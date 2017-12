SINTECHO EN SEVILLA ¿Quiénes ayudan en Sevilla a casi 500 personas sin hogar? Numerosas entidades públicas y privadas despliegan un amplio abanico de recursos sociales para los sintecho

En Sevilla había en 2016 un total de 444 sintecho contabilizados por el Ayuntamiento de Sevilla. En la ciudad hay un amplio abanico de recursos sociales que despliegan entidaes públicas y privadas para atender a las personas sin techo. Entre esos recursos se citan:

Cruz Roja

Cruz Roja es una de las organizaciones que atiende a los sintecho desde 2010, cuando creó una unidad de emergencia social para hacer rutas nocturnas para atender a personas sin hogar. En 2012 ya se inició el proyecto de atención integral a personas sin hogar, del que es responsable Carmen Tomás. Los voluntarios de Cruz Roja salen tres veces en semana durante la tarde y noche para atender a personas que viven en la calle. Hacen una ruta que incluye Ronda Triana, República Argentina, Plaza Nueva, Cristina, Hotel Macarena, calle Perafán de Rivera y Macarena-Tres Huertas. Atienden a los sintecho dándoles mantas, caldos, café, bocadillos o kits de higiene básica, que incluye cepillos de dientes, cuchillas de afeitar, gel, jabón, toallitas íntimas y compresas. Cruz Roja hace un seguimiento de las personas sin hogar, conversa con ellos e intenta que se incorporen a los recursos sociales que tiene la ciudad. El 35% de las personas con las que contacta terminan yendo a las oficinas de la Cruz Roja. Cuando y se incorporan al plan integral de atención a personas sin hogar.

Comedor Social San Juan de Dios

Situado en la calle Misericordia 8, ofrece servicio de comedor de lunes a viernes, así como bocadillos para la cena, ducha y ropería lunes, miércoles y viernes. Presta también servicio de higiene (aseo, ropa y duchas); atención social (acogida, información y orientación) y gestión de recursos e intervención social. El comedor tiene 120 plazas y va dirigida a cualquier persona carente de recursos económicos, con desarraigo social o en exclusión. No hace falta documentación para entrar.

Comedor San Juan de Acre

El Comedor Social San Juan de Acre de Sevilla, en la calle Mendigorría 7, esta gestionado por la Fundación Hospitalaria Orden de Malta de España y atiende al colectivo de personas en exclusión social y sin hogar mediante la preparación diaria de comida caliente sin ningún tipo de discriminación por cuestión de raza, sexo o religión.

Centro nocturno de Alta Tolerancia Virgen de los Reyes

Ubicado en la avenida de Doctor Fedriani, ofrece desayunos, meriendas y cenas, alojamiento y servicio de duchas. Además, ofrece servicio de información, valoración y orientación a recursos. Programa de incorporación laboral; derivación a otros recursos; apoyo al mantenimiento de la abstinencia; talleres de habilidades sociales y orientación al trabajo; ayuda a la gestión de documentos, citas, obtención de ayudas, temas judiciales. Cuenta con programas de incorporación social y laboral para drogodependientes.

Centro de acogida municipal/Albergue Municipal

Está en la calle Perafán de Rivera,. Ofrece alojamiento, higiene y aseo, alimentación, atención social, lavandería, taquillas y ropería. Está dirigida a personas sin hogar mayores de edad y menores acompañados. Es necesario inscribirse. Cuando se acaba la lista de espera, se avisa al usuario para que ocupe la plaza (el tiempo medio de espera es de dos semanas). Para entrar en el albergue es necesario tener DNI, pasaporte o copia denuncia de pérdida.

Centro nocturno de Puertas Abiertas Juan Carlos I

Situado en el Paseo Juan Carlos I y ofrece desayunos, meriendas y cena, alojamiento y servicio de duchas. Va dirigido a personas sin hogar mayores de edad y autónomos.

Asociación del Voluntariado Social Cristo Vive

Se halla en la calle Feria 112. Ofrece alojamiento temporal y manutención. El tiempo de estancia en el centro es en función de la respuesta que el usuario presente. En primer lugar están establecidos quince días de prueba, tras los cuales se plantean unos objetivos. Tiene once plazas y un piso tutelado. Va dirigido personas sin hogar, con edades comprendidas entre 18 y 65 años, hombre adicción en el momento del ingreso ni trastornos mentales. El dominio del castellano, también es completamente necesario.

Proyecto Miguel de Mañara

Está ubicado en la calla Perafán de Rivera, 12 . Ofrece servicio residencial de carácter temporal (alojamiento, manutención, higiene) con una metodología de acompañamiento a la persona desde las áreas social, sanitaria, psicológica, educativa y trascendental. En la campaña de frío -de diciembre a febrero- ofrece cena, pernocta y desayuno. Está conveniada con el Ayuntamiento y tiene 30 plazas para hombres, con habitaciones dobles y 11 para mujeres. Además, tiene pisos con 9 plazas para hombres o mujeres. Va dirigido a personas en situación de exclusión social y sin hogar (carecen de techo, recursos económicos, apoyo familiar, social y laboral). Tienen que ser personas no dependientes por situación física y/o psíquica y que en momento del ingreso no presenten enfermedad incompatible con la vida comunitaria (tuberculosis no tratada o alguna similar).

Fundación Rais

Cuentan con un centro de día, abierto para personas sin hogar durante las mañanas. Además, getionan 20 pisos con financiación del Ayuntamiento, siguiendo la metodología Housing First.

Fundación Atenea

Tienen un centro en el Polígono Sur y además tienen un proyecto de 10 pisos junto con la Asociación Realidades, financiados por el Ayuntamiento de Sevilla.

Asociacion Realidades

Dispone de dos pisos para las personas sin hogar.

Asociación Nacional Afar

Está en la carretera Alcalá-Dos Hermanas (A392) Km. Ofrece alojamiento y manutención. Apoyo psicológico. Acompañamiento integral (asistencia médica, etc.). Talleres de inserción laboral. Va dirigido personas en situación de exclusión sin hogar, varones, mayores de edad y menores de 65 años, sin problemas graves de salud mental y autónomas. Cuentan con 12 plazas, a las que se acceder a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra o a través del Hospital

Asociación Rompe tus cadenas

Se encuentra esta asociación en la calle Virgen de Lourdes 86. Ofrece servicio de desayunos de lunes a viernes, así como servicio de ropero; gestión de documentación básica (DNI, tarjeta sanitaria, tarjeta de desempleo) y de prestaciones sociales; tutelaje de medicación, atención jurídica penal, atención psicológica individualizada e itinerarios personalizados para la búsqueda activa de empleo. Cuenta con 15 plazas para personas sin hogar de Su Eminencia (La Plata, La Música, Los Prunos, Las Águilas y Federico García Lorca), Cerro del Águila, San José de Palmete, Tres Barrios y alrededores.

Casa de acogida Federico Ozaham

En la calle Alcalde Manuel Marín 37 está esta casa de acogida en la que se ofrece alojamiento, manutención, ayuda a la obtención de documentación, además de talleres de empleo en los que se trabajan habilidades sociales y búsqueda de trabajo por Internet. El tiempo máximo de permanencia es de 6 meses. Hay una semana de prueba y cada 15 días se amplía el contratote estancia en el Centro.Va dirigida a personas sin hogar, mayores de edad, hombres, sin enfermedades infectocontagiosas y sin adicciones.

Centro Amigo de Cáritas

Ubicado en la calle Torrijos 4, ofrece acompañamiento en procesos de desarrollo de las personas en situación de exclusión social grave, centrado en la estabilización, en el desarrollo de habilidades y hábitos necesarios mínimos que conformarán la base para iniciar procesos de desarrollo más complejos. No se especifica un tiempo límite de permanencia, pero la mayoría de las personas a las que se atiende, necesitan de media unos 6-8 meses (mínimo). Se realizan intervenciones a nivel social, médico, psicológico, educativo y jurídico. Cuenta con talleres y Servicios enfocados a la estabilización: desde la recuperación emocional, grupal, física, cognitiva y de ocio y tiempo libre.

Centro de encuentro y acogida Antaris

Se encuentra en la calle Doctor Fedriani, está dirigido a personas ayores de edad con problemas de drogodependencia y en situación de exclusión social. Presta servicios de acogida, valoración y programación de actuaciones dirigidas a personas con problemas derivados del consumo de drogas; higiene personal, lavandería y ropero; desayuno; intercambio de material preparado para el consumo con menos riesgo (kits de jeringuillas y reparto de papel de aluminio). Además, reparte preservativos y ofrece atención médica, psicológica, social y educativa.Tiene plazas ilimitadas a lo largo del día pero sólo pueden permanecer en el centro de 20 a25 personas a la vez.

Centro de baja exigencia para personas con transtorno mental grave

En la calle Doctor Fedriani, este centro ofrece alimentación (desayunos y meriendas), duchas, talleres, ropero, taquillas, acompañamiento a recursos sanitarios y ayuda al trámite de documentos y ayuda.

Comedor social de Triana

Esta cocina económica Nuestra Señora del Rosario está en la calle Pagés del Corro 34. OFrece también servicio de duchas. Lo gestionan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El comedor tiene capacidad para 300 personas al día y las duchas para 25 cada día (sólo es posible una ducha por semana). Va dirigido a personas mayores de edad en situación de exclusión extrema, bien personas sin hogar o domiciliadas, carentes de ingresos económicos que no puedan cubrir las necesidades básicas de alimentación y ropa.

Comedor benéfico San Vicente de Paúl

Próximo a la plaza del Pumarejo, este comedor de las Hijas de la CAridad puede encontrarse en la calle Aniceto Sáenz 7. Ofrece comidas, servicio de duchas y ropero, además de servicio de orientación e información, y ayuda a la búsqueda de empleo. Va dirigido a mayores de edad sin hogar.

Elige la vida

En la calle Manuel Arellano 5, esa asociación dispone de información, orientación, valoración, derivación, reinserción residencial y acompañamiento integral a la persona (búsqueda de asistencia médica, mediación entre recursos, familias y entidades, etc., asesoramiento jurídico, expedición de documentos). El trabajo está planteado como una actuación encaminada a la capacitación y el acompañamiento, con el que se pretende motivar y facilitar instrumentos que puedan ayudar a los usuarios a la incorporación, tanto del mercado laboral como de la vida normalizada en los diversos aspectos psicosociales, y en particular en el área sociosanitaria.Va dirigida a personas sin hogar básicamente del núcleo comprendido entre las calles Ronda de Triana, San Vicente de Paúl, Manuel Arellano y Ronda de los Tejares. Además se incluye como ámbito de actuación, la zona del Patrocinio (Plaza de Chapina, calles Alfarería, Castilla y Clara de Jesús Montero) y la del Turruñuelo.

Fundación benéfica Virgen de Valvanuz

Ubicado en la calle Pagés del Corro 147, ofrece desayuno, duchas y ropero, ropa y comida para familias.

Médicos del mundo

En la avenida Cristo de la Expiración, cuenta con atención y mediación socio-sanitaria, además de financiación de medicinas. Va dirigida a personas sin hogar.

Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa

Este centro localizado en la calle Hiniesta 2 reparte bocadillos a personas con pocos recursos.