Los taxistas investigados por coacción y daños a conductores de Uber y Cabify rechazan declarar La citación de este lunes se produce a raíz de un atestado policial que apunta a la existencia de un «calendario paralelo» de rotaciones de Solidaridad del Taxi

Los ocho taxistas sevillanos citados como investigados por los presuntos delitos de organización criminal y coacciones y daños a conductores de vehículo de transporte concertado, VTC (como Uber o Cabify) se han acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la titular del juzgado de instrucción 8 de Sevilla que investiga las denuncias de la asociación Unauto.

Según han dicho a Efe fuentes del caso, los ocho taxistas -dirigentes de la asociación Solidaridad del Taxi con su presidente, Enrique Filguera a la cabeza- se han acogido a su derecho a no declarar mientras que los exconcejales municipales Blas Ballesteros y Francisco Fernández, citados como testigos, no han acudido al juzgado al no haberle llegado la citación a uno de ellos y haberla recibido el otro en un domicilio antiguo, por lo que serán citados otro día.

Sí han acudido a declarar como testigos el gerente de la empresa municipal de autobuses Tussam en 2012 y director del aeropuerto de San Pablo, donde Solidaridad del Taxi tiene su sede registrada por la Policía, Jesús Caballero, al que según fuentes del caso le han preguntado por el espacio ocupado en el aeródromo por la asociación.

A petición del abogado que representa a los taxistas, Simón Fernández, las declaraciones han sido suspendidas ya que también estaba citado como testigo el responsable del bar que tiene la asociación dentro del local arrendado a AENA en el aeropuerto, ante las preguntas planteadas por el letrado de Unauto, sobre una «presunta financiación ilegal» de Solidaridad del Taxi a través del subarriendo del local para la actividad del bar.

La defensa ha pedido que si se van a plantear preguntas en esta línea, el responsable del bar sea citado como investigado y no como testigo para que pueda defenderse con la asistencia de un abogado y ejercer derechos como acogerse a no declarar, petición que la jueza ha aceptado, por lo que será citado como investigado otro día.

La titular del juzgado de instrucción 8 ha aglutinado varias causas que se investigan contra la cúpula de Solidaridad del Taxi por presuntas amenazas y agresiones a otros taxistas y a conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC), si bien el presidente de la asociación ha reiterado a los periodistas que no se les investiga ni se les ha preguntado «jamás por ningún hecho relacionado con los taxis fuera de Sevilla capital», en alusión a los coches de Cabify quemados en Castilblanco de los Arroyos la pasada Feria de Abril.

La citación de este lunes se produce a raíz de nueva documentación hallada en la sede de la asociación en el aeropuerto tras su registro y un atestado policial que apunta a la existencia de un «calendario paralelo» de rotaciones para prestar servicio propio de la organización, al margen del que elabora anualmente el Ayuntamiento de Sevilla, e irregularidades en ingresos publicitarios a los taxista de este colectivo que la Policía cifra en «5.000 euros al mes» cuando según la defensa «eso fue sólo una vez».