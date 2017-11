ENTREVISTA «Que te salga la carrera gratis con un 5 es un error» Pedro Díaz señala que los jóvenes no tienen la cultura del esfuerzo

¿Por qué cree que los jóvenes se esfuerzan menos que sus padres?

Esto me parece grave. No tienen la cultura del esfuerzo porque todo lo tienen de inmediato y de eso tenemos culpa los padres. Y encima la tecnología les ahorra muchos esfuerzos y hasta cortan con la novia por WhatAapp. Ni siquiera son capaces de enfrentarse cara a cara a ese momento. Y cuando llegan al trabajo, se frustran porque no tienen capacidad para la frustración.

Un alumno que puede pasar d curso con tres suspensos no está muy motivado.

Claro. Y en Andalucía se está lanzando un mensaje equivocado diciendo que con sacar un cinco te sale gratis la carrera.

¿Desincentiva el esfuerzo?

Sí. En los mejores colegios de Europa el aprobado está en el 80 por ciento, en el 8. Ya no es el 5. Hay que tener claro que las cosas se consiguen con esfuerzo y sacrificio. Nadie lo ha logrado entre cerveza y cerveza y los «millenials» esa parte no lo tienen muy claro. Es posible que ese acceso a la información por la tecnología les haga más solidarios que nosotros y tener más criterio para algunas cosas, pero para lo otro es así. Se creen con derecho a todo pero no se conocen sus obligaciones. Esto tiene que cambiar.