PADRE SALAR KAJO: «Si no nos ayudan, significará que no habrá más presencia cristiana en Irak» A sus 36 años es uno de los 350.000 cristianos iraquíes que trabajan para que la presencia del cristianismo continúe en la Llanura del Nínive

PEDRO YBARRA

SEVILLA 27/02/2018 07:16h Actualizado: 27/02/2018 12:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ser cristiano hoy en Irak significa «tener muchas dificultades para vivir la fe de modo justo y pacífico. Por esta fe hay que sufrir persecución y también tener que llegar a ser refugiado», afirma el padre Salar Kajo, sacerdote caldeo-católico nacido en Algosh (Irak) en 1982. Tercero de cinco hermanos, tras estar trece años alejado de su ciudad (seis años en el seminario de Bagdad y siete en Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico Oriental), es actualmente párroco de San Jorge, en Telleskuf (Llanura de Nínive) y director del Comité de reconstrucción de la región en la que predicó el profeta Jonás.

¿Cómo se vive hoy en Telleskuf?

Ha empezado a ser reconstruida y los habitantes están regresando. Allí el progreso de la reconstrucción es más evidente con el 67,37% del proceso completado y 4.378 cristianos ya han vuelto.

¿Cómo se encuentra su parroquia?

Atendemos a más de 250 personas en una ciudad en la que antes del Daesh vivían 1.450 familias. Ya han regresado 970 familias de cristianos. Está regresando mucha gente, allí está su vida, su casa, su idioma, su identidad... todo. Tras el Daesh todo quedó destruido, de allí se fue todo el mundo. La iglesia también fue saqueada, profanada y destruida, pero afortunadamente ya está reconstruida. Hace dos meses la pudimos inaugurar.

¿De dónde llegan?

Padre Salar Kajo - RAÚL DOBLADO

Cuando ocupó el Daesh la ciudad en 2014, los cristianos se refugiaron en el Kurdistán iraquí y en Bagdad, donde permanecieron hasta noviembre de 2016. Fueron casi mil familias que se quedaron en el norte de Irak y que ahora han vuelto. Las otras 480 familias permanecen como refugiados, la mayoría en Alemania, Suecia, Francia, Holanda o Estados Unidos.

Tras Barcelona y antes de Madrid, viene a Sevilla...

Visité Sevilla hace tres años y ahora vengo para explicar la situación actual de los cristianos y las minorías en Irak tras la liberación de las ciudades y pueblos de Daesh.

Y por casualidad coincide en el aeropuerto de Barcelona con los participantes en el Mobile World Congress...

Es un contraste muy fuerte. Lo que ocurre en Irak no se puede comparar con lo que ocurre en ningún otro país. Todo es diferente.

¿Qué mensaje trae a Sevilla?

Como cristianos, tras la liberación tenemos ganas de reconstruir nuestro país y nuestros pueblos. Hemos empezado la reconstrucción y a regresar. Es una señal de fe profunda y una esperanza de empezar una vida en normalidad y continuar con la presencia en una tierra histórica del cristianismo. También para dar gracias a los benefactores que han ayudado durante los tres años de ocupación, y han continuado después, para reconstruir las ciudades y hacer posible el regreso.

¿Se ha movilizado la iglesia para ayudar a los cristianos de Irak?

De hecho, la única ayuda que hemos tenido ha sido de la Iglesia o a través suya, porque el Gobierno iraquí y el Gobierno local kurdo no han hecho nada por nosotros.

¿Regresan muchos?

Está volviendo mucha gente. Católicos, ortodoxos... Son cristianos, nos hablamos en nombre del cristianismo. Los ritos están sólo en el interior de las iglesias donde se celebra la liturgia. Fuera, trabajamos juntos por el cristianismo.

¿Como viven los cristianos iraquíes la situación actual?

Los cristianos tenemos la costumbre de perdonar. Por ello han empezado la normalidad de la vida en estos pueblos, quieren olvidar todo y empezar desde cero. Quieren garantizar que en el futuro no se repita esta historia.

¿Cómo se puede ayudar desde Sevilla a los cristianos de Irak?

Más que ayudar, apoyar. No sólo con el dinero, sino con la oración para que la presencia del cristianismo continúe en esta tierra. Para ello hay que reconstruir colegios, casas y las iglesias. Si no nos ayudan, significará que no habrá más presencia cristiana en Irak. La raíz del cristianismo empieza en Oriente Medio y queremos continuar la historia y vivir allí. Esto no podemos hacerlo solos sino con la ayuda de los hermanos que están aquí.

El padre Salar Kajo saluda a monseñor Asenjo en el Palacio Arzobispal - RAÚL DOBLADO Ciudades 100% cristianas en Irak En la Llanura del Nínive, en la parte oriental, hay cinco ciudades 100% de habitantes cristianos-caldeos. En total hay once ciudades cristianas en su totalidad en Irak. El padre Salar conoció la Semana Santa de Sevilla hace tres años, «allí es posible también expresar la religiosidad en la calle en pueblos 100% cristianos. En las ciudades con otras religiones sería imposible», afirma. Gracias al proyecto de reconstrucción, respaldado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, miles de cristianos han vuelto a sus casas. Se puede colaborar a través de la fundación, que lanzó en noviembre la campaña «Ayúdales a volver», cuyo objetivo es el regreso de los habitantes de Nínive, manteniendo la dignidad y defendiendo el derecho al retorno de los cristianos desplazados.