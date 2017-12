DISTRITO MACARENA Sexo y peleas entre los indigentes de Tres Huertas Los vecinos urgen medidas porque se refugian en los soportales de los bloques de viviendas y en el polideportivo

AMALIA F.LÉRIDA

Se pelean entre ellos, dejan basuras, restos fisiológicos, mantienen relaciones sexuales, se instalan con su enseres, provocan incendios y hasta pegan las estampitas de los santos en las paredes como si fuera su casa.

Eso es lo que hacen desde hace meses los mendigos que campan a sus anchas en los soportales de los bloques de Tres Huertas, en la Macarena, y en el polideportivo municipal que lleva un año abandonado y que, según los residentes del barrio, ha sido tomado por los sintecho.

Los sintecho se instalan en los jardines entre los bloques -ABC

Las quejas y llamadas a la Policía Local no surten efecto, dice Margarita Bejarano, presidenta de la asociación de vecinos Tres Huertas con lo que el problema se eterniza y con el agravante de que Lipasam viene a limpiar el polideportivo y se va, «pero como no se queda bien cerrado se meten otra vez».

Un vecino de la zona agrega que «llevamos ya meses de lucha y contacto con el distrito y poco se soluciona».

«Hace unos días —sigue— se limpió el polideportivo y se desalojaron a los mendigos que duermen, hacen sus necesidades e, incluso, tienen peleas violentas entre ellos. Se cerró la cancela de entrada. Ayer domingo, de nuevo una pandilla de rumanos ha vuelto a romper el candado y ha llenado el recinto de todo tipo de chatarra y basura, y hasta se han llevado las vallas metálicas que hay».

Imagen tomada ayer por la tarde. Los sintecho entran en el polideportivo -ABC

Bejarano, por su parte, dice que están por los soportales de los 21 bloques de Tres Huertas y que deben ser unos 14 ó 15 «aunque van y vienen».

«El distrito no hace nada y la Policía Local cuando se la llama no viene. Debe haber más medios sociales para evitar esta mendicidad y que estas personas no tengan que refugiarse aquí», termina la líder vecinal.