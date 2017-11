PUERTO DE SEVILLA El puerto de Huelva gana terreno en Majarabique sin contar con Sevilla Amplía la concesión al operador que explota la terminal de tren y continúa con su estrategia en solitario

El acto de conciliación entre los puertos de Sevilla y Huelva tras la polémica concesión de la terminal ferroviaria de Majarabique parece haberse quedado en un decálogo de buenas intenciones sin más estrategia en común. La Autoridad Portuaria onubense continúan asumiendo en solitario la gestión de esta parcela, situada en el término municipal de La Rinconada, donde la empresa Termisur Eurocargo SA ha creado un centro de carga y descarga de mercancías. Apenas tres meses después de su puesta en marcha, la compañía ha logrado una ampliación de terreno, pasando de los 23.400 metros cuadrados iniciales a más de 34.000.

Fuentes del puerto de Huelva confirman la operación, que dicen estar contemplada en el pliego de condiciones del concurso público. Señalan que «no supone ninguna novedad, simplemente responde al incremento de la demanda». Y no es para menos, en estos tres meses de actividad, los muelles onubenses han recibido 30 trenes al mes a través de Majarabique. Ese fue el balance que compartió con los medios de comunicación el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria onubense, José Luis Ramos, en su primera comparecencia pública. En la misma destacó el importante incremento del tráfico de contenedores, que según las estadísticas de Puerto del Estado ha pasado de los 7.326 teus de 2016 a 40.449 hasta el pasado mes de septiembre. Ese es precisamente uno de los principales negocios de los muelles sevillanos, cuya mayor fortaleza es el servicio de ferrocarril, que lo convierte en el principal nodo logístico del sur de la península. No obstante, ese parece ser el nuevo objetivo que se ha marcado el puerto vecino, que se promociona estos días como tal en una de las grandes citas del sector logístico en Barcelona y que ha adoptado como punta de lanza de la nueva estrategia comercial.

Promoción en solitario

Huelva se presentó ayer como «la Plataforma Logística Multimodal referente del sur atlántico europeo» en el congreso sobre «Ad-Hoc Industrial Working Group for the Development of Motorways of the Sea». En su intervención, Jaime Beltrán, jefe del departamento de Desarrollo de Negocio de la institución onubense, destacó que esta plataforma «se configura como parte esencial en el corredor verde Majarabique», asegurando el enlace para los tráficos provenientes de los corredores Atlántico y Mediterráneo y de Extremadura.

Huelva continúa con esta campaña y tiene previsto celebrar el próximo 12 de diciembre una jornada a la que tampoco ha invitado al puerto de Sevilla, a pesar de su compromiso para aprovechar sinergias y buscar nuevos tráficos que favorezca a ambos. No obstante sí contará con responsables de las autoridades portuarias de Rotterdam, del norte de Portugal y del Mar de Liguria Occidental.

Zona Logística de Majarabique

Sin un plan común de explotación, el puerto de Sevilla sigue ajeno a lo que ocurre con la terminal de Majarabique, lo que genera preocupación entre la comunidad portuaria hispalense, que ha visto este año descender de forma acusada su tráfico de contenedores. Según la misma estadística de Puertos del Estado, se han transportado entre enero y septiembre 78.147 teus, frente a los 108.410 del mismo periodo del año pasado.

Y eso no es lo único que solivianta a los empresarios que operan en la capital andaluza. También se cuestionan sobre qué ocurrirá con el áera logística que se encuentra en esta zona de La Rinconada. La terminal ferroviaria está próxima a una enorme extensión de algo más de 200 hectáreas que se destinarán a la actividad logística y que tiene que desarrollar la Junta de Andalucía. El proyecto se ha incluido en el Plan regional de Infraestructuras (Pista) para ejecutarse de aquí a 2020. Este núcleo será clave en el impulso al sector de uno y otro territorio, puesto que las empresas que allí se instalen tendrán que elegir entre operar por unos muelles que no tiene problema de calado o por los que llevan el barco a cien kilómetros tierra adentro.

Impulso al tren

Ante esta tesitura, la Autoridad Portuaria de Sevilla ha preferido no alimentar la polémica y se remite a esa apuesta por el diálogo que viene manifestando desde principios de año. Su máximo responsable, Manuel Gracia, ya ha asegurado en más de una ocasión su apuesta por aprovechar las sinergias y su confianza en que el desarrollo de nuevas infraestructuras permitan aumentar la actividad.

Entre los principales proyectos que Sevilla tiene en marcha está el nuevo acceso directo ferroviario, para el que ya se dispone de la financiación necesaria y permitirá que los convoyes no tengan que llegar hasta la estación de la Negrilla y realizar maniobras de retroceso que retrasan el servicio. También hará posible que los trenes operen durante las 24 horas, en lugar de hacerlo sólo por la noche al no tener que compartir la vía con las líneas de pasajeros.

Otras de las iniciativas que Sevilla tiene en marcha para mejorar su competitividad es el cierre del anillo, una obra que de desbloqueó el pasado mes de octubre y que permitirá ampliar el trazado ferroviario desde la Esclusa hasta la dársena del Cuarto. Un total de cuatro kilómetros que harán mucho más eficiente el servicio.