EDUCACIÓN Proyecto europeo en el colegio Santo Ángel de Sevilla contra el abandono escolar El centro del barrio de Santa Clara desarrolla desde 2017 la iniciativa de intercambio Trees, incluida en Erasmus+

E. BARBA

@abcdesevilla SEVILLA Actualizado: 25/03/2018 10:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El colegio Santo Ángel de la Guarda de Sevilla está desarrollando un proyecto pionero en la comunidad andaluza y que emana del famoso programa europeo Erasmus+, una iniciativa que con la base de la educación y los conocimientos compartidos y bajo el nombre de Trees (Together to Reach Efficient and Encouraging Schools) tiene como objetivo principal la lucha contra el abandono escolar. Esa es una de las prioridades de los organismos europeos encargados de la educación, de ahí que el programa se financie con fondos comunitarios. Esta idea se está llevando a cabo en varios países europeos (España, Grecia, Francia, Bulgaria y Lituania) y se mantendrá en las aulas hasta el año 2019. En Andalucía, exclusivamente en el centro escolar ubicado en el sevillano barrio de Santa Clara.

Además de apoyar la enseñanza de idiomas, como es lógico, este proyecto de intercambio de estudiantes europeos tiene entre sus objetivos principales generar una reflexión sobre el siempre preocupante tema del abandono escolar, de manera que se instaure un trabajo conjunto entre centros del Viejo Continente que sirva para proponer estrategias que aumenten la motivación por el estudio, el bienestar en la escuela y la cooperación entre alumnos. Por otro lado, se busca ese intercambio cultural y de información sobre sistemas educativos y tradiciones para crear conciencia de pertenencia a Europa. Y además, se promueve la autonomía y el progreso en la adquisición de una lengua extranjera, base original de todos los programas Erasmus.

El Santo Ángel de la Guarda consiguió formar parte del grupo de centros europeos escogidos para el Trees y desde que empezara a desarrollarlo el año pasado, ha puesto ya en marcha varias actividades tanto en el colegio como en otros centros y ciudades europeas, como un encuentro de profesores en París en septiembre 2017 para establecer las bases del proyecto y acordar la forma de realizar las distintas actividades o intercambios con alumnos de todos los países participantes, a los que se ha visitado ya en Vilna (la capital de Lituania) en diciembre para volver a hacerlo entre el 7 y el 14 de abril 17 en Vratsa (Bulgaria). El curso próximo, en diciembre de este año, el Santo Ángel actuará como anfitrión recibiendo a todos los alumnos y profesores de los países socios; los estudiantes serán siempre acogidos por familias del colegio para hacer participar al mayor número posible.

Por otro lado, se ha creado un grupo de embajadores Erasmus entre los alumnos de 2º y 3º de Secundaria, que participarán en los intercambios y trabajarán en grupo para reflexionar y proponer alternativas y mejoras que contribuyan a conseguir el objetivo del proyecto. En este apartado, cabe destacar las videoconferencias periódicas con los embajadores de los centros socios. El Santo Ángel también está colaborando en la plataforma europea Etwinning y en la página web del proyecto, así como con la elaboración de los logotipos y pósters por parte de sus alumnos.