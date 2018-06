EMPRENDIMIENTO Un trozo de Sillicon Valley trasplantado en Sevilla El sector genera ya más de 2.000 empleos cualificados y diseña productos para gigantes como Google, Disney o Amazon

Elena Martos

@Elena_Martos Sevilla Actualizado: 03/06/2018 07:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Pilar Manchón, filóloga, sevillana y directiva de Amazon, recibía el pasado miércoles el título de hija predilecta de la ciudad reconocía ante los que la escuchaban que aquí «no somos los mejores, pero sí tan buenos como el que más». Y vaya si lo ha demostrado. Encandiló a Intel con su empresa de lenguaje computacional Indisys en 2013 y pasó de liderar un equipo de veinte personas a un departamento con más de un millar. Es un referente del «ecosistema tecnológico», un término con el que el sector se refiere a este polo de innovación que se consolida en Sevilla.

Las empresas generan una facturación de decenas de millones de euros y dan empleo a unos 2.000 trabajadores altamente cualificados en la ciudad. «Estamos ante un negocio que se hace fuerte y es diverso», reconoce Jaime Aranda, presidente de la asociación SevillaUP, organizadora de la StartupWeek, que ha reunido a emprendedores e inversores en un mismo foro. Durante la presentación del evento admitió que «el capital empieza a fijarse en nuestras empresas», aunque todavía lo haga de manera discreta. Con él coincide Antonio Cabello, jefe de servicio en la Consejería de Empleo de la Junta y responsable de las iniciativas Minerva y El Cubo para la aceleración de startups.

Admite que «hablar del negocio en cifras es todavía prematuro, pero sí empezamos a ver el nombre de Sevilla en noticias e informes. Poco a poco nos estamos posicionando como un hub interesante de startups que, desde nuestra ciudad, operan a nivel global». Cabello hace hincapié en los «dos efectos positivos de este movimiento: el negocio que mueven y el freno a la fuga de talentos».

Enrique Tapias, María Jesús Piñas y José M. López Catalán, de Genera Games - VANESSA GÓMEZ

«Afincadas en la ciudad tenemos grandes tractoras como Bitnami, Geographica, Genera Games, Commite, Intelliment Security o Glamping Hub, que han ampliados sus equipos y han captado talento, pero también empresas con menos de dos años de recorrido que están en constante crecimiento como Wuolah u Open Webinars», asegura. Tanto uno como otro constituyen un importante nicho de empleo joven y emprendimiento para perfiles muy especializados que dejan de marcharse fuera.

Camino por recorrer

Sin embargo, Sevilla todavía está lejos de destinos como Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao, «que tienen un ecosistema más maduro». ¿Qué le falta para ponerse al nivel? Antonio Cabello considera que «para empezar, creer que podemos hacerlo». «Tenemos hermanos mayores que nos están mostrando el camino, pero también es necesario alinear instrumentos e iniciativas, atraer inversión y conectar la gran empresa con las startups», asegura.

Y, por el momento, ese empeño por compartir el conocimiento y aportar al ecosistema de las tractoras es lo que mantiene vivo el movimiento, que todavía parece ajeno para las administraciones y la Universidad. Las empresas que empiezan a despuntar en Sevilla no reciben subvenciones, tampoco las procuran, ni se pegan a departamentos ni empresas públicas. Han captado la atención de los gigantes, que contratan sus productos. Un magnífico ejemplo es Genera Games, la compañía de videojuegos que trabaja para Disney, Mattel, Dreamworks o Warner Bros y que factura más de 20 millones de euros anuales. Enrique Tapia es su consejero delegado y artífice del proyecto Genera Indie Games, que funciona como una aceleradora para potenciar el talento y que trabaja ya con 25 estudios nacionales. «Entre ellos se han constituido cuatro empresas y tres de los proyectos superan el millón de euros de facturación cada uno», indica como muestra de lo que el mercado ofrece a este tipo de iniciativas.

Tapias reconoce que «cuanto más grande sea el ecosistema, más oportunidades habrá», pero echa de menos ese apoyo institucional que sí ha encontrado en otras ciudades. Explica que su empresa tiene cedido un espacio en Málaga para potenciar estos estudios independientes. «Son unas instalaciones que el Ayuntamiento nos deja de forma gratuita en el antiguo edificio de Altadis», aclara. Allí conviven con varios museos y zonas destinadas a los jóvenes.

El responsable de Genera Games, dice que «sería fantástico hacer algo parecido en Sevilla». Al fin y al cabo, aquí empezó la aventura hace quince años y está la sede de la compañía, que se encuentra en la avenida de la Palmera. «El momento —dice — es propicio para emprender, pues hay muchas más herramientas y la gente está más mentalizada, tiene menos miedo». Enrique Tapias anima a aprovechar todo ese tirón de las empresas que han abierto camino como la suya. Reconoce que «la industria del videojuego va como la pólvora, creciendo muchísimo, con ingresos exponenciales que dan vértigo y nos da pena que en Andalucía no vayamos a ese ritmo».

Iñaki Izaola con una parte del equipo de Sevilla de Bitnami - JUAN FLORES

¿Y qué le falta a Sevilla para ese despegue? Considera que «como poco, un plan estratégico claro, enfocado a fomentar el emprendimiento». Sin embargo, el sector privado es todavía el gran y casi el único impulsor de este ecosistema. Otro ejemplo es Bitnami, que echó a andar casi al mismo tiempo y hoy son conocidos mundialmente. Su producto estrella es una librería de aplicaciones webs implementadas y configuradas, listas para usar en cualquier servidor. En las oficinas de República Argentina trabajan alrededor de 30 personas en distintos ambientes, unos sentados, otros de pie o tumbados sobre el suelo. «La forma es lo de menos, lo importante es cómo estén más cómodos y motivados», explica Iñaki Izaola, director de operaciones, mientras muestra las instalaciones a ABC.

Los espacios diáfanos y los colores claros dominan, que bien podría ser un trozo de Sillicon Valley trasplantado en Los Remedios. Allí se llevan a cabo las acciones de reclutamiento. «Una cosa que hicimos hace algunos años fueron unos cursos intensivos de dos semanas con parte práctica y teórica de las tecnologías con las que nosotros trabajamos, que son administración de sistemas y empaquetamiento de información en la nube. Eso nos permitió crecer mucho en empleados, viendo cómo trabajaban, cómo resolvían problemas, la calidad del código de programación, cómo ayudaban al compañero. Fue una visión muy buena».

Perfiles codiciados

Luis Romero, de Emergya - R. DOBLADO

La media de edad de la plantilla ronda los treinta años, pero a nivel global cuenta con perfiles más senior y tienen oficinas en San Francisco. «Este tipo de trabajo se puede hacer desde cualquier sitio, lo importante es encontrar las facilidades», señala. Y con eso se refiere a dar con los perfiles adecuados, que no siempre es fácil. Hasta hoy ninguna universidad ha llamado a las empresas para saber cuáles son sus necesidades y adaptar títulos de grado o máster. Tampoco los centros de FP, aunque parece que estos sí empiezan ponerse las pilas.

«Contratamos a gente de todos los ámbitos», asegura Luis Romero, director general de la unidad de Consultoría España de Emergya, la empresa que encandiló a Google con su tecnología de geolocalización para la aplicación de mapas. Esa relación les ha permitido abrir una sede en Londres y hablar de tú a tú con los directivos del gigante de internet. No es su único cliente, trabajan también con Siemens, Ryanair, Nestlé e incluso el Sevilla FC y emplean a más de 300 personas en la capital andaluza.

Explica Luis Romero que «cuando se empieza a trabajar con estas multinacionales uno se asusta ante el temor a no dar la talla, pero luego te das cuenta de que la gente aquí está muy bien preparada, al mismo nivel que cualquier otro europeo». De ahí el empeño en captar talento local y fomentar el emprendimiento. Emergya invierte también en startups de todos los ámbitos, desde la moda a la geolocalización. «No sé si llegamos a inspirar a otras empresas, yo cuento mucho nuestro caso y les digo que salgan fuera, que no tengan miedo, porque el mercado es global y se puede competir con cualquiera», indica este directivo.

Talal Benjelloun y David Troya, de Glamping Hub - M. J. LÓPEZ OLMEDO

Y tanto que se puede competir y llegar a ser líder mundial como Glamping Hub, un buscador de alojamientos singulares en la naturaleza que es la mayor referencia en este ámbito. Su mercado está mayormente en Estados Unidos, pero la tecnología es 100% sevillana. Más de cien personas trabajan a diario para mejorar esta plataforma desde las oficinas de la Cuesta del Rosario. Sin duda, el camino más fácil hubiera sido quedarse en San Francisco, donde el CEO de esta compañía, David Troya, tuvo la idea, pero quiso emprender en su ciudad. Junto a él trabaja Talal Benjelloun, cofundador de la firma, que participa en cada una de las citas para motivar a futuros emprendedores. Lo encontramos en la Sevilla Startups Week, donde habló de su experiencia con toda la naturalidad.

Asegura que «no solo se trata de tener una idea, sino de un plan coherente para ejecutarla». Ellos se han topado con la tozudez de los bancos a la hora de dar créditos y con la barrera burocrática, pero han sabido encontrar el camino. Reconoce que en otros lugares es más fácil y tienen la experiencia de Chile, donde abrieron una delegación, pero no están dispuestos a tirar la toalla.

Ana Molina, junto al equipo de Oblumi - ROCÍO RUZ

Tampoco renuncia a Sevilla el equipo de Oblumi, la tecnológica que desarrolla productos infantiles. Su CEO es Ana Molina, una de las pocas mujeres que están al frente de empresas de este tipo. Admite que «no somos una tractora, ni siquiera tenemos un peso grande», pero su nombre empieza a ser cada vez más conocido. «El negocio se mueve mucho más que hace unos años, pero aún vamos a un ritmo lento», asegura. Sonríe cuando se le habla del ecosistema, del que considera que «es aún reducido y anónimo». Lejos de cerrarle puertas, ser mujer ha sido una gran ventaja por lo poco usual. «Cada vez nos abrimos más camino, pero aún somos muy pocas», asegura. En su caso, asegura que «en este tipo de empresas, no se miran las cuotas en las plantillas, solo el talento».