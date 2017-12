Todo lo que hay que saber sobre el «Año Murillo» Lugares donde hay obras suyas, exposiciones, horarios, precios, historia de cada lienzo, dónde nació, dónde murió... Aquí está toda la información que necesita el visitante

Cuatrocientos años después de su nacimiento, Bartolomé Esteban Murillo sigue vivo en muchos rincones de Sevilla. Esa es la huella que el «Año Murillo» pretende dejar en los sevillanos y viajeros que quieran acercarse al colosal patrimonio que dejó el pintor en su ciudad natal, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. La casa donde murió, en pleno barrio de Santa Cruz, es el centro de operaciones para recorrer todos los escenarios en los que el gran genio barroco dejó su legado o se inspiró para sus lienzos. El inmueble, situado en el número 8 de la calle Santa Teresa, ofrece toda la información necesaria para empaparse de la herencia de Murillo, para entender mejor todas sus aportaciones artísticas y para conocer a fondo la ciudad del siglo XVII, en la que un joven nacido en la Magdalena se convirtió en uno de los grandes maestros de la pintura universal. Estos son todos los lugares en los que todavía respira su obra. Aquí están todos los datos sobre la presencia de Murillo en la que, durante aquellos años, fue la capital del mundo. Son 21 puntos que pueden visitarse utilizando una audioguía en castellano e inglés que se podrá adquirir en la Casa Murillo por once euros. No hay que devolverla. Es un mp3 que el visitante se queda para siempre. Para que los itinerarios del artista no sean sólo una moda con motivo de su cuarto centenario. Quedan en la ciudad 58 obras originales y 103 reproducciones. El Ayuntamiento ofrece una guía con todos los datos. Comenzamos la ruta.

La Casa de Murillo

La Casa de Murillo fue la penúltima residencia del artista, en la que vivió como un pintor reconocido y donde trabajó los últimos años de su vida. Murillo desarrolló toda su trayectoria en Sevilla, al margen de una breve estancia en la corte madrileña en 1658. Por ello, además de por su excepcional talento y su extremada sensibilidad, supo captar como ningún artista el espíritu de su ciudad. Durante este año, este inmueble será su centro de interpretación. Allí hay una sala de proyecciones con el documental «Murillo, el último viaje», que se emite dos veces al día; una sala de talleres para escolares entre semana y para familias los fines de semana; y un centro interactivo en el que se obtiene toda la información sobre los lienzos que se conservan en la ciudad o sobre las reproducciones de las obras que fueron expoliadas.

Horario: de martes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos y festivos, de 10 a 18 horas. Lunes cerrado.

Precio: entrada gratuita.

Contacto: 955470429 / casamurillo@sevilla.org

La Catedral

En la Sevilla de Murillo, la Catedral era el centro neurálgico de la vida religiosa, cultural y cotidiana. Por ello, todo artista ansiaba trabajar al servicio del Cabildo catedralicio. Murillo, considerado por el Cabildo como el mejor pintor de la ciudad, trabajó para la Catedral entre 1655 y 1667, realizando algunas de sus obras más relevantes, muchas de las cuales puden aún contemplarse en el templo, ubicadas la mayoría en los lugares originariamente pensados para su función espiritual. El Cabildo organiza una exposición que se inaugura este 8 de diciembre, día de la Inmaculada, y que estará abierta hasta el 8 de diciembre de 2018.

Horario: Lunes, de 11 a 15:30 horas. De martes a sábado, de 11 a 17 horas. Domingo, de 14:30 a 18 horas.

Precio: Entrada general, 9 euros. Entrada reducida, 4 euros (pensionistas, estudiantes de hasta 25 años). Entrada gratuita para naturales o residentes en la Diócesis de Sevilla.

Contacto: wwwcatedraldesevilla.es

El Palacio Arzobispal

Murillo realizó para el arzobispo don Ambrosio de Spínola una Virgen con el Niño destinada al Oratorio Bajo del Palacio, que ha sido reproducida en el interior del edificio. Porteriormente, con la desamortización de 1836, dos obras del artista, realizadas para diferentes conventos sevillanos, ingresaron en la colección arzobispal: «La Inmaculada con fray Juan de Quirós» y «La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo», que se ha cedido a la Catedral para su exposición.

Horario: Dos sábados al mes, cuatro turnos: a las 10, a las 11, a las 12 y a las 13. Grupos de 30 personas. Las entradas se reservan en la web www.archisevilla.org y se recogen e la Librería Diocesana.

Precio: 6 euros.

Contacto: www.archisevilla.org

El Alcázar

Aunque Murillo no realizó ninguna pintura para el Real Alcázar, sin embargo, su producción artística está relacionada, de forma póstuma, con este edificio. En 1810, durante la invasión francesa, el Alcázar fue sede del llamado «Museo Napoleónico», que acogió 999 obras artísticas expoliadas a instituciones religiosas sevillanas, de las cuales, 45 eran pinturas de Murillo. Tras la expulsión de los franceses, sólo quedaron 8 obras, entre ella, «San Francisco Solano y el toro», realizada para el Convento de San Francisco y actualmente expuesta en el Alcázar.

Horario: De lunes a domingo, de 9:30 a 17 horas.

Precio: 9,50 euros.

Contacto: www.alcazarsevilla.org

El Archivo General de Indias

Murillo mantuvo con el edificio de la Lonja, actual Archivo General de Indias, una estrecha relación, ya que en él se instaló la innovadora Academia de Pintura, fundada por el artista y por Herrera el Joven en 1660 y de la que fue presidente desde 1660 a 1663. Durante el «Año Murillo», este edificio recupera el espíritu creativo que le otorgaron los dos artistas, mostrando en su interior reproducciones de dibujos de Murillo y de los pintores que asistieron a la Academia de Pintura, como Valdés Leal, Arteaga o Iriarte.

Horario: De martes a sábado, de 9 a 17 horas. Domingos, de 9 a 14 horas.

Precio: Entrada gratuita.

Contacto: 954500528

Hospital de la Caridad

Murillo estuvo vinculado a la Hermandad de la Santa Caridad tanto de forma personal como profesional y, especialmente, a su hermano mayor, Miguel Mañara. En 1655 ingresó el artista en esta institución y entre 1667 y 1670 trabajó a su servicio, realizando algunas de sus pinturas más relevantes y contribuyendo a convertir la Iglesia de la Caridad en el interior eclesiástico más deslumbrante del barroco español. Actualmente hay siete obras originales suyas y cuatro copias.

Horario: Lunes a domingo, de 10:30 a 19:30 horas.

Precio: 8 euros.

Contacto: www.santa-caridad.es

El Convento de San Francisco

El primer encargo importante recibido por Murillo fue la ejecución de un ciclo de pinturas para el desaparecido Convento de San Francisco de Sevilla, que se emplazaba en la actual Plaza Nueva. Estas obras estaban dirigidas a hacer propaganda de las virtudes de la orden franciscana y, por ello, el artista representó a los monjes ejerciendo la caridad y protagonizando milagros y trances místicos. En 1810, con la invasión francesa, las obras fueron incautadas y se dispersaron. El Ayuntamiento organizará una exposición temporal en la Avenida de la Constitución entre el 27 de abril y el 10 de junio de 2018.

La Magdalena

Murillo fue bautizado el 1 de enero de 1618 en la pila bautismal conservada en la actual iglesia de la Magdalena. Su relación con este templo fue estrecha durante su infancia y juventud, ya que la vivienda familiar del pintor se situaba en su entorno. Allí ingresó en 1644 en la Confradía del Rosario y contrajo matrimonio en febrero de 1645 con Beatriz de Cabrera. El próximo 20 de diciembre se abrirá la exposición documental «La familia de Murillo y la Magdalena».

Horario: Martes, miércoles y jueves, de 11 a 13:30 horas.

Precio: Entrada gratuita.

Contacto: www.rpmagdalena.org

La casa natal

La casa natal de Murillo estuvo emplazada junto al Convento de San Pablo y ella vivió durante su infancia junto a su padre, el barbero cirujano Gaspar Esteban, su madre, maría Pérez Murillo, y sus trece hermanos. Aunque se ignora la ubicación exacta de esta primera residencia del pintor, ya que el urbanismo ha sido muy remodelado, pudo estar situada a la izquierda del ábside de la antigua iglesia conventual haciendo esquina con la plaza de San Pablo.

El Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Sevilla es el lugar emblemático para el conocimiento de la personalidad artística de Murillo, ya que conserva una de las más importantes colecciones de pinturas del artista. Actualmente acoge la exposición «Murillo y los Capuchinos», con «El jubileo de la Porciúncula» como principal obra. A finales de 2018 se llevará a cabo allí una exposición antológica.

Horario: De martes a sábado, de 9 a 20 horas. Domingos y festivos, de 9 a 15 horas. Lunes cerrado.

Precio: Entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea.

Contacto: www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/

«Murillo y los Capuchinos» -Juan Flores

Capilla del Museo

Murillo realizó para la capilla de la Hermandad del Museo una representación de la Resurrección de Cristo que actualmente se conserva en la Real Academi ade Bellas Artes de San Fernando de Madrid, tras haber sido expoliada por el mariscal Soult en 1811. Durante el Año Murillo, la hermandad expondrá una reproducción de esta obra.

Horario: De lunes a sábado, de 11 a 13:30 horas y de 19 a 20:30 horas. Domingos, de 12 a 13:30 horas.

Precio: Entrada gratuita.

Contacto: 954229035

La Casa de los Pinelo

La Casa de los Pinelo es actualmente sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, heredera de la mítica Academia de Pintura fundada por Murillo. Durante este año, allí se celebrarán exposiciones de documentos, libros y obras artísticas, originales y reproducciones, relacionadas con el artista, como el manuscrito con los estatutos provisionales de la Academia de Pintura.

Horario: De lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas.

Precio: 7 euros.

Contacto: www.realacademiabellasartessevilla.com

Hospital de los Venerables Sacerdotes

Murillo estuvo vinculado al Hospital de los Venerables Sacerdotes de forma profesional y personal, ya que mantuvo una estrecha amistad con el canónigo Justino de Neve, quien, en 1675, contribuyó a fundar dicho hospicio para asilar a los sacerdotes ancianos sin recursos. La Fundación Focus expone allí obras originales, como «Santa Catalina« y «San Pedro penitente de los Venerables», así como varias reproducciones de obras emblemáticas, como la famosa «Inmaculada Concepción de los Venerables».

Horario: Jueves, viernes y sábados, de 10 a 14 horas.

Precio: 8 euros.

Contacto: www.fundacionfocus.com

Su tumba

Murillo recibió sepultura en la desaparecida iglesia de Santa Cruz el 4 de abril de 1682. Lamentablemente, nada se conserva de dicha iglesia, que estuvo en la actual plaza de Santa Cruz y que el artista solía visitar para participar en los oficios religiosos. Fue demolida en 1810, durante la invasión francesa.

Santa María la Blanca

Para la iglesia de Santa María la Blanca, Murillo realizó un ciclo de cuatro pinturas encargadas por su párroco y, probablemente, por Justino de Neve. Dichas obras estaban dirigidas a exaltar a la Virgen maría y a narrar el origen de la advocación de la iglesia: Santa maría de las Nieves de Roma. Las pinturas fueron expoliadas por Soult y actualmente se exhiben cuatro reproducciones. Además, se conserva una obra original, «La Santa Cena», realizada por el artista en 1650.

Horario: De lunes a jueves, de 10 a 10:45, de 11:30 a 13 y de 18 a 19:15 horas.

Precio: Entrada gratuita.

Contacto: 955263125

La Casa de Pilatos

La Casa de Pilatos, propieda de la Casa Ducal de Medinaceli, acoge durante el Año Murillo una serie de reproducciones de pinturas del artista centradas en una de sus temáticas más logradas y populares, la Inmaculada Concepción. En el interior de este excepcional palacio sevillano, en el que coexisten los estilos mudéjar, renacentista y barroco, podrá contemplarse el modelo inmaculista consolidado por Murillo en sus pinturas y cuya influencia ha llegado a nuestros días.

Horario: Todos los días de la semana, de 9 a 18 horas.

Precio: 10 euros.

Contacto: www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/

Convento de San Leandro

Murillo realizó para el Convento de San Leandro una serie de cuatro pinturas sobre la vida de San Juan Bautista que formaron parte del retablo de la iglesia. Posteriormente, el retablo fue desmontado y el siglo XIX las pinturas fueron vendidas. Se han realizado reproducciones en los lugares originales.

Horario: De lunes a sábado de 19 a 20:30 horas. Domingos, de 10 a 11 horas y de 19 a 20:30 horas.

Precio: Entrada gratuita.

Contacto: 954224195

La Casa de las Dueñas

La Casa de la Dueñas, perteneciente a la Casa de Alba, acoge una exposición que presenta a Murillo como pintor de retratos. En ella se exhibirá la pintura original «Retrato de don Juan Antonio de Miranda y Ramírez de Vergara», propiedad de la Fundación Casa de Alba, entre otras reproducciones de obras que pertenecieron a la familia.

Horario: Todos los días, de 10 a 20 horas.

Precio: 8 euros.

Contacto: www.lasduenas.es

Monasterio de San Clemente

Para el Monasterio de San Cleemente, fundado por el rey Fernando III el Santo tras la conquista de Sevilla, Murillo hizo dos pinturas: «La aparición de la Virgen a San Bernardo» y «La imposición de la casulla a Sin Ildefonso». A lo largo de este año podrán contemplarse allí reproducciones de los originales.

Horario: Lunes, de 10:30 a 12:30 y sábados de 16 a 17:30 horas.

Precio: 4 euros.

Contacto: www.sanclementesevilla.es

Convento del Carmen

Para el Convento del Carmen Calzado, fundado en 1358 y actual Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, Murillo pudo haber realizado la «Virgen del Rosario» del Palazzo Pitti de Florencia, que habría presidido un retablo situado frente al pórtico de acceso a la sacristía conventual.

Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a 21:30 horas.

Precio: entrada gratuita.

Contacto: 677903762

Espacio Santa Clara

El Espacio Santa Clara acoge la exposición «Murillo y su estela sevillana», dirigida por Benito Navarrete, en la que se exponen diversas obras originales del pintor que actualmente son propiedad de distintos museos del mundo y de coleccionistas privados, así como lienzos de otros artistas de la época en los que queda plasmada la huella de Murillo. Esta exposición pretende estudiar la estela de sus imágenes como auténticas supervivencias a lo largo del tiempo, intentando ver el destino de sus modelos como si fueran síntomas anacrónicos que sobreviven a lo largo de la historia hasta el romanticismo. Para ello, se reúnen un total de 62 obras entre las que podrán verse algunas de las pinturas más originales del artista, cuya latencia es un testimonio del poder de sus imágenes y de la atracción de su gusto y estética en la pintura, escultura y fotografía.

Horario: Lunes a domingos de 10 a 20 horas.

Precio: 12 euros.

Contacto: 955471302