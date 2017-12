Sevilla es una de las provincias más afortunadas en los sorteos De enero a octubre de este año, la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado han repartido entre los sevillanos 154 millones de euros

Sevilla puede presumir de ser una de las provincias más afortunadas de España en lo que a sorteos se refiere. En concreto, desde enero hasta octubre de este año, los sorteos que organizan tanto el Estado como la ONCE han repartido en la provincia de Sevilla un total de 154 millones de euros.

De ellos, 73 millones corresponden a los de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y otros 81 a los que organiza la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Con estos datos, Sevilla se convierte en la primera provincia de España en el ranking de premios repartidos por la ONCE (por delante de Málaga, segunda), mientras que ocupa la novena posición en los que organiza Loterías y Apuestas del Estado.

En los últimos años (2012-2016), la ONCE ha repartido de media 77 millones de euros y en lo que va de 2017 (hasta octubre) la cifra ha alcanzado los 73 millones, con lo que se —espera siguiendo estos guarismos— que supere esta media, si bien no alcanzaría la cifra más alta del último lustro, la de 2012 con 90,7 millones (el 72% de las ventas), según datos aportados por la propia Organización a ABC. Hay que recordar que ese año —2012— tocó el Extra de Verano en Torreblanca con más de 20 millones de euros.

«Estos datos demuestran el idilio permanente que mantiene la ONCE con Sevilla, y Sevilla con la ONCE, no ya sólo por la fortuna permanente y repetitiva de nuestros sorteos con la provincia, sino por el compromiso y confianza mutua que nos demostramos a diario entre la ONCE y los sevillanos», afirmó el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez. A su juicio, la presencia constante de Sevilla en los motivos del cupón también influye en «el cariño que los sevillanos dedican a la organización».

Lotería Nacional

Por su parte, Loterías y Apuestas del Estado ha repartido un total de 81 millones en lo que va de año, entre todos sus sorteos, convirtiéndose la Lotería Nacional en la que más premios ha dado en 2017, con algo más de 39 millones de euros.

Es la que más reparte sus premios: muchos ganadores pero cuantías no tan exageradas como las que se pueden conseguir con otros sorteos como Euromillones o la Primitiva. Precisamente, esta última es la segunda que más premios ha repartido a los sevillanos de enero a octubre de 2017, con cerca de doce millones;mientras que le siguen el Euromillones con unos tres millones menos.

En este caso, la provincia de Sevilla es la novena más agraciada de España. Las tres primeras son Madrid, Barcelona y Valencia; le siguen Alicante, Murcia, Vizcaya, Asturias y Málaga;en décima posición se sitúa Zaragoza.

El premio más alto que ha recaído en Sevilla fue un boleto del Euromillones, con 121 millones de euros

Precisamente, Euromillones es el sorteo de todos los que organiza Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que ha repartido el premio más importante en Sevilla. Fue el 13 de mayo de 2011 cuando un boleto dejó a su dueño un premio de 121 millones de euros. Se trataba de un conocido panadero de Pilas.

El segundo premio más alto que ha repartido LAE fue dos años más tarde gracias a un boleto de la Primitiva, que dejó en el polígono San Pablo 67 millones de euros.

El tercero, en este ranking, lo ocupa uno reciente, el que tocó el 19 de agosto de 2016 en Triana, donde un boleto de solo dos apuestas logró un premio de 54 millones de euros.

En El Cuervo recayó el cuarto más alto, 36 millones en un boleto de la Primitiva el 22 de febrero de 2014. En este top, en quinto lugar hay que destacar un premio de 29 millones del sorteo del Euromillones gracias a un boleto sellado en la capital hispalense.

Desde el año 2013, todos los premios superiores a 2.500 euros tienen que tributar a Hacienda un 20% en concepto de impuestos, con lo que en el ingreso que recibe el ganador ya viene descontado ese porcentaje.