SALUD El silencioso cáncer de mama de los hombres, en el relato de un vecino de Sevilla «Lo pasaba muy mal aprendiendo a darme masajes al lado de la cicatriz en una sala con mujeres»

AMALIA F.LÉRIDA

SEVILLA 27/12/2017 19:20h Actualizado: 28/12/2017 07:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los varones, pese a la creencia popular, también pueden desarrollar un cáncer de mama. Y de hecho ocurre conforme la explicación científica acredita: son mamíferos. Pocos, pero hay hombres afectados, y además se les diagnostican y se les trata como a las mujeres.

Otra cosa es la detección, que al parecer no es tan precoz porque muchos piensan que a ellos no les va a pasar o porque les da pudor hasta pensar que puedan llegar a sufrir una enfermedad típica de mujeres asociada al color rosa.

No es el caso de Ramón Burgos Mateos, un afectado de Mairena del Alcor de 60 años de edad que narra sin remilgos su vivencia y además con naturalidad pues dice que se encuentra divinamente y que quiere ayudar a los demás hombres que están como él o pueden llegar a sufrir la enfermedad en algún momento de su vida.

Ramón es uno de esos hombres que figuran en las estadísticas del SAS. Los datos hablan de un varón afectado de cáncer por cada 1.723 antes de los 75 años, frente a la proporción de las mujeres que es una de cada 18. En hombres, según el SAS, el de mama representa el 0,2% de todos estos tumores malignos, frente al 25% en la mujer.

A Ramón le cayó como un jarro de agua fría la noticia de que tenía cáncer cuando se lo dijeron pero «luego lo he llevado tan bien que hasta he engordado».

Fue su nieto de 3 años el que de alguna manera le dio la voz de alarma a este albañil con 4 hijos y una paga de 426 euros de ayuda familiar.

«Estaba en mi casa jugando con él —relata— y ya sabe cómo son los niños que se fue a cogerme la tetilla y yo al quitarle la mano me noté un bultito junto al pezón derecho. Era del tamaño de un garbanzo. Eso fue el pasado mes de abril. Fui al médico, me reconoció, me hicieron pruebas radiológicas, tac, biopsia... en fin, de todo, hasta que me diagnosticaron el cáncer a primeros de mayo y el 8 de junio me operaron. Me quitaron el bultito y el pezón y ahora estoy con la quimioterapia que me tiene unos días mejor y otros que me tengo que tumbar en el tresillo».

No tiene palabras para el equipo médico que le ha atendido en todo momento y anima a los hombres que se noten algo anormal en la mama a que vayan a su médico «para que cojan a tiempo lo que sea» porque él está asimilando la enfermedad con optimismo a pesar de los malos ratos que se ha llevado.

Detalle de la mama derecha extirpada de Ramón ABC -ABC

«A mí no me importa contarle esto que le cuento —sigue— pero cuando tenía que ir a la consulta de Ginecología y me veía allí rodeado de mujeres sí que pasé vergüenza, la verdad. Luego tenía que ir también a aprender a darme unos masajes al lado de la cicatriz con 5 mujeres delante de mí, todos juntos, y yo eso de tener que ver a las demás mujeres con los pechos fuera no lo digería bien. Así que pedía ser yo el primero, lo hacía y me iba, aunque me vieran a mí todas».

Uno de los expertos que hay en Sevilla sobre cáncer mama es el director de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Virgen de Valme, Manuel Chaves. Afirma que no existen diferencias esenciales entre el cáncer de mama en hombres y mujeres, en cuanto a métodos diagnósticos ni tratamientos, si bien destaca que hay disparidad en la detección precoz a través de la sintomatología, al ser de menor volumen las mamas en varones que en mujeres.

«Otra diferencia —sigue— es la menor incidencia de la enfermedad en los varones y el hecho de una mayor proporción de síndromes hereditarios de mama-ovario en familias donde se detecte un varón afecto, siendo importante el consejo genético. En el Valme disponemos de consultas específicas de consejo genético donde se estudian a estos pacientes».

Añade que en el período comprendido entre 2011 y 2015 se han diagnosticado 8 casos en el área del Valme y que, por tanto, la incidencia anual es de 0.45 casos por 100.000 habitantes año.

La detección precoz en Atención Primaria no suele ser un problema, según Chaves, ya que la sintomatología ayuda al diagnóstico precoz, y como ha comentado en muchos casos existen antecedentes en mujeres de la familia lo que hace consultar de forma precoz y ayudar en la sospecha clínica, a los médicos de cabecera. Además, en el caso del Valme gracias a formar parte de un área de gestión única para la Atención Primaria y la especializada disponen de programas asistenciales comunes que incluyen a estos pacientes, como son el Plan de Atención al Cáncer del Área de Gestión Sanitaria Sur Sevilla

En cuanto a la forma de diagnóstico y el tratamiento de los hombres con cáncer de mama afirma que es similar a la de las mujeres. «Los pacientes —explica el doctor— son estudiados en el servicio de Radiología, al que obviamente pueden acudir tanto hombres como mujeres y reciben los tratamientos oncológicos no quirúrgicos en consultas (tanto en Oncología Médica como Oncología Radioterápica) a las que acuden pacientes de ambos sexos. De tal forma que tienen acceso a los especialistas expertos en el manejo de esta patología. Asimismo, los pacientes son intervenidos por expertos en este tipo de cirugía, y cuando este personal pertenece al servicio de Ginecología, en nuestro centro se organiza el ingreso en plantas donde suelen ingresar hombres y mujeres de forma organizada y los médicos se desplazan a esta planta para atenderlos en el período postquirúrgico».

Pero, ¿qué tiene que notar un hombre en la mama para acudir a su médico y descartar un cáncer?

«Fundamentalmente —contesta este experto— tumoración unilateral que suele ser indolora. Ante este hallazgo, los médicos de Atención Primaria pueden solicitar estudio de imagen para confirmar o no la sospecha clínica y, en caso de dudas, existen formas de contacto electrónico tanto con los servicios de Radiología como Oncología. Quiero destacar la gran coordinación existente entre ambos niveles asistenciales en la citada área sanitaria».

Dice Chaves que en la actualidad «disponemos de la organización tanto en Atención Primaria como en especializada para atender de forma satisfactoria a estos pacientes» y termina aconsejando: «Los hombres deben acudir al médico de Atención Primaria en caso de notar tumoración unilateral en mamas, especialmente si existen antecedentes de cáncer de mama en mujeres de la familia».

En la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla señalan que la enfermedad en mujeres y en hombres es la misma y que la diferencia está solo en el sexo del enfermo. Entre los datos de la prevalencia que barajan citan que, de forma genérica, hay 1 hombre por cada 150 mujeres y aseguran que a ellos se les diagnostican más tarde bien porque creen que no les puede pasar o porque lo suelen llevar más en secreto por cierto pudor.