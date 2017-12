UNIVERSIDAD La Reina Sofía: «La defensa de los derechos humanos es una tarea de todos» Doña Sofía recoge el I Premio Juan Antonio Carrillo de la Universidad de Sevilla, concedido a la fundación que lleva su nombre

ELENA MARTOS

@Elena_Martos SEVILLA 10/12/2017 15:14h Actualizado: 10/12/2017 15:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo no entendía el derecho como una técnica, lo definía como un conjunto de valores que buscan la justicia, casi una concepción poética que no le importaba reconocer. Así se lo trasladaba a sus alumnos y a las entidades que velan por la defensa de los más vulnerables. En esa labor fue como llegó a cruzarse en el camino de la Reina Sofía, que pone oído a todas las voces que aportan valor a su fundación, en la que vive volcada desde hace 40 años. De aquellas conversaciones nació una amistad que no ha borrado la triste pérdida del prestigioso jurista en enero de 2013.

Doña Sofía ha sido una asistente habitual a cada reconocimiento póstumo y era justo que la primera edición del premio que lleva el nombre de tan querido académico lo recibiera su fundación, centrada en la defensa y el consuelo de los que sufren. Este domingo lo ha recogido de manos del rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en representación de la institución que lo ha creado, en un acto celebrado en el Paraninfo del Rectorado, donde desde hoy se exhibirá un cuadro del Rey Felipe VI, de la artista Reyes de la Lastra, que ha sido donado por la Real Maestranza de Caballería a la institución académica y que ella misma ha descubierto.

Durante su intervención, la Reina emérita ha reconocido la labor de Carrillo Salcedo, al que ha definido como «un jurista de reconocido prestigio, que comprometió gran parte de su vida a la protección de los derechos humanos». También ha recordado con cariño la amistad que los unía y ha dedicado miradas de complicidad a su viuda, Matilde Donaire y a su hijo Juan Antonio, que fueron un soporte permanente en esa labor de colaboración.

Su Majestad ha abundado en la labor del profesor en la defensa de los derechos humanos, «una tarea que todos juntos debemos continuar, siguiendo su admirable ejemplo», ha continuado, tras reafirmar su compromiso y el de su fundación en cualquier iniciativa que vaya en ese mismo camino.

La Reina ha dedicado esta distinción de la Universidad de Sevilla a «cada una de las personas que han hecho historia en la Fundación Reina Sofía, tanto los que han pertenecido al patronato como a todas las organizaciones e instituciones que han colaborado en la labor que desempeñan».

El rector de la US ha señalado que «este premio es un reconocimiento de deuda hacia el profesor Juan Antonio Carrillo que nos permite honrar su memoria». Durante su turno de palabra ha hecho una encendida defensa de su figura, a quien ha recordado como «un hombre de bien».

«Gracias a juristas como él, el Derecho Internacional ha dejado de ser un conjunto de normas que tienen como objeto la regulación de las relaciones entre los estados para convertirse en un conjunto de leyes que tienen como objetivo la construcción y regulación de la comunidad internacional», ha destacado. También ha valorado el legado de sus enseñanzas, que hoy continúan sus compañeros Marcelino Oreja y Federico Mayor Zaragoza, quienes también han estado presentes durante el acto.

Junto a Castro han compartido la mesa institucional el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, quien fue precisamente el impulsor de este premio durante su etapa como recto; y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

La entrega de premios ha contado con la presencia de una nutrida representación de la comunidad universitaria y de las instituciones como el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza, Santiago de León; el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero o el portavoz municpal del PP, Beltrán Pérez.