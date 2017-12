PREMIOS ONDAS Sevilla se estrena como capital de la radio y la televisión La capital andaluza se convierte en la primera ciudad tras Barcelona que acoge la celebración de estos galardones

La gala de entrega de los 64ª Premios Ondas 2017 se celebró ayer por primera vez en Sevilla, que abrió las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones a un evento anual que sale por primera vez de Barcelona. El acto, presentado por Toni Garrido y Cristina Boscá ante 3.000 personas, comenzó con un recuerdo a la ciudad de Barcelona y «el agradecimiento a Sevilla de corazón por acoger esta gala de premios», recordando el Año Murillo y 1925, año en el que comenzó a emitir Radio Sevilla.

El primer premio de la noche fue para la Mejor Campaña de Publicidad de Radio para «Conciencia», de Flex y Sra. Rushmore, y Shackleton a la Mejor Agencia de Publicidad de Radio. Tras la actuación de Jarabe de Palo, se entregó el Ondas al Mejor Tratamiento Informativo a la cobertura de los atentados de Barcelona, reconocimiento que se extendió a todas las radios locales. Àngels Barceló recogió el premio Ondas a la Mejor presentadora de Radio, quien dedicó el premio, como la mayoría de los galardonados, a su familia.

El Premio Ondas a la Trayectoria fue entregado a Isabel Gemio, quien emocionada agradeció el galardón «que llega en un momento de mi vida lleno de ilusión en el futuro». Recordó que tras 14 años se despide de «Te doy mi palabra», con tristeza y gratitud por poder hacer un programa como «el segundo más escuchado de la cadena». Gemio, acompañada por primera vez de sus hijos en estos premios, afirmó que le gustaría «seguir trabajando en este oficio como cuando comencé a los 16 años en la Cadena Ser en Badajoz», dijo. Virginia Díaz recogió el Ondas a la Mejor Presentadora de Radio Musical, directora de 180 grados, de Radio 3, y el Premio Ondas al Mejor Programa Digital fue para «Catástrofe ultravioleta», galardón recogido por Javier Peláez, Javi Álvarez y Antonio Martínez Ron.

Juan y Medio y Mabel Mata entregaron el Premio Ondas Especial del Jurado para el Realizador Radiofónico, que recibió en nombre de todos Manuel Arenas, ténico de Radio Sevilla. A continuación se entregaron el Ondas Nacional de Televisión al Mejor Programa de Entretenimiento, que fue para «Aquí la Tierra», de RTVE. El Premio Ondas Nacional de Actualidad fue para «Ochéntame otra vez: el sueño olímpico», cuyos responsables dedicaron el premio a Pascual Maragall. a la vez que quisieron resaltar que frente a la situación actual de Cataluña, aquello supuso un ejemplo de lo que se puede lograr con la suma de Barcelona, Cataluña y España.

El premio a la Mejor Presentadora de Televisión fue para Susanna Griso «me siento una figurante que me he colado en este escenario. Nunca imaginé tanta generosidad por parte de todos los compañeros en un año tan doloroso como ha sido este», dijo. El Ondas al Mejor Presentador de Televisión fue compartido «ex aequo» por Xabier Fortes (TVE de Galicia) y Josep Cuní, «la lengua no es el problema, al contrario, las lenguas estimulan, enriquecen y nos unen si queremos usarla para ello», afirmó.

La Mención Especial a Camarón de la Isla la recibió su viuda, Dolores Montoya «La Chispa», quien afirmó que «mi marido era sentimiento y duende y es verdad que después de 25 años Camarón vive», dijo justo antes de la actuación homenaje de José Mercé y Tomatito, quienes dedicaron una malagueña a Camarón.

El premio a la Mejor Serie Española fue para «Sé quien eres», de Mediaset. El premio al Mejor Intérprete Masculino en Ficción fue para Javier Gutiérrez por «Estoy vivo», de RTVE, Blanca Suárez recibió muy emocionada el Ondas a la Mejor Actriz Protagonista por «Lo que escondían sus ojos». A continuación se entregó el Premio Ondas al Mejor Intérprete en Cadenas No Nacional a Josep María Pou quien afirmo que «este año el Ondas viene con propina: Sevilla».

La serie «Las chicas del cable» de Netflix recogió el Premio Ondas a la Mejor Serie Emitida en Internet, premio por el que Blanca Suárez subió de nuevo al escenario. Tras ella se produjo la actuación más esperada de la noche al interpretar Alejandro Sanz y Niña Pastori acompañados por un piano «Cuando nadie me ve» y «Cai», donde desmostraron una vez más su capacidad para emocionar cada vez que actúan juntos.

Tras esta actuación se entregaron los premios Internacional de Radio a «De Guerre en Fils» (Arte France), «Hasta que se rindan los árabes» (ARD) y al documental «Los últimos hombres de Alepo» (Súudwestrundfunk). A continuación recogió el premio Alejandro Sanz, Onda de la Música al Artista del Año y el Ondas al Mejor Espectáculo Musical fue para el Festival Sonar, que celebrará el próximo año su 25 aniversario.

El jurado destacó la faceta de compositor Pau Dones, que recibió el Ondas Nacional de Música a la Trayectoria para Jarabe de Palo y una mención especial para Carlos Vives, quien agradeció que hace 21 años recibió el Ondas a artista revelación latina. Fue quien cerró la gala con su bayenato «Robarte un beso».