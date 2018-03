La Semana Santa dejará en Sevilla más de 5.200 contratos

La previsión para la Semana Santa que comienza es de un importante crecimiento del número de contrataciones en Sevilla. Las empresa de contratación temporal Addeco ha realizado recientemente un informe en el que se destaca que Sevilla copará una gran parte de estos empleos que se generan en estas fechas. Según sus datos, está previsto que se hagan en la provincia un total de 5.260 contratos, lo que supone la cuarta parte de los casi 21.000 contratos que se harán en toda Andalucía y que sitúa a Sevilla por detrás de Cádiz.

Según este informe, la campaña de contratación de esta Semana Santa será mejor de lo que fue la anterior ya que se prevé un incremento del 9 por ciento con respecto a 2017. Dice el estudio que la nueva contratación girará en torno al turismo y que los sectores que más empleo generarán serán la hostelería y la restauración y que las profesiones más demandadas están relacionadas con estos sectores.

De hecho en Sevilla, según Adecco, la hostelería, el turismo y el sector del ocio serán los que más despunten en la campaña. Por eso, según dicen, las empresas les han pedido perfiles de distintos tipos aunque la mayoría con experiencia previa, que tengan facilidad para adaptarse al nuevo puesto y conocimiento de idiomas.

En este sentido, según el informe de la consultora, los perfiles de cocinero, camarero, recepcionista y guía turístico son los más demandados en esta época.

Además hay otro dato positivo: en Sevilla la duración de estos contratos se alarga más que en el resto del país. ¿La razón? La cercanía de la Feria de Abril que hace muy probable que una gran parte de estos trabajadores continúen en sus puestos hasta entonces. Y, en algunos casos, incluso, podrían enlazar estas contrataciones con las del verano.

Estos datos son fruto de las buenas previsiones turísticas. El Consorcio de Turismo de Sevilla tiene una previsión de que la ocupación hotelera crezca al menos cinco puntos con respecto al año anterior. Y que los hoteles y apartamentos turísticos estén rondando el 80 por ciento de ocupación. Unas cifras que se completan con las que hablan de que Sevilla de los destinos preferidos por el turismo. De hecho se sitúa en tercer lugar, por detrás de Madrid y Barcelona, entre las ciudades de España elegidas para pasar estas vacaciones. Y de ahí que la previsión de contrataciones siga creciendo.

Pablo Hernández, presidente de la asociación de empresarios hosteleros de Sevilla es uno de los que celebra estos datos. Ycorrobora que la previsión es que las fiestas «se presenten bien». «Si el tiempo acompaña puede ser una buena campaña», dice. Que la temporada puede ser buena también lo corrobora Borja Hernández, uno de los propietarios de La Campana, donde, pese al recorte de veladores, aseguran que se está notando que hay más turismo que nunca en la ciudad. Ytambién notan las bajas temperaturas que, según dice, aumentan el consumo de dulces. «Que haga frío aumenta el consumo de pasteles, torrijas y café», dice el propietario de la histórica confitería. Ysi se vende más, es lógico que aumenten las contrataciones en el sector.

Temporalidad y precariedad

Pese a los buenos datos, no es oro todo lo que reluce. La temporalidad y la precariedad son la otra cara de la moneda. Sobre todo en el sector de la restauración, en el que los contratos están aún lejos del ideal. De hecho, Pepa Cuaresma, secretaria general del servicios de Comisiones Obreras en Sevilla, asegura que aún es pronto para dar cifra fiables y recuerda que la gran mayoría de los contratos «dejan mucho que desear».

«Algunos son contratos de cuatro horas al día y luego los trabajadores tienen que hacer nueve o diez», dice Cuaresma explicando que la situación de «precariedad y explotación» lleva años manteniéndose. Sobre todo, según denuncia, la situación es peor en bares y restaurantes ya que en los hoteles las condiciones son mejores. «Hasta que no vea el número de contrataciones y la calidad de estas no podemos hacer un diagnóstico real» dice insistiendo en que es obvio que se trata de unas contrataciones temporales pero que no por ello deben reunir unos mínimos.

Así desde Comisiones Obreras se asegura que las condiciones no son las que deberían y que, en muchos casos los salarios son mínimos. «La media en hostelería según convenio es que deberían ganar entre 900 y 1000 euros al mes».Para evitar esos salarios, según Pepa Cuaresma, lo que hacen algunos empresarios es hacer contratos de menos de ocho horas al día. Y así les pagan menos. Con todo, según dice, hay una situación generalizada de insatisfacción ya que no se inspeccionan estos locales, lo que provoca que haya empresarios que «se aprovechen» mientras los contratados «tienen miedo» de denunciar su situación.

En esa tesitura se encuentra Rosa, una mujer que trabaja en un local en Sevilla como camarera. Esta mujer, que se escuda en un nombre falso y que tampoco quiere revelar el establecimiento en el que trabaja, asegura que, trabaja trece horas diarias pese a tener un contrato de veinte horas a la semana. «Los días que menos trabajo son 8,5 horas», dice. Y lo mismo le pasa con la nómina: ponen una cifra y luego le pagan otra. Y a eso se une que apenas les dejan unos minutos para comer o que no pueden ponerse ninguna prenda encima del uniforme pese a que por las noches hace frío. «Los que se quedan son los que están muy desesperados, la mayoría extranjeros», denuncia. Por eso CC.OO. reclama que se cumpla la legalidad y que a esos contratados «les paguen como deben». Es la otra cara de la moneda.