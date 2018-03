Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, el último refugio de Amador Muñoz, el presunto asesino de la A-5 Las Fuerzas de Seguridad buscan desde el sábado a Amador Muñoz por la brutal muerte de su pareja, atropellada varias veces y abandonada junto a una cuneta

Pese a tratarse de una zona marginal en la que se concentra una gran parte del tráfico de drogas de Sevilla, en la vida cotidiana de las Tres Mil Viviendas suele reinar la tranquilidad. Allí cada familia va a lo suyo y nadie, excepto en ocasiones, se mete con nadie. Pero desde el sábado este sosiego se ha alterado. Ese día llegó al barrio uno de los hombres más buscados de España, y rápidamente se corrió la voz. Así, el lunes las Tres Mil fueron noticia por estar en uno de sus edificios escondido Salustiano Amador Muñoz (39 años), el presunto asesino de su pareja, Dolores Vargas Silva (41 años), que sería la última víctima de violencia de género en España tras ser atropellada varias veces y abandonada junto a una cuneta en la A-5.

La llegada de un Volkswagen Touran rojo a la calle de Sancho Panza de madrugada corrió como la pólvora por el barrio. Todos hablaban de lo inusual que era la llegada de la familia de «Los Amandor» (como se conoce a los parientes de Amador Muñoz). Al día siguiente todos supieron del porqué de su llegada. «Amador ha matado a su mujer», comentaban por la zona.

La mañana del lunes muchos medios de comunicaron abrieron con la posibilidad de que Amador estuviera en las Tres Mil Viviendas. Parecían simples rumores de barrio, algo usual en la zona, pero un movimiento extraño el lunes a mediodía hizo saltar de nuevo las alarmas. Los medios habían advertido de la posibilidad de que la pareja de Dolores se escondiera en el Polígono Sur, y ante estas informaciones Amador intentó una maniobra de distracción por si lo vigilaban. Con el mismo coche con el que llegó a Sevilla y propiedad de un familiar, lo subieron a la acera y, pegándolo al portal, alguien con una gorra se metió en su interior.

Esta maniobra disuasoria hizo pensar por unas horas a los vecinos que Amador había vuelto a escapar de las autoridades, pero nada más lejos de lo normal. Sería el mismo lunes y a plena luz del día cuando Amador, con un chándal rojo, bajó sin miedo alguno a comprar cocaína a una zona de los alrededores del bloque donde se escondía. Fueron tan solo 500 metros, pero los suficientes para que los vecinos pudieran observar que seguía allí el presunto asesino de Dolores.

Raquel, cuñada de la difunta, expresa a ABC el deseo de toda la familia de Dolores contra Amador Muñoz: «Esperamos que la Justicia caiga sobre él. Si pudieran ser cien años en la cárcel..., que se pudriese allí, aunque sabemos que, por desgracia, no va a ocurrir». Ana María Vargas, la madre de la asesinada, confirma los malos tratos sufridos por su hija. El delito de homicidio está castigado con entre 10 a 15 años de cárcel, dependiendo de los agravantes que se le apliquen al reo. En el caso de Amador Muñoz, la Guardia Civil de Toledo le atribuye un delito de homicidio doloso: quiso matar a Dolores. «Por lo menos que esté en prisión un tiempo, porque así no podrá hacer daño a más gente, que bastante daño nos ha hecho a nosotros», anhela Raquel. Es importante recordar que Amador pasó por prisión hace años por un conflicto familiar en el que disparó hasta en dos ocasiones a un cuñado suyo. En esta ocasión no logró su objetivo, a pesar de que el herido recibió un tiro en la pierna y otro en la zona lumbar. Por estos hechos fue a la cárcel, pero aprovechó uno de sus permisos penitenciarios para no volver.

Durante todo el lunes, las persianas del piso donde se escondía Amador permanecieron cerradas, aunque con ropa tendida en los cordeles del tendedero. Parecía que su intención era pasar desapercibido, pero volvió a bajar por segunda vez, recorriendo los mismos 500 metros que lo separaban entre una de sus dosis y el bloque situado en Los Verdes del Polígono Sur. Ya por la noche se dejó ver asomado a la ventana fumando durante varios minutos. Muy observador, aunque con aparente normalidad, Amador cerró la persiana para pasar una noche más en su escondite. Y quizás la última.

«Queremos que lo detengan ya, no queremos a un asesino de mujeres entre nosotros»

Durante la mañana de ayer, la familia de Dolores arregló la documentación para colocar una lápida en su tumba en el cementerio de Carabanchel Sur (los gitanos no incineran a sus muertos, los entierran). Mientras tanto, los medios abrían con que Amador estaba en Sevilla, exactamente en el portal 2 de la calle de Sancho Panza. Allí residen familiares suyos y era el mejor lugar para esconderse después de tener que abandonar Madrid precipitadamente. Desde entonces no se le ha vuelto a ver por la calle, afirman vecinos, aunque algunos siguen pensando que sigue escondido en el piso. Otros dan por seguro que se fue ayer tras el revuelo que se montó con los medios de comunicación. «Queremos que lo detengan ya, no queremos a un asesino de mujeres entre nosotros», confesaba una mujer, que no quiso desvelar su nombre para que no la tachen de chivata. Su pareja prefería seguir con la marcha, aunque antes aseguró al redactor que «las Tres Mil Viviendas no protegen a Amador».

Poco a poco parece que sus familiares más cercanos van dejando solo a al presunto asesino de la A-5, si bien sus padres no se separan de él. Uno de sus cuñados, el dueño del vehículo en el que llegaron, decidió marcharse tras ver la importancia del suceso en los medios de comunicación. Y aunque no quieran dejar solo a su hijo, la noche del lunes los padres de Amador decidieron dar un paseo hasta un quiosco cercano a la vivienda. El padre, con la ayuda de una muleta, acompañaba a su mujer, que parecía muy afectada por lo sucedido. Y es que no hay que olvidar que ellos tenían su vida en Madrid y tuvieron que dejarlo todo atrás para acompañar a su hijo a Sevilla, donde, por la ley gitana, deberán permanecer para evitar problemas.