Tiempo en Sevilla: la capital bajó de los 0 grados por primera vez desde 2012 La temperatura mínima se registró en el municipio de La Puebla de los Infantes

Desde hace una semana una entrada de aire de origen polar ha traído un significativo descenso de las temperaturas, que en el norte y centro de la Península se está traduciendo en un episodio de intensas nevadas. Aquí en el sur, la nieve ha estado ausente, salvo en sitios puntuales, por falta de lluvia, pero no de frío.

En la jornada de ayer viernes el descenso de temperaturas se ha acentuado debido a la escasez de viento y de nubosidad, lo que ha permitido que el aire estancado cercano a la superficie terrestre durante la noche se haya enfriado más aún. Esto ha permitido registros en los termómetros de -6 grados en La Puebla de los Infantes o -4 grados en Cazalla de la Sierra ambos en la Sierra Norte, o -4,1 grados en el otro extremo de la provincia de Sevilla, es decir, en la Sierra Sur.

Los registros térmicos negativos no solo han llegado a las sierras. En la campiña sevillana los termómetros han bajado hasta los -3,5 grados en Écija. En la capital andaluza, en el aeropuerto de San Pablo, se registró ayer una mínima de -0,5 grados, que si en valor absoluto no parece tan significativo como los -6 grados de la Puebla de los Infantes, si tiene su transcendencia pues hace tiempo que los valores negativos de temperatura no se registran en el aeropuerto. El anterior registro negativo tuvo lugar el 14 de febrero de 2012 cuando el termómetro bajó hasta -1,4 grados. En aquella ocasión el frío trajo 8 días con temperaturas negativas. El anterior episodio se remonta a 2009, con 2 días en los que la temperatura bajó hasta -0,5 grados y el que le precede a 2005, con 5 valores negativos, 4 a finales de febrero y uno puntual el 22 de febrero.

Heladas de antaño

Esto registros de valores negativos en las temperaturas tan distantes en el tiempo, nada tiene que ver con lo que ocurría hace tiempo, cuando las heladas en el aeropuerto de Sevilla solían registrase todos los años, destacando los 19 heladas registradas en 1981 o las 17 de 1954. Desde mediados de los 90 han dejado prácticamente de registrase heladas en el aeropuerto. La razón es doble, al calentamiento global del planeta hay que sumar el calentamiento local del entorno del aeropuerto, que al estar cercano o casi englobado en gran ciudad, deja sentir los efectos de la denominada «isla térmica» debida principalmente a la acumulación de calor en el asfalto y en los materiales de hormigón de las zonas urbanas.

Tras registrarse -0,5 grados en el aeropuerto de Sevilla, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por concluida la alerta amarilla por frío. Sin embargo, el mercurio subirá poco, apenas un par de grados en las madrugadas más próximas. De esta forma, tanto hoy sábado como el domingo 11 de febrero las temperaturas mínimas alcanzarán los 3 grados, si bien las horas más cálidas del día ofrecerán unas máximas de 16 y 17 grados, respectivamente.