SALUD «Si tienes un síntoma de algo y buscas en Internet te dirá que tienes cáncer» La farmacéutica sevillana Rosario Cáceres da consejos y pautas de salud en un canal en YouTube, donde explica cómo se pone un supositorio o se usa un inhalador

JESÚS ÁLVAREZ

SEVILLA 31/12/2017 08:07h Actualizado: 31/12/2017 14:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rosario Cáceres (Sevilla, 1978) trabaja desde hace quince años en el Centro de Información del Medicamento y Atención Farmacéutica (CIM) y es la primera profesional farmacéutica que forma parte de la Asociación Española de Vacunología. Promotora de Termofarma, la primera aplicación informática sobre conservación de vacunas, fundó un canal en youtube donde explica cómo se administran las medicinas y da consejos de salud. La mejora de la dieta y la práctica de ejercicio físico son, a su juicio, fundamentales para prevenir enfermedades y, de paso, racionalizar el uso de medicamentos, del que abusan muchos españoles, especialmente antibióticos y ansiolíticos.

¿Nunca se planteó poner una farmacia?

Mi madre tenía una farmacia en Sevilla, murió joven y me lo planteé pero no quise dejar el Colegio. Me gusta mucho enseñar y mi función es formar a las farmacias. Aquí trato sólo con farmacéuticos, no con pacientes, lo que echo de menos.

Antes conseguir una licencia de farmacia era como si se tocara una lotería. ¿Ya no es tan buen negocio?

No, la cosa está mas complicada. Pero en la crisis debemos ver una oportunidad para mejorar la calidad del servicio que prestamos. De las crisis surgen las grandes ideas, la profesión está ahora en un momento muy bonito porque las nuevas hornadas de farmacéuticos son muy activos en las redes sociales y el uso de la tecnología. No podemos llorar porque en las farmacias, para bien o para mal, todos los días entran pacientes, y hay que salir de esa zona de confort.

Desde que empezó la crisis se dan casos de farmacéuticos que tuvieron que renunciar a su licencia porque no les daba para vivir...

Conozco muchas farmacias rurales que no dan casi para vivir pero los profesionales no se van por su vocación de servicio a los demás.

Tiene un canal de YouTube sobre consejos y pautas en el consumo y la administración de medicamentos. ¿Qué es lo que más interesa a la gente?

Nuestro post más visitado es el de la intolerancia a la lactosa. Hay muchos mitos sobre esto porque mucha gente elimina todos los medicamentos que tienen lactosa de excipiente y está demostrado que en esas cantidades no produce ningún problema intestinal. Hay mujeres que ni siquiera toman determinados anticonceptivos porque contienen lactosa y lo cierto es que son completamente inocuos. Otra cosa es el efecto placebo: si el paciente cree que el medicamento le sienta mal, le sentará mal.

Explica en Internet cómo se usa un inhalador o se pone un supositorio...

Un farmacéutico debe explicar al paciente cómo se usa un inhalador porque a veces el médico no tiene tiempo de explicarlo en los cinco minutos que tiene de consulta con cada enfermo. Nosotros tenemos más tiempo. También advertimos de que los jarabes no se deben dar nunca a los niños a cucharadas sino con la jeringa dosificadora o el vasito y que los supositorios no se ponen por la punta sino por la zona roma. Mucha gente lo hace al revés. También explicamos que no hay que ser rácanos con las cremas fotoprotectoras por el temor a los corticoides Hay un poco de corticofobia en España pero es preciso que proteger muy bien la piel de los efectos dañinos del sol.

En Internet hay mucha información engañosa sobre cuestiones de salud.

-Desgraciadamente, sí. Si metes vacunas en google aparecen en las primeras entradas organizaciones pseudocientíficas que dicen barbaridades. Y si tienes un síntoma de algo y buscas en Internet te dice que es cáncer. Recomiendo medline: toda la información que dan está contrastada y es muy científica.