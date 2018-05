MOVILIDAD Sevilla, un desierto para el coche eléctrico La red urbana de puntos de carga de estos vehículos lleva dos años apagada y sin un plan para reactivarla

La «gran smart city del sur de Europa» en la que trabaja el Ayuntamiento de Sevilla tiene serias dificultades para ofrecer una respuesta a los propietarios de coches eléctricos, considerados la opción del futuro. No es que carezca de equipamientos para estacionar y recargar, sino que están apagados y ocupados por vehículos convencionales. Desde hace dos años no se pueden utilizar ninguno de los postes públicos que se instalaron en 2012 y tampoco hay visos de que se vayan a activar a corto plazo. Eso obliga a los dueños de estos turismos a «mendigar» minutos de energía en establecimientos públicos o recurrir a los centros comerciales que todavía los conservan.

«Eso está ocurriendo en la ciudad que fue pionera en el fomento del coche ecológico», denuncia Miguel Lorenzo, delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (Auve), que no puede recargar el suyo en ninguno de los ocho postes públicos instalados en 2012 con fondos europeos. Lorenzo se refiere al proyecto «Movele», desarrollado por la UTE formada por Endesa y Cobra que llegaron a construir una red de 75 puntos de recarga en garajes de hoteles, centros comerciales, sedes de empresas municipales y aparcamientos públicos.

Apenas una decena de ellos se reservó para instalarlos a pie de calle con el fin de que el conductor pudiera aparcar y «repostar» libremente en lugares como la avenida San Francisco javier, Menéndez Pelayo, la calle Salmedina, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril y la calle Leonardo Da Vinci en la Cartuja. De esta última nómina, dos de ellos se terminando eliminando por el escaso uso que se hacía de ellos y los ocho restantes se desconectaron cuando finalizó ese proyecto piloto que debía haber tenido continuidad si se hubiera cumplido el compromiso municipal.

La red urbana está apagada desde 2016 - J. M. SERRANO

El delegado de Auve en Sevilla lamenta que en este tiempo «no se haya hecho un esfuerzo por renovarlos y terminaran estropeándose o, simplemente, apagándose». Miguel Lorenzo recuerda que «el año pasado se sacó a licitación la gestión de esos puntos de recarga, pero quedó desierta». A pesar de todo, no está dispuesto a conformarse y se ha comprometido con el Ayuntamiento a ofrecer alternativas empresariales para volver a ponerlos en servicio. «Las hay y tenemos ejemplos como el de Palma de Mallorca, que se ha llenado de postes de carga que gestiona la compañía Feníe Energía», señala. También hace alusión a la multinacional Tesla, que envía de manera gratuita los dispositivos para repostaje si se justifica su uso. En última instancia menciona la posibilidad de que el propio Consistorio asuma el servicio y lo recupere.

Sin embargo, esa última alternativa queda muy lejos de ser una posibilidad. Fuentes municipales aclaran que «el Ayuntamiento, como administración pública, no tiene competencias para comercializar energía eléctrica (entendido entendido en este caso como una venta al particular a través de los postes de recarga). Las fuentes consultadas confirman que «de momento no existen empresas privadas que quieran hacerse cargo del servicio, puesto que, hoy por hoy, aún no hay un amplio parque de vehículos eléctricos para rentabilizar el negocio de carga en la vía pública».

El Ayuntamiento sigue trabajando en el asunto y ha encargado un estudio de viabilidad técnica, económica y administrativa de una red de recarga en la ciudad para ver cuál es el mejor modelo de gestión de la misma.