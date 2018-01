El Real Alcázar cerró 2017 con «récord» de casi 1,8 millones de visitantes, un 11% más que en 2016 Antonio Muñoz destaca la gran variedad de eventos celebrados durante el año para que los datos fueran positivos

ABC

@abcdesevilla SEVILLA 13/01/2018 10:45h Actualizado: 13/01/2018 10:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Alcázar de Sevilla cerró el pasado ejercicio de 2017 con un total de 1.799.465 visitantes, el 10,98 por ciento más --un total de 178.110-- que durante el año anterior y otro «récord histórico» para el conjunto monumental, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Así lo pone de relieve el Consistorio hispalense en un comunicado este sábado en el que detalla que los meses de mayor afluencia al recinto palaciego coincidieron con aquellos más importantes del turismo en la ciudad; en concreto, mayo (200.790), octubre (199.213) y abril (191.451), al tiempo que continuaron al alza las entradas de sevillanos, «gracias a la estrategia desplegada por el Ayuntamiento para acercar el monumento a los vecinos a través de actividades culturales, educativas y sociales».

Del volumen total de visitantes, 368.249, un 20,46 por ciento, efectuaron su reserva 'on line', frente al 11,46 por ciento de 2016 y el 5,58 por ciento de 2016. De hecho, el año pasado se habilitó la adquisición de entradas a través de cualquier dispositivo móvil y también para hacerlo en el mismo día, y no esperar al siguiente, en el marco de la estrategia para incrementar la venta 'on line' de tiques al tiempo que mejorar la planificación de la visita por parte de turistas y sevillanos. Se ofreció la posibilidad, además, de reservar por internet las entradas gratuitas de los lunes; en concreto, los lunes de 16,00 a 17,00 horas de octubre a marzo.

El delegado municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha comentado que «este aumento de visitantes en el que ha sido su mejor año es parejo al crecimiento del turismo en la ciudad, pero también hay que tener en cuenta la amplia y variada programación cultural e infantil concebida por el Patronato Alcázar para extender el conocimiento del conjunto monumental entre la propia población sevillana, y sobre todo entre niños».

Muñoz ha realizado una visita al taller donde han culminado ya los trabajos para la restauración de las piezas de la colección arqueológica del recinto monumental que conformarán la sala expositiva en la que se está transformando el semisótano del Palacio del Rey Don Pedro, aún en obras.

Evento celebrados

En el conjunto de 2017 se celebraron en el Real Alcázar un total de 787 eventos, de los que 727 --un 92,37 por ciento-- fueron oficiales. Y, de estos eventos, 510 --un 64,80 por ciento-- fueron conciertos, funciones de teatro y visitas guiadas, y el resto, actos de diversa índole, entre ellos las distintas actividades infantiles que se desarrollan en verano o durante las vacaciones escolares de Navidades, exposiciones, actos institucionales, presentaciones de libros, conferencias, rodajes o reportajes fotográficos de medios de comunicación.

El incremento del número de eventos fue del 6,6 por ciento en su comparación con el año 2016, y del 14,34 por ciento para el apartado de conciertos, teatro y visitas guiadas.

En el caso del Cuarto Real Alto del Real Alcázar de Sevilla, con entrada y adicional a la del propio monumento y organizada por grupos, contabilizó 41.235 visitas en el conjunto del año 2017, distribuidas en 2.882 grupos.

«Junto con la aportación al turismo y a la cultura, en el Real Alcázar existe una labor permanente y silenciosa de conservación y rehabilitación patrimonial, como ha sido el caso de la restauración de parte de la rica y amplia colección arqueológica que se atesora en este monumento y que podremos disfrutar en una sala expositiva que se está habilitando en el semisótano del Palacio de Pedro I, que antes era un almacén repleto de escombros», ha explicado el delegado. De hecho, según ha abundado, durante el año pasado se acometieron proyectos de inversión en el monumento por más de dos millones de euros.

Antonio Muñoz, asimismo, ha resaltado la contribución adicional del Real Alcázar a la cultura en la ciudad, con una programación propia a lo largo de todo el año, y «la importantísima labor de difusión del monumento entre los propios sevillanos», con programas específicos de acercamiento a todos los distritos municipales y entre el público infantil.

En cuanto a la recaudación --sumadas entradas y eventos--, se elevó a 14,91 millones de euros en 2017, con un aumento del 28,48 por ciento con respecto a la registrada en 2016.