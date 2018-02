TURISMO Sevilla entre los mejores destinos del mundo, según el New York Times El prestigioso diario estadounidense elige a la capital hispalense entre sus lugares favoritos para viajar en 2018

Cada año, The New York Times publica sus 52 destinos favoritos. Cincuenta y dos lugares para completar las cincuncuenta y dos semanas de un hipotético año de viajes sin pausa. El ranking siempre provoca curiosidad, cuidada con esmero por los editores de las sección de viajes del prestigioso diario estadounidense, porque es una de las listas más codiciadas de la industria turística.

Este año, la lista de elegidos incluye dos destinos españoles: en el puesto número 19, Sevilla («el recuerdo de un artista pinta un vívido retrato de Andalucía»), y en el 48, la Ribera del Duero («las copas se llenarán hasta los bordes para brindar por la "segunda" región vinícola de España»). Ambas zonas españolas están este jueves de enhorabuena, ya que es un ranking del que, naturalmente, medio mundo toma nota.

En cuanto a Sevilla, los autores del reportaje están pensando, desde luego, en el Año Murillo. «En el siglo XVII, Sevilla era un hervidero de creatividad, ya que en ella habitaban artistas como Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo. Este último fue bautizado en la ciudad el 1 de enero de 1618 y, gracias a ello, los eventos del «Año Murillo» incluyen ocho exposiciones, treinta conciertos, recorridos y simposios para celebrar al pintor y a su ciudad», escribe el periodista Andrew Ferren.

Visitar el Palacio de las Dueñas, recientemente abierto al público, es una de las recomendaciones del diario, así como dormir en el hotel Mercer, uno de los últimos establecimientos de lujo que se ha instalado en la ciudad andaluza.

No es el único ranking esperado por las empresas turísticas y por los usuarios más apasionados del sector, si no también la lista de Lonley Planet, la guía de viajes considerada «la biblia del viajero».

La empresa editora más popular en guías de viaje hizo pública en octubre de 2017 su selección de los 10 mejores países, ciudades, regiones y destinos con la mejor relación calidad-precio que los expertos de Lonely Planet recomiendan a los viajeros para el 2018.

Se elegió Sevilla, en el puesto primero, como la ciudad más interesante para visitar en este año, donde la editorial tuvo en cuenta su enorme riqueza histórica y artística, la revitalización de la capital andaluza en los últimos años y, muy especialmente, la celebración en 2018 del Año Murillo.

Calidad de los vinos

Respecto a la Ribera del Duero, Ferren explica que «a pesar de que se ha visto opacada por la Rioja, la región en torno al río Duero elabora algunos favoritos de los amantes del vino como Protos -en una bodega diseñada por Richard Rogers- o Arzuaga, entre muchos otros.

«La región, a la que se llega fácilmente por la ciudad de Valladolid, a una hora al norte de Madrid en el tren de alta velocidad, ofrece el que para muchos es uno de los hoteles más refinados de España, la Abadía Retuerta LeDomaine. También se puede visitar el museo del vino en el Castillo Peñafiel y el Museo Nacional de Escultura, que es como el Museo del Prado de la escultura española», se lee en el artículo.

No es el primer año que nuestro país consigue colarse entre los destinos ungidos por The New York Times. El año pasado fue Madrid, con su poderío gastronómico, la que se codeó con los mejores destinos. También, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.