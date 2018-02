TURISMO Sevilla aspira a tener conexiones aéreas con Estados Unidos y Asia en 2019 La ciudad se postulará en octubre en la cumbre de aerolíneas low cost para conseguir rutas de larga distancia

Los responsables de las principales aerolíneas de low cost del mundo se reunirán el próximo mes de octubre en Sevilla en el congreso anual que se celebra por primera vez en la capital. La cita, que organiza el Centro de Aviación Asia-Pacífico (CAPA), reunirá a más de 30 ejecutivos de las compañías aéreas y profesionales de 250 turoperadores que conocerán de primera mano el destino y podrán tenerlo en cuenta para sus decisiones de futuro. Ese es el objetivo de la ciudad anfitriona, que aspira a amarrar conexiones de larga distancia con Estados Unidos y Asia.

Así lo ha compartido este miércoles el delegado de Turismo y Hábitat Urbana del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, durante la presentación de la cumbre Low Cost Long-Haul, un encuentro «que colocará a la capital andaluza en el mapa mundial», ha asegurado, tras recordar que «es una magnífica oportunidad para que los que toman las decisiones nos conozcan» y puedan tener en cuenta al aeropuerto de San Pablo para los nuevos planes.

El segmento low cost está en plena expansión y empieza aportar por conexiones de larga distancia. Ante esta tesitura, el responsable municipal de Turismo ha insistido en la necesidad de «posicionarnos» para impulsar la conectividad del aeródromo sevillano con países de Asia y Norteamérica. «Nuestro sueño siempre ha sido tener una ruta directa, pero no hay que perder de vista las conexiones con los grandes hubs europeos como Londres, Frankfurt o Ámsterdam», ha explicado.

Situación privilegiada

Ambos mercados son fundamentales para la ciudad, que ha visto multiplicarse el número de pasajeros procedentes de una punta y la otra del mundo en un tiempo récord. Tanto es así que Estados Unidos se ha convertido en el segundo mercado emisor de Sevilla, superando al británico. Precisamente este rápido crecimiento de turistas norteamericanos llegó tras la celebración de una cumbre de turoperadores del país en la ciudad que dio un importante impulso a la promoción. Por eso no extraña al responsable municipal que «se puedan tomar decisiones a corto plazo» tras el desarrollo de esta cumbre de las aerolíneas low cost.

Junto a Muñoz, han participado en la presentación el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero; el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDEA) de la Junta de Andalucía, Julio Coca Blanes; el director general de Turespaña, Manuel Butler y la directora de eventos de CAPA, Corinne Hitching, quien ha destacado las grandes oportunidades de establecer contactos que ofrece el encuentro internacional, al que asistirán profesionales de alto nivel.

Antonio Muñoz, junto a Julio Coca -VANESSA GÓMEZ

«Este es el único evento dedicado a la nueva frontera del viaje low cost de larga distancia, que está en los planes de futuro de todas las aerolíneas», ha recalcado la ejecutiva, tras aclarar que «los precios estables del combustible, la eficiencia de las aeronaves que se construyen hoy y los cambios que están introduciendo las compañías permiten esa posibilidad».

Por su parte, el director de la agencia IDEA ha mostrado el compromiso de su departamento para apoyar «esta oportunidad», que no sólo podría facilitar el crecimiento de pasajeros en San Pablo, sino del negocio de reparaciones y mantenimiento de aviones que genera alrededor de 500 millones al año. Coca ha recordado que «supone el 20% de la facturación del sector aeronáutico, que se ha convertido ya en el primero en volumen de exportaciones».

Crece el tráfico de pasajeros

La presentación ha contado también con la participación del director del aeropuerto sevillano, Jesús Caballero, que no ha podido disimular la satisfacción por la inminente cita, que se celebrará los días 8 y 9 de octubre en la capital. Sin entrar en la polémica sobre la presión turística que sufre la capital, Caballero ha aclarado que guste o no «en 2035 se duplicará el número de pasajeros en el mundo, alcanzando los 7,2 billones». La mitad de ellos procederán de Asia y América. «España está en el centro de ambos puntos y ese tráfico puede ser una oportunidad que no podemos dejar escapar», ha insistido.

Este evento internacional acoge encuentros al máximo nivel entre directivos y máximos ejecutivos de aerolíneas, compañías turísticas y aeropuertos. Durante su transcurso, se desarrollarán presentaciones de los principales operadores de larga distancia de bajo coste y paneles que cubren cuestiones tales como el papel de las filiales de larga distancia de bajo costo en servicio completo grupos de portadores, la viabilidad de los transportistas independientes de larga distancia de bajo costo frente a los que pertenecen a grandes agrupaciones, la evolución de las relaciones de las aerolíneas con los aeropuertos, etcétera.

Las cumbres de CAPA son reconocidas a nivel internacional como las más importantes al contar con una elevada participación de altos ejecutivos y, por tanto, los contactos generados. Sin olvidar tampoco la repercusión internacional de que una ciudad albergue este tipo de cumbres, además de mostrar la capacidad de la ciudad para acogerlas. El último foro de este tipo se celebró en la ciudad australiana de Sidney, donde el equipo del Consorcio de Turismo presentó la candidatura de Sevilla, que se confirmó durante la pasada edición de Fitur.

Previo a su celebración, estos días se está desarrollando una visita de inspección por parte de sus organizadores, con visitas a hoteles, establecimientos y distintos escenarios de la ciudad que conformarán la agenda de trabajo y también patrimonial, cultural y de ocio de los delegados.