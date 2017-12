TURISMO CHINO «El turista chino que llega a Sevilla quiere desayunar tortilla de patatas y jamón» Jenniffer Zhang, CEO en España del gigante asiático de reservas de viajes on line Ctrip, advierte que los turistas chinos quieren experiencias locales

M. J. PEREIRA

@mjesuspereira SEVILLA 10/12/2017 08:11h Actualizado: 10/12/2017 08:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jennifer Zhang, pionera del turismo chino en España, llegó a nuestro país con 18 años. Apenas sabía español pero años después terminó su licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Con el tiempo fundó Asialink Spain, la empresa que representa en España a Ctrip, el gigante asiático de reservas de viajes on line, que cotiza en Nasdaq, con 300 millones de usuarios en el mundo. Jennifer, que ha vivido en China, Italia y Francia, tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales entre China y España, y hoy preside la Asociación de Directivos y Profesionales Chinos en España.

Asliank trae a España uno de cada cuatro turistas chinos. Usted mantiene que al turista chino ya no se le puede hacer la oferta clásica, sino que hay que permitir su inmersión en la ciudad. ¿Cómo se consigue eso?

Los turistas chinos actuales no quieren viajar en autocar, como lo hicieron sus padres o abuelos. Al final, es un turista normalizado, como pueda serlo un turista australiano, un americano o un español porque ha viajado, es maduro, quiere experiencias locales... El turista chino que viene a Sevilla quiere desayunar tortilla de patatas y jamón, no quiere desayunar arroz.

¿Qué es lo que busca el turista chino en Sevilla?

Los tópicos. Quiere ver monumentos, comer bien, callejear, ir a un tablao, ver trajes de flamenca ...A los turistas chinos les encanta Sevilla porque les gusta lo auténtico, como los bares escondidos a los que van los sevillanos. De hecho, tenemos un programa para comer como los lugareños. No conocemos a ningún chino que haya estado en Andalucía que no le guste Andalucía porque dicen que aquí encuentran todo lo que quieren ver de España. Cada país tiene que diferenciarse culturalmente unos de otros para que los viajeros que hacen 10.000 kilómetros vean cosas que no ven en otros sitios, como flamenco, toros, caballos, gastronomía...

¿Qué le gusta más al turista chino: la Semana o la Feria de Sevilla?

Son dos experiencias diferentes que se pueden promocionar aunque la Semana Santa es muy especial y es difícil de entender para un chino porque es una fiesta religiosa.

A los turistas chinos con capacidad adquisitiva les gusta mucho las compras pero Sevilla tiene pocas tiendas de lujo.

El turista chino no viene a España para comprar. Ellos compran pero de paso. La motivación número uno del viaje es la cultura, el patrimonio y tener una experiencia. Para el turismo de compras sólo lo veo posible en París, Londres, Milán y Nueva York.

¿Es fácil vender el Año Murillo a los turistas chinos?

Todavía no tenemos un conocimiento tan profundo de la cultura española como para venir a Sevilla por el Año Murillo. Otra cosa es que estando aquí, a los turistas chinos les guste ir a la exposición sobre el pintor. El Año Murillo es viable para un turista francés, que está aquí al lado, pero no para el chino, que hace 10.000 kilómetros para llegar aquí.

¿Hasta qué punto retrae al turismo chino el que Sevilla sea una ciudad con pocas conexiones aéreas directas?

Sevilla es para el turista chino uno de los destinos dentro de España. No llegan aquí directamente salvo que vengan por segunda o tercera vez.

¿Qué recomendaría al sector turístico sevillano para recibir mejor al turista chino porque las costumbres orientales y occidentales son muy diferentes?

Conocernos mejor y quitarse los tópicos del chino de hace treinta años. Hay que tratar al turista chino igual que a otro cliente porque el chino que llega a Sevilla es un viajero que conoce mundo. Sí recomendamos en los hoteles una cartelería en chino y tener folletos con las respuestas de las preguntas más frecuentes. Pedimos también audioguías en chino y que mejoren los medios de pago mediante móvil. En China lo pagamos todo por móvil, algo que no pasa en Madrid ni en Barcelona ni en Sevilla. En Londres acaban de empezar.

En su día se anunció en Sevilla un programa para formar a los taxistas sevillanos tanto en conceptos de cultura del país asiático como en expresiones básicas en chino.

Esas acciones me parecen una pérdida de tiempo. Montan muchas jornadas de estas porque hay que pintar a los chinos rarísimos. Primero hay que conocer el perfil del turista chino que llega ahora a España, que es un chino joven y con formación. ¿Para que necesita un turista chino un guía si lo tenemos todo en móviles y hablamos inglés? Con la globalización todos los turistas somos muy parecidos. Eso sí, es importante saber que los chinos no somos de besos, sino de dar la mano o decir buenos días o buenas tardes. Los turistas chinos tampoco somos de quejarnos mucho y aunque no nos guste algo, no montamos el pollo, como se dice aquí, sino que nos callamos, pero eso no quiere decir que agradezcamos la amabilidad y el buen servicio.

¿Qué es lo que más le choca a un chino de España?

Los horarios y no sólo el de las comidas porque nosotros comemos y cenamos como los ingleses. El chino se levanta muy pronto y en España los museos abren muy tarde. Cuando algunos turistas chinos llegan a los museos piensan que ya han cerrado, cuando en realidad no han abierto (risas). Otra cosa que les gusta a los chinos es el cielo de España. Los turistas chinos vienen de ciudades con mucha polución y les sorprende gratamente el azul del cielo.