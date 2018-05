TURISMO Sevilla se apunta a clases de chino Un centenar de operadores turísticos de la ciudad participan en una jornada para conocer al turista asiático

Sevilla responde fielmente al concepto de España que tiene el visitante chino. La luz, el calor, el folklore y hasta la gastronomía cumplen al detalle el patrón de ese ideario, que es una magnífica herramienta de marketing para atraer a los residentes del país que mayor número de turistas emite. La estancia y el gasto que realizan en el destino los convierte en el primer objetivo del sector turístico, a pesar de que no se trata de un público fácil de convencer. Ese es el mensaje que transmitía ayer Jennifer Zang, CEO en España de la empresa de reservas Ctrip, junto a su compañera Mónica Figueroa, durante la jornada que impartieron para los operadores sevillanos, que abarrotaron la sala de conferencias del centro de Marqués de Contadero.

Zang recordó que «los turistas chinos comenzaron a salir hace diez años», pero no ha sido hasta ahora cuando se han visto más atraídos por la oferta española y por las ciudades más pequeñas. La experta recordó que «un 40% de los que vienen eligen Barcelona, algo más del 33%, van a Madrid y un 6% se queda en Sevilla». A lo largo del año pasado, la capital andaluza recibió un total de 61.865 visitantes procedentes de China, que contrataron 88.773 noches de hotel. Si bien el número no es excesivo, resulta interesante su crecimiento, que ha sido del 35,73% con respecto a 2016. Y no solo es destacable el aumento de las visitas, también la elección del tipo de alojamiento, preferentemente de cuatro y cinco estrellas y el gasto medio, que llega a duplicar al del turista convencional.

La progresión ha sido tremendamente positiva «y eso nos obliga a ponernos las pilas», aconsejó el delegado municipal de Turismo, Cultura y Hábitat Urbana, Antonio Muñoz. Durante su intervención al inicio de esta jornada profesional aseguró que «Sevilla es un destino de éxito porque tiene todo lo que buscan estos visitantes: tradiciones, compras, cultura y una buena planta hotelera». Otra de las fortalezas, según dijo, es que «no están interesados en el turismo de sol y playa». Sin embargo, «no los recibimos en las condiciones más óptimas», reconoció el responsable municipal, que alude a la necesidad de «mejorar esa atención que les prestamos». Muñoz no se refiere con ello a hacer una adaptación del destino, sino a un pequeño esfuerzo como aprender nociones básicas de mandarín, traducir folletos y páginas webs de información u ofrecer comidas en sus horarios. «Hay que hacer los deberes si queremos crecer», advirtió.

Y parece que la estrategia va por el buen camino en vista de la gran afluencia de público que hubo en la jornada, a la que acudieron guías turísticos y responsables de hoteles y empresas. Javier Rubio, director comercial de Palacio Andaluz y Cruceros Torre del Oro, confirmó el enorme interés que genera este turismo. Su compañía trabaja con los turoperadores para que contraten sus servicios en origen y para darse a conocer a través de sus canales. «Es el mercado con mayor crecimiento exponencial y realizan un elevado gasto, alrededor de 400 euros al día», señaló. No obstante, reconoció la dificultad para acceder a este mercado si no es una vez que han llegado al destino.

Cómo los captamos

Pero no solo interesa fidelizar al visitante chino, todo el mercado asiático está en el punto de mira del sector sevillano. Coincidiendo con la jornada de trabajo se programó la visita de la consejera de Turismo en Singapur de Turespaña, Eva Riesgo, quien valoró el esfuerzo por conocer el lugar del que proceden y realizar acciones de promoción. «El futuro de un destino ya no depende tanto de la cantidad como de la calidad», consideró, destacando la importancia de citas como la cumbre de aerolíneas asiáticas que se celebrará el próximo mes de octubre en la capital andaluza. Ese fue uno de los asuntos que trató con los representantes del Consorcio de Turismo, con los que estuvo reunida buena parte de la mañana. Riesgo insistió en que «este tipo de acciones ponen a las ciudades en el radar de los turoperadores y aerolíneas». Por eso es tan importante «que Sevilla haga una promoción adecuada».

El final de la jornada se reservó para hablar de las pautas para llegar a este mercado. Mónica Figueroa, de CTrip fue la encargada de presentar esta hoja de ruta que comienza por un pequeño esfuerzo en la adaptación de los servicios. Según comentó, el turista chino realiza todas las operaciones que puede a través del móvil, con lo que una buena conexión de wifi termina siendo muy apreciada. También habló de la atracción por la gastronomía, que ya empieza a superar a la oferta de compras y por los pequeños guiños a su cultura, como introducir elementos en los menús o calentadores de agua caliente y té o sopa en las habitaciones.