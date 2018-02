Sanidad Tres casos de meningitis en las últimas semanas en Sevilla Una joven murió en el Virgen del Rocío aunque el SAS descarta un brote

Tres posibles casos de meningitis se han registrado en Sevilla durante las últimas semanas. Las tres personas afectadas han sido atendidas en el hospital Virgen del Rocío aunque el Servicio Andaluz de Salud no considera que se haya producido ningún brote ya que para que así fuera tendrían que tener relación de cercanía, algún contacto o proximidad y no se dan esas circunstancias.

El más grave de todos estos casos es el que se produjo esta semana y tuvo como resultado la muerte de una joven sevillana de 24 años con «síntomas compatibles» con la meningitis, según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud. La joven, que fue atendida en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, estudiaba Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad Pablo de Olavide.

Según ha podido saber ABC se sintió mal y acudió al hospital con síntomas de resfriado. Tras volver a su casa, por la noche la familia la encontró en su habitación con convulsiones. Inmediatamente fue hospitalizada y falleció a las pocas horas en el centro médico. El fatal y rápido desenlace ha provocado un gran impacto en las redes sociales

La Consejería de Salud informó el pasado viernes de que había aplicado las medidas profilácticas habituales en estos casos a los familiares y las personas del entorno de la fallecida. Aún así, ayer fuentes del SAS reiteraron que no se conocerán los resultados de la analítica hasta mañana lunes, por lo que todavía no está confirmado el diagnóstico. Además, desde Salud también se informaba de que estaban pendientes del resultado de otras analíticas realizadas a otro enfermo con síntomas similares aunque no guarda ninguna relación con la fallecida.

Una niña de 20 meses

A ese supuesto hay que unir el de una niña de 20 meses que fue ingresada el pasado 14 de enero en el hospital Virgen del Rocío. Según relató el padre de la menor, la pequeña -que ya ha sido dada de alta- estuvo ingresada primero unos días y luego, tras sufrir una recaída, volvió a ser hospitalizada. Finalmente el bebé ha vuelto a casa y ya está fuera de peligro aunque a sus progenitores se les aplicado el tratamiento profiláctico previsto en esto casos.

A esos dos casos hay que sumar otro que se produjo también el pasado 14 de enero en Sevilla. Una mujer, de nacionalidad inglesa, fue atendida cuando se encontraba en unos apartamentos turísticos en la calle Betis. Al parecer un familiar dio aviso porque no la localizaba.

Fue encontrada por agentes de la Policía Local, Bomberos y personal del Servicio Andaluz de Salud en su cama con síntomas de desorientación. Tras ello fue trasladada al hospital. A los cuatro días el hospital Virgen del Rocío dio aviso al servicio de Prevención de Riesgo s Laborales del Ayuntamiento comunicándoles que la enferma «había dado positivo en meningitis meningocoquica».

Según explicó a ABC uno de los delegados sindicales de ese servicio, recomendaron activar el protocolo y aplicarlo al personal que había acudido a esa salida para asistir a la mujer enferma. A todas las personas que participaron en la atención de la citada enfermedad le aplicaron también el tratamiento habitual en estos casos: policías locales y agentes de bomberos, además del personal sanitario y de la ambulancia que participó en su traslado a un centro sanitario.

Protocolo

Fuentes del Servicio Andaluz de Salud negaron la existencia de cualquier tipo de brote de esta enfermedad e insistieron en que siguen aguardando los resultados de las últimas analíticas. Además recordaron que las épocas de frío son más susceptibles de que puedan producirse estas enfermedades.

El protocolo de vigilancia y alerta de la enfermedad meningocóquica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía considera que se trata de un brote «cuando se producen dos o más casos confirmados de esta enfermedad producida por el mismo serogrupo en personas en una misma institución u organización en un intervalo de tiempo de cuatro semanas».