Selectividad Sevilla 2018 A Selectividad no te lleves el móvil: sólo un boli y el DNI Las reglas para examinarse de la EVAU permiten calculadora o el material necesario en algunas asignaturas pero nunca dispositivos electrónicos

Mercedes Benítez

SEVILLA Actualizado: 11/06/2018 12:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los estudiantes que comienzaneste próximo martes los exámenes de selectividad que se celebrarán durante tres días en Sevilla como en el resto de Andalucia deben cumplir unas reglas que no permiten llevar teléfono móvil, ni libros ni cualquier otro dispositivo electrónico que pueda servir para copiar.

Según las instrucciones de la Universidad de Sevilla para las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU), es fundamental llevar el resguardo de la copia de la matrícula en las pruebas y el DNI o pasaporte para poder ser identificado por los miembros del tribunal. También se aconseja lun reloj para controlar el tiempo ya que cada prueba tiene una duración de 45 minutos.

Durante las pruebas hay un material permitido en función de la asignatura. El bolígrafo negro o azul (mejor llevar más de uno por si se queda sin tinta) es el único material que podrá usarse durante los exámenes de Artes Escénicas, Análisis Musical, Biología, Fundamentos de Arte, Geografía, Historia de España, Historia de la Música y de la Danza e Historia del Arte.

Luego en el resto de disciplinas hay algunas que permiten calculadora siempre que no sea programable, gráfica ni con capacidad para almacenar o trasmitir datos. Y en otras disciplinas se permiten materiales especiales para el desarrollo de la prueba como lápices de grafito, portaminas o afilaminas, goma de borrar, compás, regla y otros necesarios para algunas asignaturas.

La US advierte de que no está permitido el préstamo de materiales entre alumnos durante los exámenes.También hay que saber que no se deben guardar en la mesa apuntes o libros que puedan hacer creer al tribunal que se están usando esos materiales para copiar. Los objetos que no se vayan a utilizar para la realización del ejercicio se depositarán en el lugar que indique el Tribunal.

El teléfono móvil está totalmente prohibido. Según las normas de la universidad «se considera que el alumno está copiando si se detecta el uso de calculadoras, audífonos, teléfono móvil u otro dispositivo electrónico que sean programable con capacidad para el almacenamiento vox de datos o transmisión de los mismos».

Si te cogen copiando no solo te pondrán un cero sino que además no te puedes presentar a otro examen de la misma convocatoria. Y tampoco te devuelven el dinero de la matrícula. Además hay que estar en el aula correspondiente con media hora de antelación. Llegar tarde es lo mismo que suspender ya que constará como no presentado.