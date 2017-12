MI OTRA VIDA Tachú de la Puerta: «Mi nuevo disco tenía que ser de rancheras» Esta semana se pone a la venta el nuevo disco de estilo mexicano con el que regresa la cantante sevillana: «De Sevilla a México»

«Sevillanas del babi», «Se me va», «la rosa y el clavel»… Muchos son los éxitos de Tachú de la Puerta durante su carrera discográfica que comenzó con el disco «Que no muera el amor» en 1989 para retirarse temporalmente en 1995, año en el que salió al mercado «Como soy yo». Ahora, 22 años después, tras dirigir varios proyectos periodísticos, regresa con «De Sevilla a México», un disco con nuevo estilo que a nadie dejará indiferente. En él ha rescatado algunos de los temas de discos anteriores, para cantarlos con estilo mexicano, y otros temas nuevos: «Cuando llora mi guitarra», «Enamorada de ti», «Para qué tristezas», «Lo voy a dividir», «Cantando vivo», «A la orilla de la playa», «Dime dime», «Se me va», «Échame a mí la culpa», «He intentado imaginar», «Fiesta ranchera» (en directo) y es «Navidad».

Estrenas perfil de Facebook y estrenas disco...

Eso es. No soy mucho de utilizar las redes sociales, pero necesitaba contar a todos la ilusión que tenía por sacar por fin este nuevo disco...

Dejaste los escenarios y desapareciste en plena racha de éxito...

Me marché porque sentía que necesitaba tiempo para formarme en el terreno musical (siempre canté por afición, no tenía técnica y me repetía todo el tiempo que tenía que hacerla). También para hacer lo que cualquier persona a esa edad: terminar la carrera (Periodismo), hacer prácticas, trabajar… El tema musical era un capítulo que no tenía cerrado en mi vida. Sabía que iba a volver a grabar y un disco de rancheras, y por fin llegó el día...

¿Mantienes los fans de entonces?

Uff, pues la verdad que me sorprende mucho cuando, después de tantos años, había gente que me preguntaba si iba a volver a grabar. Siempre me decía, ¿se acuerdan?... Al ver que había gente que se interesaba por mi música, más ganas me daba de dar lo mejor de mí en un nuevo disco, que tenía claro que iba a ser de rancheras.

Un nuevo estilo que sorprenderá...

- Las rancheras es un género que siempre se ha escuchado en mi casa, de hecho una de las que he incluido, la cantaba mi madre mucho. Desde que grabé el primer disco, siendo una niña, cuando me preguntaban qué estilo me gustaría grabar, siempre decía que las rancheras, que algún día grabaría rancheras…

¿Por qué este proyecto?

Era un capítulo que no tenía cerrado en mi vida. Ya lo he hecho y estoy feliz.

¿Qué tenemos en común con México?

- La forma de ser de los mexicanos es muy parecida a la nuestra, en todos los temas me acompaña un grupo de mariachi con los que no he podido trabajar más a gusto. El tipo de música que hacen me encanta, además creo que es parecido a las canciones lentas que cantamos por aquí. De hecho algunos de los temas que incluyo en el disco son rumbas melódicas que grabé en su día y que se han adaptado estupendamente para cantarlas al estilo mexicano.

¿Estás contenta con el resultado?

Contenta no, Feliz.

Matrimonio, niños... ¿de nuevo un micrófono?

La familia siempre ha sido y será lo primero para mí, siempre se lo digo a mis niños, pero esto no quita para que se hagan otras cosas en la vida, organizándose hay tiempo para todo.

¿Por qué rancheras?

Como te decía, desde niña he escuchado rancheras en casa. Mi madre las cantaba estupendamente, un tío de mi madre también… Disfrutaba escuchándoles y ahora disfruto cantándolas.

¿Qué tiene «Se me va» de mexicano?

«Se me va» es uno de los temas que más he cantado, y en este disco, recopilatorio de algunos de los temas que hice, más otros muchos nuevos, no podía faltar. Por rancheras además suena estupendo.

¿Desde cuándo no entrabas en un estudio de grabación?

He hecho alguna colaboración, pero para grabar un disco, desde que grabé el último, en el año 1995.

¿Volverías a realizar giras? ¿A qué aspiras con este disco?

Vivo el día. Ahora estoy deseando que se escuche y con la ilusión de que a la gente le guste tanto como a mí. Lo que venga después, ni idea.

¿Cómo llevas tu regreso a la música?

Con mucha ilusión y con la tranquilidad que te da el presentar algo que quería hacer desde hace mucho tiempo.

¿Alguna dedicatoria especial en este disco?

A mi familia, mis padres que me da una pena enorme que no vayan a poder escucharlo, con lo que creo que les hubiera gustado.

Carátula del disco - ABC Discografía - Que no se muera el amor (1989) - Lo digo con el alma (1993) - Como yo soy (1995) - De Sevilla a México (2017)