembre Este año la agenda para las fiestas navideñas viene cargada de teatros, conciertos y exposiciones

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado una intensa programación cultural y de ocio para esta Navidad que comenzará en este puente de diciembre con actividades dirigidas a público de todas las edades.

Así, en estos días, los sevillanos y visitantes podrán tener su regalo cultural personalizado gracias a «Creadores a Sueldo», una iniciativa que cosechó gran éxito el año pasado. Esta vez será el poeta Antonio Rivero Taravillo, la escritora Eva Díaz Pérez, la ilustradora Raquel Díaz Reguera y la fotógrafa Anna Elías quienes ofrecerán sus obras personalizadas en forma de poemas, relatos breves, ilustraciones o fotografías a cambio de un euro que irá destinado al Banco de Alimentos de Sevilla. La actividad tendrá lugar el sábado 9 de diciembre de 10 a 14 horas en distintos puntos de la ciudad como el Espacio Turina, el Castillo de San Jorge, la Plaza del Triunfo o la Plaza Nueva, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla llevará a cabo el jueves 7 de diciembre un pasacalles a cargo de la Banda de la María por la calle Tetuán que dará comienzo a 19,00 horas.

Por otro lado, desde el 9 de diciembre el Jardín Americano contará con las visitas teatralizadas «La Vuelta al Mundo en un Jardín», un proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (Icas) y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía donde se invita a escolares y familias a recrear cada parada de la expedición de Magallanes. Así, a modo de juego de rol se planteará a los participantes problemas que deberán resolver, todo ello, con temática relacionada con la primera vuelta al mundo.

En el Casino de la Exposición de Sevilla se podrá visitar la «Expo Animal Inside Out», la nueva propuesta de los creadores de «The Body Worlds» que ya ha sido visitada por más de 40 millones de personas en todo el mundo y que explora de una forma inédita los secretos que la naturaleza esconde bajo su piel y los animales más asombrosos del mundo.

Del mismo modo, los amantes de Harry Potter tendrán desde el 5 de diciembre al 4 de enero la oportunidad de adentrarse en el Espacio Marqués de Contadero en «La Magia de Hogwarts», un evento creado por aficionados con más de cien piezas licenciadas de la famosa saga y dioramas a tamaño real.

Año Murillo

Otras de las propuestas más llamativas para compartir con familiares y amigos son sin duda las exposiciones que acoge Sevilla con motivo de la celebración del «Año Murill0», en las que se podrán contemplar los cuadros más significativos del pintor sevillano, algunos cedidos para la ocasión por museos europeos, y contemplar su obra desde una perspectiva global. En concreto, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla se podrá ver la muestra «Murillo y los Capuchinos de Sevilla», centrada en la serie pictórica que Murillo realizó para el convento de las santas Justa y Rufina de franciscanos capuchinos de Sevilla, y considerada como uno de sus conjuntos más destacados.

Por su parte, el Espacio Santa Clara inaugura el 5 de diciembre «La estela de Murillo en Sevilla», que refleja desde un discurso absolutamente renovador la perduración de los modelos murillescos a través de sus discípulos. Otra de las iniciativas más llamativas de la efeméride es la de «La mirada de la santidad», que se inaugura el viernes 8 de diciembre en la Catedral de Sevilla y donde se resaltará la relación Murillo-Iglesia, así como su compromiso personal con los valores de la religión católica que mantuvo durante toda su vida.

En cuanto a las artes escénicas, el Teatro Lope de Vega acoge el estreno de la obra «Duelo a muerte del Marqués de Pickman y lo que aconteció después con su cadáver», un divertido esperpento en clave de murga dirigido por Pedro Álvarez-Ossorio, Miguel Martorell y Pepa Sarsa y que se podrá ver del 7 al 10 de diciembre.

El Espacio Turina sigue esta temporada como foro privilegiado para corrientes musicales distintas. Así, en el marco del ciclo de Jazz estará el día 7 la pianista y compositora Lucía Rey, acompañada al contrabajo de Ricardo Alonso y a la batería de Fernando Lamas; los días 8 y 9 la ROSS ofreceráel concierto «Beethoven-Haydn 3. Asuntos pendientes» y el día 10, tendrá lugar el concierto Harmoniemusik, dentro del XXVIII Ciclo de Música de Cámara Eli de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). En lo musical destaca también el concierto de Bunbury que acoge Fibes el domingo 10 de diciembre y que sirve de perfecto colofón a este puente cultural.

Igualmente, hasta el día 10 de diciembre podrá visitarse en Plaza Nueva la 40 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, donde más de una veintena de librerías anticuarias y de lance ofrecen sus fondos de libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, descatalogadas y ejemplares a precios económicos.

Por su parte, el Auditorio Fibes acogerá el próximo 7 de diciembre un concierto benéfico impulsado por la compañía discográfica Senador en beneficio de Mater et Magistra. En él, participarán numerosos artistas de la talla de Medina Azahara, Ecos del Rocío, Paco Candela, No me pises que llevo Chanclas, Coro de la Real Hermandad de Sevilla, Marta Quintero, Pedro Sierra y La Tobala, Álex Ortiz, Erpeche, Lubricán, Álvaro Vizcaíno y Jaime Stévez, entre otros. Un día antes, se celebrará el espectáculo «Sevilla en los labios», en el que participarán artistas como Joana Jiménez, Manuel Cuevas, Elisabeth Serrano, Jairo Blanco y Fernando Larios, así como el grupo Suspiro Flamenco y un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Triana.