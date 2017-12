UN SEVILLANO CON TRUMP «Trump en sus mítines atacaba a los periodistas y el público nos hacía la peineta e insultaba. Daba miedo» El periodista Fernando Peinado publica «Trumpistas» donde explica por qué ganó el candidato republicano



@ANTONIO PERIÁÑEZ SEVILLA 13/12/2017 07:33h Actualizado: 13/12/2017 07:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fernando Peinado (Tomares, 1981) forma parte de la hornada de periodistas de la Universidad de Sevilla del 99. Pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros, él decidió dar el salto al otro lado del Altántico. En la última décaca, ha trabajado para diferentes medios norteamericanos, agencias de noticias o cadenas como la BBC. Hasta que llegó a Univisión, el canal lider de la comunidad latina en Estados Unidos, donde se encargó de cubrir las elecciones presidenciales.

Fruto de ese trabajo como periodista político ha surgido «Trumpistas» un libro en el que analiza el ascenso al poder en 2016 del multimillonario y showman Donald Trump. Un análisis de sociología política desde el prisma de un inmigrante latino que trabaja como reportero para un medio hispanoparlante. «Se trata de un libro con el que los españoles y europeos se pueden sentir identificados, por el auge del populismo y el extremismo» dice.

«Nadie preveía el ascenso de Trump, y mucho menos la comunidad latina. No esperaban tener un presidente con esos mensajes tan intolerantes. Se esperaba que los republicanos hicieran un acercamiento a los latinos, que tradicionalmente votan a la izquierda, el Partido Demócrata, pero pasó todo lo contrario. De repente salió este candidato que hacía lo que muchos creían que no era lo oportuno. Frente a esta estrategia, Tramp apostó por ganar apelando únicamente al voto blanco» explica Peinado.

Sin embargo, Trump llegó al poder no sólo con el apoyo de los blancos. Se estima que un veinte por ciento de la comunidad latina votó al candidato republicano.

Peinado en una intervención del programa político de Univisión

«Uno piensa en cómo un mejicano, después de las cosas que ha dicho este hombre sobre los mejicanos, vaya y vote a Trump. Pero he conocido a mejicanos que dicen que votan por Trump y lo dicen orgullosos, en parte porque les molesta que les traten de manera paternalista, como los tratan los demócratas. Dicen no quieren ayudas, que nos hables en español, me tienes que hablar en inglés porque yo estoy en este país y quiero progresar. Ese es el tipo de mejicano que votó por Trump» relata en su libro.

En el día a día, Fernando asegura haberse sentido completamente integrado en la comunidad latina, porque «nos une el idioma. Los cubanos, que son mayoría allí, son muy parecidos a los andaluces» sin embargo, ser periodista latino en la campaña electoral norteamericana no es tan fácil. «A veces daba miedo» dice el autor.

«He estado en más una treintena de mítines de Trump y la verdad es que individualmente la gente te respeta. El problema es que la masa pierde el sentido común a veces y se atreven a hacer cosas que por separado no harían. En todos los mítines de Donald Trump siendo candidato, había una parte en la que se dedicaba a atacar a los periodistas, se giraban hacia nosotros, nos hacían la peineta, nos gritaban, nos insultaban y nos decían cosas muy feas. Eso es peligroso y estaba todo fomentado por él y la gente se prestaba a eso» relata como uno de los episodios que vivió durante la campaña.

Prensentación del libro «Trumpistas» -ABC

Una vez convertido en presidente de los Estados Unidos de América, Trump no ha decepcionado a sus más acérrimos defensores, aquellos a los que conquistó con su lema de «Hagamos América grande de nuevo». Sin embargo, en la política real, en la gestión, «es un populista light» apunta Fernando.

«El votante de la América rural y del interior se siente identificado con Trump porque se siente olvidado, marginado, atacado y víctima. Trump a lo largo de su vida, a pesar de ser un multimillonario, ha sido repudiado por la élite. Por ello, se presentaba como un millonario obrero, afín al pueblo que se dirige al pueblo con un lenguaje simple y maniqueo».

Hay un grupo considerable de españoles en Estados Unidos, unos 700,000, muchos de ellos españoles que «no han pisado España, porque tienen el pasaporte por la ley que aprobó Zapatero que daba la opción de tener la ciudadanía española a los nietos de los exiliados». El mayor choque, comenta Fernando, se da en las zonas rurales y pequeña poblaciones donde los latinos se ven realmente discriminados y rechazados.

En el libro cuenta la historia de Jim Hubert como reflejo del tipo de votante de clase media o baja que votó al Partido Republicano.

«Es un vendedor de coches usados en el sur de Florida. Era el más fanático de los fanáticos de Trump. Pasaba la noche haciendo cola para estar en primera fila en los mítines. Y Trump lo subió al auditorio un día porque conoció su historia a través de la tele. Pues bien, para este hombre fue el día más feliz de su vida, hasta el punto de dejarlo todo, su trabajo y su familia para dedicarse a seguir a Trump por todo el país vendido merchandising de la campaña electoral. Él me dijo que quería ser un embajador del movimiento» relata Peinado en su libro «Trumpistas».